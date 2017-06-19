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Национальную экономику поддержали деньгами
Газета № 104 (2601) (1906) Экономика, 16 июн, 19:55
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Национальную экономику поддержали деньгами
Нижняя палата перераспределила 18 млрд руб. бюджета
Госдума приняла во втором, ключевом чтении поправки в госбюджет 2017 года. Рассмотрев 139 поправок, члены нижней палаты парламента перераспределили в общей сложности 18 млрд руб.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госдума на заседании в пятницу, 16 июня, приняла во втором чтении законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года. За принятие проголосовали 317 депутатов, против — 55.

В ходе подготовки ко второму чтению комитет Думы по бюджету и налогам рассмотрел 139 поправок, из них 56 были рекомендованы к принятию, 77 — к отклонению. Остальные шесть авторы отозвали сами, сообщил председатель комитета Андрей Макаров.

По итогам рассмотрения всех поправок депутаты перераспределили 18 млрд руб., рассказал Макаров, то есть лишь 5% от тех дополнительных ассигнований, что предложило правительство. В частности, 5,3 млрд руб., согласно поправкам ко второму чтению, будет направлено в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний, а также на развитие транспортной доступности регионов. «И это прямая реакция на то, что было вчера на прямой линии с президентом», — резюмировал глава комитета.

В ходе традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась 15 июня, сотрудник аэропорта Ростова-на-Дону поднял вопрос о невозможности осуществлять прямые перелеты между городами России. Президент согласился, что вопрос транспортной доступности стоит в стране довольно остро. «В 1990–2000-х годах эта сеть развалилась полностью, а сейчас мы работаем над тем, чтобы все восстановить. Мы создали семь предприятий, которые должны заниматься развитием межрегиональных перевозок. Кроме того, надо увеличивать количество аэропортов. <…> Нужны маленькие самолеты, разные. У нас ведется работа над тем, чтобы такие самолеты производить», — сказал Путин.

Добавили Крыму

Еще около 660 млн руб., рассказал Макаров, было добавлено на дотации регионам, 77 млн руб. — на вторую пенсию шахтерам, 260 млн руб. — на погашение долгов по зарплатам пожарных. Более 900 млн руб. выделено на финансирование крымской автотрассы «Таврида», 210 млн руб. на обеспечение двух отделений вещания ВГТРК в Крыму и Севастополе и 5 млн руб. на завершение двух неигровых фильмов о Крыме.

Еще 1,3 млрд руб. будет перераспределено на социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре, 200 млн руб. — на реставрацию усадьбы на улице Большая Никитская в Москве в рамках финансирования Минкультуры, 233 млн руб. — на дополнительное финансирование гастрольной деятельности региональных театров.

«Национальной экономике» дали еще 10 млрд руб.

С точки зрения функциональных разделов бюджета больше всего в результате перераспределения перетянул на себя раздел «Национальная экономика» — 10,2 млрд руб., подсчитал РБК по таблице поправок. Раздел «Здравоохранение» получил 1,6 млрд руб., «Образование» — около 1 млрд руб. Это было профинансировано частично за счет «Общегосударственных вопросов» (-4,7 млрд руб.) и «Социальной политики» (-1,1 млрд руб.).

В закрытой (секретной) части тоже произошли​ перераспределения, но в сумме она даже увеличилась на 1,7 млрд руб. Третье чтение для рассмотрения поправок в бюджет запланировано на 21 июня.

О чем не договорились парламентарии

В ходе второго чтения депутаты вынесли на голосование 29 отклоненных бюджетным комитетом поправок. Немалая их часть касалась дотаций на сельское хозяйство, что возмутило председателя комитета: как заявил Макаров, исполнение бюджетных средств у Минсельхоза на 1 июня 2017 года составляет 0%, поэтому комитет принял решение не направлять дополнительные средства «туда, где они не востребованы».

Еще ряд поправок, указал Макаров, были отклонены из-за отсутствия источников для изымания предложенных средств. Одной из них была поправка депутата от КПРФ Веры Ганзя о выделении 25 млрд руб. на строительство школ в регионах. Во время своего выступления автор поправки предложила использовать на эти цели остатки средств на счетах Внешэкономбанка. Но их профильный комитет запретил трогать в связи с западными санкциями, под которыми находится ВЭБ (конкретного пояснения дано не было).

Самый горячий спор вызвала поправка депутатов от «Справедливой России», которые просили дополнительные 35 млн руб. на молодежную политику. «Думаю, что ваша поправка внесена не для того, чтобы дать средства на молодежную политику, а чтобы снять их с госслужащих. Это же сейчас модно», — парировал Макаров. Авторы поправки предлагали забрать 35 млн руб. из расходов на материальное стимулирование госслужащих.

Автор: Екатерина Копалкина
Теги: Госдума , МЧС , Крым , бюджет , российская экономика
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