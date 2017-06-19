Финансистам насчитают сроки

За фиктивные ценные бумаги и забалансовые вклады хотят наказывать по статье УК

Банк России выступает за введение уголовного наказания за формирование забалансовых вкладов, имитацию ценных бумаг депозитариями и ужесточение ответственности за фальсификацию отчетности. Соответствующие поправки в УК РФ готовят ЦБ и правоохранительные органы

Фото: Антон Тушин / ТАСС

ЦБ инициирует сразу несколько поправок в Уголовный кодекс России, рассказал в интервью агентству «Интерфакс» директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.

Депозитарии и регистраторов отвадят от фальсификации

Регулятор предлагает ввести уголовную ответственность за регистрацию несуществующих ценных бумаг, а также за предоставление выписок об их якобы существовании, рассказал Гузнов. Такие действия могут грозить лишением свободы на срок до шести лет лицам, их совершившим. Эту поправку предполагается внести в уже существующую статью УК РФ об ответственности за фальсификацию отчетности финорганизаций, существующую с 2014 года и предполагающую лишение свободы на срок до четырех лет.

В 2010 году схему с фиктивными выписками из депозитариев использовали банки Матвея Урина («Славянский» и «Монетный дом», Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанк, все они лишены лицензий). «Если топ-менеджмент или акционер активы банка вывел, то он, возможно, может попробовать получить в небольшом депозитарии выписку о несуществующих ценных бумагах взамен этих активов, чтобы искусственно закрыть дыру», — объясняет схему собеседник РБК из крупного депозитария.

Для решения этой проблемы ЦБ сформировал «белый» список депозитариев и регистраторов, и, если банки пользовались услугами компаний не из этого списка, под эти бумаги ЦБ требовал создавать повышенные резервы. Впрочем, эта мера сработала не на 100%. По информации РБК от источника, знакомого с ситуацией, ЦБ еще несколько раз сталкивался с фальшивыми выписками по ценным бумагам. «В результате было решено закрепить ответственность за это в Уголовном кодексе», — говорит собеседник РБК.

«Может быть, в настоящее время под этот состав подпадет небольшое количество деяний, так как работа депозитариев качественно изменилась. Но важно поставить барьер самой возможности вводить в заблуждение инвесторов и регулятора о наличии ценных бумаг», — пояснил Гузнов в интервью.

По мнению экспертов, кроме борьбы со схемами Урина поправка решит и еще одну проблему. Как рассказал источник в одном из крупных депозитариев, выписки о несуществующих бумагах могут использоваться также для увеличение доли акционеров на их собрании путем добавления в реестры поддельных выписок с целью исказить итоги голосования по разным управленческим вопросам.

Банкиров посадят за забалансовые вклады

Вторая разрабатываемая поправка в УК РФ — введение отдельной статьи с ответственностью за формирование забалансовых вкладов — депозитов, не отражающихся в отчетности банка. За это банкиров предлагается сажать на срок до шести лет, а если преступление совершено организованной группой — на срок до десяти лет. После отзыва лицензии вкладчикам, чьи средства были классифицированы как забалансовые вклады, крайне сложно получить страховку по этим средствам.

Проблема забалансовых вкладов была обнаружена в 2014 году. В Мособлбанке после отзыва лицензии были обнаружены неучтенные вклады на 76 млрд руб. Позже такие схемы были выявлены в банках «Екатерининский», Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке, Мострансбанке, Арксбанке. По статистике АСВ, за 2016–2017 годы объем забалансовых вкладов в банках с отозванной лицензией составил 61 млрд руб., пострадали 73 тыс. вкладчиков.

При этом, как пояснил в интервью Алексей Гузнов, уголовное наказание предусматривается за планомерную работу по выведению вкладов за баланс, но не за ситуации, связанные с операционными ошибками. В результате уголовно караться будет лишь формирование забалансовых вкладов на сумму свыше 5 млн руб.

Как отмечает руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов, в соответствии с примечаниями к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается 1 млн руб. «Если мы исходим из формального толкования, 5 млн руб. — сверхлиберальный порог для признания выведения вкладов граждан за баланс преступным деянием», — считает Сотов.

Банк России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Что касается возможности совершения сотрудником банка ошибочной операции, то, по мнению Сотова, любое преступление, в том числе экономическое, не может быть совершено по ошибке. «Формирование забалансовых вкладов является хищением, причем разновидность этого хищения — мошенничество, — говорит управляющий партнер московского адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. — На мой взгляд, в уголовном судопроизводстве чем проще квалификация, тем лучше для всех участников судебного процесса. В данном случае речь идет о мошенничестве, то есть осуществление забалансовой деятельности подпадает под уже действующую ст. 159 УК РФ, которая не нуждается в дополнении. В соответствии с УК факт хищения и способ хищения — те признаки, которые позволяют установить состав преступления. Более того, введение отдельного состава преступления, связанного с формированием забалансовых вкладов, напротив, отсечет другие составы преступления, связанные с хищениями».

Как показывает практика, уголовное преследование банкиров, выводящих вклады за баланс, было возможно и ранее. Однако приговоры жесткими не были. В конце февраля 2017 года в России был вынесен первый в истории приговор по так называемым забалансовым вкладам, писал РБК. Пять топ-менеджеров Диг-банка, которые не отражали на балансе банка деньги вкладчиков, получили условные сроки и штрафы до 500 тыс. руб. Лицензия Диг-банка была отозвана летом 2014 года. В ходе разбирательств выяснилось, что почти две тыс. клиентов банка не могут получить выплаты. Ущерб составил 800 млн руб. «Существующий современный инструментарий УК и УПК дает все необходимые основания для привлечения к ответственности. Проблема заключается не в отсутствии какого-то состава преступления, а в недостаточной квалификации кадров, которые могут применить этот инструментарий», — резюмирует Сотов.

ЦБ призывает на помощь полицию

Третье нововведение касается усовершенствования действия существующей статьи УК РФ за фальсификацию отчетности финорганизаций.

Сейчас Банк России может направить материалы в правоохранительные органы только после того, как банк не исполнит предписания ЦБ о корректировке отчетности. Предлагается направлять информацию силовикам и без соответствующего предписания. Дело в том, что, если банк выполнит предписание и скорректирует отчетность, уголовной ответственности его сотрудники, виновные в первоначальной фальсификации, подлежать не будут. «Зачем же давать им такую возможность, если преступление все же было совершено?» — пояснил источник РБК.

«В том случае, если ЦБ перестанет предъявлять требования к банкам об устранении недостоверности в отчетности, это в некоторой степени облегчит уклонение финансовых организаций от ответственности и переложит ее часть на регулятора, то есть следствию придется разбираться с отчетностью банка», — считает Татьяна Проценко.

Также, по словам Гузнова, предлагается дать возможность возбуждать уголовные дела по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) не только ЦБ, как сейчас, но и полиции. «Это единственная статься УК, по которой уголовное дело может быть возбуждено только по материалам ЦБ, в остальных случаях применяется исчерпывающий перечень оснований для возбуждения уголовного дела, содержащийся в ст. 140 УПК РФ (поводы и основание для возбуждения уголовного дела)», — говорит Сотов.

Впрочем, эта мера носит не столько практический, сколько устрашающий характер, считают эксперты. «Скорее всего, ЦБ продолжит сам возбуждать такие дела, но с точки зрения общего контроля за ситуацией наличие такой статьи было бы правильным», — полагает источник РБК. Кроме того, независимо от того, кто выступает инициатором возбуждения уголовного дела, необходимо проведение доследственной проверки, в ходе которой без ЦБ невозможно установить факт состава преступления, указывает Проценко.

Недобросовестных банкиров накажут со всех сторон

Фальсификация отчетности — уже давно одна из существенных проблем банковского сектора. Устранить случаи фальсификации Банк России старается с разных фронтов. Так, после отзыва лицензии у Внешпромбанка в начале 2016 года, дыра в балансе которого составила 210 млрд руб., ЦБ обрушился с критикой на работу аудиторов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что около 50 аудиторских компаний безоговорочно заверили отчетность 150 банков, где позже регулятор обнаружил признаки недостоверности.

В результате ЦБ подготовил предложения о поправках в закон «Об аудиторской деятельности» в рамках передачи Банку России полномочий по надзору за значительной частью этого рынка.



