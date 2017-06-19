В чужом Tele2

Российский оператор предоставит свою инфраструктуру международным MVNO

Сразу два международных виртуальных оператора сотовой связи выходят на российский рынок. Они будут работать на инфраструктуре «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), что поможет ему увеличить выручку

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

О том, что международные операторы Lycamobile и Mundio решили выйти на российский рынок связи, РБК сообщил представитель «T2 РТК Холдинга» Константин Прокшин. «T2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) будет партнером MVNO-операторов в России. Cумма контракта не раскрывается. По условиям соглашений, операторы начнут оказывать услуги в России в течение 2017 года.

Представитель Lycamobile Виктория Бог рассказала РБК, что компания продолжает изучать возможность запуска услуг на ряде новых рынков, включая Россию. «В настоящее время еще слишком сложно говорить о каких-либо подробностях», — заметила она. В Mundio не ответили на запрос РБК.

Lycamobile, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, оказывает услуги в Великобритании, Европе, США, Австралии и Гонконге. Широкая экспансия объясняется тем, что оператор «нацелен на эмигрантов и этнические меньшинства, которые часто делают международные звонки», следует из информации с сайта Lycamobile. Для этой категории абонентов оператор предлагает тарифную линейку Pay-As-You-Go с низкой стоимостью звонков за границу. Например, за $8 в месяц (самый дешевый тариф в Великобритании) абонент получает безлимитные звонки по стране, 100 минут разговоров с выбранными странами и 6 Гб интернет-трафика.

MVNO-оператор Mundio также базируется в Великобритании и оказывает услуги мобильной связи под двумя брендами — Delight Mobile (работает в Великобритании, Австрии, Швеции и Нидерландах) и Vectone Mobile (те же страны, что и Delight Mobile, плюс Бельгия, Франция, Дания, Португалия, Чехия). Delight Mobile «предлагает конкурентоспособные тарифы на международные и национальные вызовы и гарантирует, что его цены на 20% ниже цен конкурентов», следует из описания тарифной политики оператора. Показатели компании не раскрываются.

Операторам-мигрантам придется непросто

Опрошенные РБК аналитики не смогли назвать иностранных игроков, работающих в России по модели виртуального оператора. По словам аналитика «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, французский оператор Orange собирался запустить MVNO в России, однако не сделал этого и сейчас на отечественном рынке работает только в бизнес-сегменте. Независимый эксперт и внештатный аналитик J’son & Partners Consulting China Unicom Алексей Шалагинов вспоминает, что недавно в России открыла офис China Unicom, один из трех крупнейших китайских операторов. Однако бизнес-модель игрока пока не ясна, признается он.

По словам аналитика iKS-Consulting Максима Савватина, абонентская база Lycamobile насчитывает более 15 млн человек в 21 стране. «Это крупнейший MVNO в категории так называемых этнических MVNO, которые делают основной упор на продвижении недорогой международной связи среди мигрантов», — утверждает он. Однако эксперт считает, что поток мигрантов в Россию резко сократился и в связи с этим отечественный рынок потерял былую привлекательность для подобных игроков.



«Для того же «Билайна» мигранты были существенным подспорьем в новых подключениях, но это было до активной фазы кризиса, — вспоминает Савватин. — Зачем Lycamobile и еще одному игроку выходить в Россию, не очень ясно. Наш рынок имеет высокое проникновение, у нас традиционно базовые операторы контролируют его, и доля MVNO в любом случае крайне невысокая. Даже с учетом новых проектов это все равно нишевые предложения или конвергентные сервисы самих операторов».



По версии Савватина, операторы рассчитывают на увеличение турпотока с их основных зарубежных рынков в Россию и обслуживание здесь международных туристов, например в ходе чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Еще вариант: европейские игроки смогут предложить безроуминговую тарификацию для российских абонентов в тех странах, где они присутствуют, — продолжает эксперт. — Lycamobile уже предлагает такую опцию на ряде рынков, например в Македонии».

С ним согласен Константин Анкилов. По его мнению, этнические MVNO — один из распространенных форматов работы сотовых операторов в Европе, их доля от общего числа операторов равна 11%. «Но в России ситуация с мигрантами существенно отличается. Есть проекты, которые работают в этой нише, например MVNO-операторы Aiva Mobile и Sim Sim. К тому же сотовые операторы работают с этой аудиторией: есть поддержка call-центров на таджикском, узбекском, киргизском языках и др. Поэтому новым игрокам придется непросто».

С одним из российских MVNO-операторов, ориентированных на мигрантов, Tele2 уже подписал договор о сотрудничестве. По словам представителя Tele2, Matrix Mobile работает на сетях оператора. На сайте Matrix Mobile говорится: «Услуги оказываются при содействии партнеров: ПАО «МегаФон» (торговая марка «МегаФон») и ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»)».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Подработка на MVNO

По оценке аналитической компании AC&M, на 31 декабря 2016 года у «Т2 РТК Холдинга» в России было 39 млн абонентов. В сравнении с концом 2015 года абонентская база компании выросла на 5,4%, но ее доля на российском рынке осталась прежней — 15%, подсчитали в AC&M.

Последний раз Tele2 раскрывал свои финансовые результаты за второй квартал прошлого года: тогда операционная выручка выросла на 10,3% в сравнении со вторым кварталом 2015 года и составила 26 млрд руб., а показатель EBITDA уменьшился на 43,4%, до 4,3 млрд руб. За 2016 год выручка Tele2 выросла на 11%, до 105,8 млрд руб., однако убыток оператора после налогообложения увеличился вдвое, до 15,6 млрд руб., следует из отчетности «Ростелекома» (владеет 45% компании).

Tele2 ориентирован на рост выручки за счет увеличения абонентской базы, напоминает Константин Анкилов. «MVNO — один из способов добиться этого, ARPU [среднюю выручку оператора на одного абонента] повышать сложно», — отмечает он. Максим Савватин также подчеркивает, что оператор активен на рынке MVNO и открыт к сотрудничеству с другими игроками по этой модели. Помимо того что это является частью стратегии компании, это связано и с тем, что сети Tele2 недозагружены, считает Савватин.

«Важна здесь не сумма сделки, а то, сколько будет зарабатывать Теле2 совместно с новыми партнерами, — утверждает Анкилов. — Но это уже будет определяться размером абонентской базы, которую удастся привлечь новым игрокам». Он затруднился оценить этот потенциал, отметив, что это будет часть от 10 млн трудовых мигрантов, которые сейчас обслуживаются операторами в России.