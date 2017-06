«Способствовать миру, гармонии или лучшему пониманию»

Как западная аудитория отреагировала на фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине

Телеканал Showtime завершил показ в США фильма Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине. Проект укрепит отрицательный образ российского лидера на Западе, полагают зарубежные эксперты

В четверг, 15 июня, телеканал Showtime показал заключительную серию документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна о российском президенте «Интервью с Путиным». «Первый канал» будет транслировать состоящий из четырех частей фильм 19–22 июня. В русском варианте он будет называться «Путин».

Беседы Стоуна и Путина, которые легли в основу ленты, прошли с июля 2015 по февраль 2017 года. Стоун несколько раз встречался с Путиным, последний раз — после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Первые серии рассказывают о событиях, которые произошли до президентской кампании. В них Путин говорит о своей семье и охране, оценивает действия бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, получившего политическое убежище в России, а также рассуждает о расширении НАТО и размещении в Европе американской системы ПРО, призывая соблюдать международный ядерный баланс в мире.

В следующих сериях Путин продолжает обвинять Запад в создании кризисной ситуации на Украине. Вашингтон делает все возможное, чтобы не допустить сближения Киева и Москвы, поддерживает «радикальные» и «националистические элементы» на Украине, так как в налаживании российско-украинских отношений видит угрозу, говорит российский лидер. Комментируя тему присоединения Крыма, он предупреждает, что Россия будет защищать полуостров от любой угрозы «всеми доступными средствами».

Американский режиссер и российский президент также обсудили проблему международного терроризма. Россия «не допустит» возникновения на своей территории халифата, говорит Путин в ответ на вопрос Стоуна, будет ли в Москве халифат, добавляя, что Вашингтон должен в большей степени опасаться этой угрозы.

В одной из бесед Путин и Стоун затрагивают проблему «демонизации» России и ее лидеров. В частности, они обсуждают Сталина. Российский президент назвал его «демонизацию» одним из путей «атаки на Советский Союз и Россию». Он охарактеризовал Сталина как «сложную историческую фигуру» и «продукт своей эпохи». «Но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями», — добавил он.

Президент также призвал Запад не демонизировать и Россию, официально являющуюся демократической и суверенной страной, которая, однако, пока не может вводить «такие же порядки, как в США, во Франции или Германии». Путин заявил, что общество должно развиваться постепенно, а непопулярность российской оппозиции объяснил тем, что она не может предложить избирателям конкурентоспособные идеи.

В разговоре со Стоуном российский президент ответил и на критику в свой адрес со стороны западных лидеров и СМИ. Он отреагировал на попытки Хиллари Клинтон сравнить его с Гитлером. В этом «ничего нового» нет, сказал он, подчеркнув, что «у нас тоже могли бы быть всякие сравнения», но «мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний».

Президент также ответил авторам документального фильма британского телеканала BBC One «Тайные богатства Путина», который транслировался в январе 2016 года и был основан на интервью с эмигрировавшими российскими бизнесменами. В нем утверждается, что президент «контролирует крупный бизнес в России» и обладает дорогими активами. В интервью Стоуну Путин назвал эти предположения «чушью».

Объясняя свой замысел, Оливер Стоун говорил журналу The Nation, что американские политики и медиа неправильно понимают Путина и демонизируют его, поэтому он в своем фильме дает российскому президенту платформу, чтобы высказаться. Режиссер уверен, что его картина может «способствовать миру, гармонии или лучшему пониманию [России]».

Однако при этом он не ставит под сомнение слова Путина, так как они мыслят одинаково, отмечают критики. Стоун «удобен для Путина», потому что он выступает в фильме как «конспиролог», как «проводник» своих идей и взглядов своего собеседника, заявил РБК журналист Грегори Файфер, бывший московский корреспондент National Public Radio (NPR) и эксперт Центра Дэвиса по изучению России и Евразии в Гарварде. Фильм не изменит представления американцев о Путине, а только «закрепит его негативный образ» в США. Эту картину посмотрят из любопытства, а не с целью изменить мнение, уверен Файфер.

«Он [Стоун] отлично рассказывает истории в своих художественных фильмах, но его не воспринимают всерьез как журналиста, когда дело касается реальных фактов и истории», — говорит РБК бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

​Стоун в последние годы снял немало документальных фильмов, в том числе «Украина в огне» и «Нерассказанная история США», в которых подвергается критике западный взгляд на международные события, в том числе и на украинские. Режиссера не раз обвиняли в том, что он сторонник теории заговоров. Например, в одном из своих художественных фильмов, «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (в оригинале JFK), ​он выдвигает версию, что убийство Кеннеди — следствие заговора американских спецслужб. После выхода этой картины режиссера критиковали за подрыв доверия к властям США. Тогда многие американские интеллектуалы отвернулись от него, сказал РБК Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне и соавтор проекта «Нерассказанная история США».

Стоун пытается убедить зрителей, что российский президент — сложный человек, говорит Кузник. Любопытство и пытливый ум — вот чем руководствуется Стоун как режиссер, всегда идущий против течения, полагает историк, тесно сотрудничающий со Стоуном уже много лет. По мнению Кузника, недоверие к фильму Стоуна вполне ожидаемо на фоне продолжающегося расследования о вмешательстве Кремля в президентские выборы.

Принадлежащий корпорации CBS премиальный кабельный телеканал Showtime, который смотрят примерно в 30 млн домохозяйств в США, решил транслировать фильм Стоуна о Путине, чтобы поднять свои рейтинги, считает профессор факультета журналистики Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) Дэниел Халлин. И это было сделано, несмотря на риски возможного сопротивления со стороны рекламодателей, так как репутации Путина и Стоуна противоречивы в США, подчеркнул профессор. «Несомненно, интервью [с Путиным] привлечет внимание — в этом и заключается преимущество составления противоречивой сетки вещания, но внимание будет не настолько большим», — сказал он РБК.

На момент публикации материла представители Showtime не ответили на запрос РБК.

Показ четырехчасового фильма Стоуна про самого «влиятельного» и «опасного» человека в мире не может не привести к определенным последствиям для Showtime, заявил изданию Variety Винни Малхотра, ответственный за сетку вещания документальных фильмов на телеканале.

«Критика и пристальное внимание обязательно последуют», — подчеркнул он, сравнив беседы Стоуна и Путина с серией интервью американского президента Ричарда Никсона британскому журналисту Дэвиду Фросту в 1977 году. В них Никсон впервые подробно рассказал о самых противоречивых моментах своего президентства через три года после сложения полномочий.

Кто интервьюирует Владимира Путина

Интерес зарубежных СМИ к личности Владимира Путина резко вырос после того, как начался его третий президентский срок. В сентябре 2013 года, после того как сирийского президента Башара Ассада обвинили в использовании химического оружия, в газете The New York Times вышла колонка российского президента, в которой он призывал США сотрудничать по сирийскому вопросу и пересмотреть представление об американской исключительности. Эта статья стала одной из самых читаемых на сайте The New York Times, вызвав международный резонанс, и заняла пятую позицию в списке самых популярных материалов 2013 года.

С 2013 года Путин дал почти два десятка интервью крупным зарубежным изданиям и телеканалам, в том числе азиатским, латиноамериканским, арабским, европейским и американским. Последние из них президент дал телеканалу NBC во время Петербургского международного экономического форума в начале этого месяца, французской газете Le Figaro во время своего визита во Францию в мае этого года. В 2016 году российский президент дал интервью крупнейшим японским СМИ — телекомпании «Ниппон» и газете «Йомиури», американскому агентству Bloomberg, китайскому «Синьхуа» и немецкому журналу Bild. В сентябре 2015 года — американским телеканалам CBS и PBC, в ноябре 2014 года — немецкому телеканала ARD.​