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Газета № 103 (2600) (1606) Финансы, 15 июн, 20:25
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Россия в зоне риска
Белоруссия предупредила западных инвесторов о своей зависимости от РФ
Белоруссия, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она предупреждает инвесторов о рисках своей зависимости от России
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Белоруссия на следующей неделе проведет встречи с инвесторами в Европе и США с целью первого за шесть с половиной лет размещения еврооблигаций, сообщила агентству «БелТА» пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар. Объем размещения пока не известен, но в конце 2016 года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков анонсировал выпуск на $800 млн, и именно на такую сумму в январе 2018 года республике предстоит погасить единственные обращающиеся на рынке евробонды.

Еврооблигации в долларах США будут размещены двумя траншами, сроком на пять и десять лет, с листингом на Ирландской фондовой бирже, следует из презентации для инвесторов, с которой ознакомился РБК. Организаторами назначены Citigroup и Raiffeisen Bank International. «Объем эмиссии — это закрытая на данный момент информация, ее озвучивание и обсуждение может влиять в дальнейшем на условия сделок», — сказала РБК пресс-секретарь белорусского Минфина.

15 рисков для инвесторов

Минфин Белоруссии уделил необычно много внимания факторам риска, связанным с инвестированием в белорусскую экономику, следует из проспекта еврооблигаций от 14 июня (есть у РБК). В соответствующем разделе перечислено 15 рисков, включая уязвимость государства перед коррупцией, перед внешними шоками, неустойчивость белорусской валюты, сложные отношения с Евросоюзом и США, влияние конфликта на Украине и т.д. Для сравнения: в 2011 году, когда Белоруссия последний раз выпускала евробонды, в аналогичном документе (.pdf) было названо лишь шесть рисков.

Несколько рисков, о которых белорусский Минфин решил предупредить потенциальных инвесторов, прямо или косвенно связаны с Россией — крупнейшим торговым партнером и крупнейшим кредитором. Помимо стандартного предостережения о том, что «ухудшение отношений с Россией может негативно повлиять на поставки топлива и энергоресурсов в Белоруссию и российские инвестиции в Белоруссии», Минфин указал на «непрямой отрицательный эффект» для белорусской экономики от западных санкций против российских и украинских фигур и компаний. «Санкции, введенные против определенных российских лиц и компаний Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами, могут не позволить Белоруссии торговать с некоторыми российскими контрагентами, что может оказать существенное негативное влияние на торговлю и экономику Белоруссии», — говорится в проспекте.

Из документа видно, что Минск хочет поддерживать хорошие отношения одновременно и с Россией, и Западом, и Китаем. У Белоруссии «существенные экономические и политические отношения с Россией», но в оценке российско-украинского конфликта она заняла «нейтральную позицию», отмечается в проспекте. В презентации для инвесторов подчеркивается, что Белоруссия «целенаправленно работает над сближением с западными странами», «отношения с ЕС улучшаются», «страна ускорила переговоры с ВТО с целью присоединиться к организации». При этом Белоруссия недавно согласилась пустить в капитал своих компаний китайских инвесторов, Китай является вторым крупнейшим кредитором белорусского правительства после России.

«В Белоруссии всегда есть циклы враждебности против Запада и сотрудничества, они во многом зависят от состояния экономики и социальной сферы», — объясняет директор института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова. «Сейчас населению пришлось тяжело: снижение доходов, продажа валютных сбережений, закон о тунеядцах, ограничения на деятельность ИП-импортеров. В такой среде улучшение отношений с Западом можно положительно преподносить телезрителям», — рассуждает она.

Кредитная зависимость

На конец 2016 года на кредиты от правительства России и российских банков приходилось $6,61 млрд, или 48% внешнего госдолга Белоруссии, сообщается в проспекте евробондов. В 2015 году Россия выдала Белоруссии два госкредита на общую сумму $870 млн сроком на десять лет. В 2016 году Минск получил от России еще $600 млн. Кроме того, к концу 2016 года Белоруссия выбрала $2,1 млрд из кредитной линии от российского правительства с лимитом $10 млрд плюс еще $245,5 млн по кредиту от ВЭБа (эти кредитные линии были открыты для финансирования строительства Белорусской АЭС). В апреле 2017 года Россия согласилась рефинансировать внешнюю задолженность Белоруссии в размере $700 млн, но этот кредит еще не выдан.

Проблемы с энергетикой

У России и Белоруссии периодически возникают разногласия в нефтегазовых вопросах, говорится в разделе «Факторы риска». В апреле 2017 года правительства двух стран заключили несколько соглашений по поставкам российских нефти и газа, урегулировав спор о цене и объемах. Детали этих договоренностей в проспекте евробондов не приводятся, но прописан риск пересмотра нефтегазовых соглашений. «По нефти и газу, безусловно, ситуация очень неопределенная», — говорит заведующий сектором «Экономика и финансы» Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Агибалов: соглашение легко может быть нарушено, отношения между Москвой и Минском остаются хрупкими.

Белорусский Минфин также указывает на риски срыва или задержки строительства Белорусской АЭС, которая должна ликвидировать зависимость страны от импорта электроэнергии (10–20% потребностей). Объект строит российский «Атомстройэкспорт», финансируют российское правительство и Внешэкономбанк.

Риски полного отказа от реализации этого проекта или его приостановки/консервации на длительный срок (три—пять лет и более) минимальны, считает заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» ИЭФ Сергей Кондратьев, но есть риски, связанные с его итоговой стоимостью. Проблема заключается в фактическом отказе Литвы и Польши закупать электроэнергию с Белорусской АЭС — это означает, что эта электроэнергия должна будет, скорее всего, поставляться (помимо рынка Белоруссии) в Россию и на Украину, а Минску придется направить дополнительные инвестиции на строительство сетевой инфраструктуры, объясняет эксперт.

Авторы: Иван Ткачёв, Олег Макаров, Марина Божко
Теги: Белоруссия , риски , еврооблигации
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