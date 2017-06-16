Субсидии утекли сквозь кластеры

Счетная палата выявила серьезные нарушения в реализации ФЦП о развитии внутреннего и въездного туризма

Ростуризм не завершил в 2016 году создание ни одного из 16 туристических кластеров, как это было запланировано, резюмировала Счетная палата. Виноваты слабая проработка проектов и нехватка средств, считают эксперты

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

​Кластер-недострой

Счетная палата выявила серьезные нарушения в реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)».

В 2016 году в рамках программы на создание туристических кластеров было выделено 3,6 млрд руб., Ростуризм освоил 99,6% этих средств. При этом из 16 кластеров, предусмотренных к открытию в 2016 году, «в полном объеме не завершен ни один», а из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры введено в строй только 11, то есть 44%, говорится в сообщении Счетной палаты.

Из 97 объектов туристской инфраструктуры, которые реализуются инвесторами, не введены 29. Основная причина заключается в нарушении сроков подрядчиками, резюмируется в отчете надзорного ведомства.

Кроме того, проверка показала, что субсидии на реализацию мероприятий ФЦП предоставлялись регионам с нарушениями. Ростуризм заключил десять соглашений с регионами на общую сумму 2,4 млрд руб., хотя местные власти не имели договоренностей с инвесторами и, соответственно, не могли обеспечить исполнение своих обязательств, утверждается в материалах Счетной палаты.

«В связи с недостижением показателей результативности использования субсидий» Ростуризм должен был до 1 июня 2016 года принять меры по возврату более 182 млн руб. из регионов в федеральный бюджет, но и этого сделано не было, утверждает Счетная палата.

В ведомстве намерены направить информацию о нарушениях в Минфин и Генеральную прокуратуру.

В пресс-службе Ростуризма заявили РБК, что считают выводы Счетной палаты некорректными. «Понятия «завершение строительства кластера» в федеральной целевой программе нет. Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов», — отметили в пресс-службе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Ростуризма, в общей сложности в 2016 году велась работа над созданием 19 туристско-рекреационных кластеров. Среди них «Шерегеш» и «Плёс» в Кемеровской и Ивановской областях, «Верхневолжский» под Тверью, «Южная Карелия» и «Беломорские петроглифы» в Республике Карелия и «Эко-курорт Кавминводы» в Ставропольском крае.

В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП программа «Развитие туризма» заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего», а ее интегральная результативность составляет 122%, отметили в пресс-службе Ростуризма, добавив, что у ведомства нет «возможностей и полномочий» для возврата денег из регионов в федеральный бюджет, в случае, если субсидии признаны недостаточно эффективными. Соответствующий механизм Минфин определил только в апреле 2017 года.

«Прозрение инвестора»

ФЦП «Развитие туризма» предполагает строительство в 2011–2018 годах 54 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 41 регионе России. За пять лет, на конец 2016 года, были построены 11 кластеров.

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что основная причина срыва сроков реализации программы — в слабой концептуальной проработке проектов. «Развитие туристско-рекреационных кластеров — это долгий и сложный проект, отдача от которого происходит не за один год. Я видел некоторые такие проекты, они производят впечатление недоработанности. Нередко в них больше красивых картинок, чем сути», — говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

«Проработка исходной документации находится зачастую на низком профессиональном уровне, — соглашается партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Смирнова. — Ошибки на стадии бизнес-планирования проявляются при реализации проекта и приводят как минимум к срыву сроков. Иногда государство выполняет свои обязательства, а частный инвестор нет. И причины этого могут быть разные, в том числе внезапное «прозрение» инвестора, который по мере продвижения проекта начинает понимать, что чуда не произойдет и туристы в том объеме, в котором он предполагал изначально, в этом месте не появятся».

Общий объем финансирования ФЦП «Развитие туризма» составляет 141,7 млрд руб., федеральный бюджет предоставляет только 31,4 млрд руб. К сожалению, власти не имеют политической воли для развития туристских проектов, считает заместитель директора по развитию индустрии гостеприимства компании CBRE Станислав Ивашкевич. «Сейчас бизнес стал совсем непритязателен. Многие говорят: «Проведите нам хотя бы дорогу, свет и газ». Но даже этого зачастую не делается», — констатирует собеседник РБК.

Механизмы выделения бюджетных средств не отлажены, из-за чего обычно они переводятся большим траншем в декабре. «В итоге весь год не ведутся работы из-за отсутствия финансирования, а потом ускоренными темпами начинается строительство», — говорит директор департамента консалтинга компании Knight Frank Ольга Широкова.

Многие проекты также «буксуют» из-за недоступности дешевых кредитов: бизнес не в состоянии обслуживать кредиты по ставкам выше 12% годовых, добавляет Марина Смирнова. Даже девелоперские проекты вводятся зачастую с опозданием из-за срывов финансирования, слабой организации строительного процесса или неверной оценки инвестиционного бюджета. При этом кластерные проекты, как правило, довольно масштабные, и при их реализации «все вышеуказанные риски проявляются еще более очевидно», резюмирует Смирнова.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, оценить эффект самой программы довольно сложно, поскольку нет четкого понимания, насколько именно создание кластеров влияет на рост турпотока. Шерегеш, Плёс или Кавказские Минеральные Воды всегда принимали много туристов, поясняет Ломидзе.