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Кто оплатит отмену роуминга в ЕС
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Кто оплатит отмену роуминга в ЕС
Газета № 103 (2600) (1606) Технологии и медиа, 15 июн, 13:29
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Кто оплатит отмену роуминга в ЕС
Для путешествующих россиян звонки в Европе могут стать дороже
Тарифы для российских абонентов могут повыситься в течение года на 20–30% из-за вступления в силу закона об отмене роуминга в ЕС, считают эксперты. Этого не исключают и местные сотовые операторы
Фото: Christian Hartmann / Reuters

Связь для российских абонентов за границей может подорожать в связи с законом об отмене роуминга в Евросоюзе, вступившим в силу 15 июня этого года. Об этом свидетельствуют мнения экспертов, опрошенных РБК.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков ожидает, что в течение года российские операторы могут повысить свои тарифы в роуминге на 20–30%. «Причем это необязательно будет прямое повышение цен: скорее всего, это будет реализовано, например, в виде сокращения минут или трафика в пакетных тарифах», — рассуждает он.

Эксперт напомнил, что российские телекоммуникационные компании уже повышали цены на роуминг в Европе в декабре 2016 года после того, как прошлым летом европейские операторы подняли для них стоимость услуг в рамках партнерских соглашений.

С ним согласен и гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Пока непонятно, на сколько может быть повышение тарифов, но реальность этого довольно высока», — считает он. По словам Анкилова, российские операторы будут вести переговоры с европейскими коллегами и думать, как сохранить приемлемые цены.

Как пояснил Кусков, российские туристы смогут начать шире покупать SIM-карты в Европе и пользоваться тарифами вне роуминга. Однако большего оттока от использования услуг российских операторов эксперты не ожидают.

«Для россиян все еще актуален прием входящих звонков, тогда как интернетом за границей многие пользуются в Европе через Wi-Fi», — заметил Анкилов.

Согласно данным исследования TelecomDaily, около 60% российских туристов пользуются голосовой связью, а мобильным интернетом — только 7%.

Российские операторы также не отрицают повышения цен в роуминге из-за изменения партнерских соглашений с зарубежными компаниями. «Мы не исключаем, что европейские операторы будут пытаться компенсировать выпадающие доходы за счет пересмотра цен для других, в частности, российских операторов, — сообщил РБК представитель Tele2 Константин Прокшин. — Tele2 всегда стремится удерживать самые низкие базовые цены на связь за границей и не пытается заработать на абонентах. Для нас роуминг не высокомаржинальная услуга, а средство повышения лояльности пользователей».

Источник РБК в одном из российских сотовых операторов также отметил, что, скорее всего, операторы из Европы будут перекладывать свои выпадающие доходы на гостевых абонентов из других стран, в том числе и из России.

Представитель Tele2 добавил, что компания не планирует повышать цены в европейском роуминге для своих абонентов. Также не будут меняться тарифы и у «ВымпелКома» (бренд «Билайн), рассказала его представитель Анна Айбашева. В МТС от комментариев отказались.

По словам пресс-секретаря «МегаФона» Юлии Дорохиной, к отмене роуминга европейские операторы начали готовиться еще в прошлом году и уже тогда изменили стоимость интерконнекта (система взаиморасчетов между операторами) для внешних по отношению к ЕС операторов. «Скорее всего, им потребуется время, чтобы поработать в новой бизнес-модели и оценить плюсы и минусы. В любом случае​ «МегаФон» делает все, чтобы услуги роуминга были по-прежнему доступными», — заверила она.

Законопроект об отмене роуминга Европарламент одобрил 28 октября 2016 года. Разработкой этого решения Евросоюз занимался около десяти лет. Как говорилось в сопроводительных документах, максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с €7,7 за 1 Гб в этом году до €2,5 за 1 Гб в 2022 году.

Автор: Ирина Ли
Теги: Евросоюз , тарифы , роуминг , мобильные операторы
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