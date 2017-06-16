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Petropavlovsk получит тройку от «Реновы»
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Petropavlovsk получит тройку от «Реновы»
Газета № 103 (2600) (1606) Бизнес, 15 июн, 13:06
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Petropavlovsk получит тройку от «Реновы»
Лондонский регулятор прокомментировал конфликт совладельцев золотодобывающей компании
Лондонский регулятор одобрил трех кандидатов от «Реновы» Виктора Вексельберга и дружественных фондов в совет директоров золотодобытчика Petropavlovsk. Если акционеры на собрании 22 июня проголосуют за них, то это сильно укрепит позиции «Реновы», которая стремится получить больше влияния над Petropavlovsk

Регулятор Лондонской фондовой биржи (Panel executive) признал независимым одного из двух кандидатов в совет директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk, предложенных «Реновой» Виктора Вексельберга (владеет 22,34% компании), а также обоих кандидатов, предложенных фондами Sothic и M&G (15,66%), говорится в сообщении Petropavlovsk.

Вместе «Ренове» и фондам принадлежит около 40% Petropavlosk. Они настаивают на уходе основателя компании Питера Хамбро (владеет 4,64%) с поста председателя совета директоров, который, согласно уставу компании, обладает решающим голосом. Как сообщает Financial Times, агентства ISS и Glass Lewis, консультирующие инвесторов, на днях рекомендовали переизбрать Хамбро в совет директоров в качестве исполнительного директора. Новый состав совета выберут акционеры компании на годовом собрании через неделю, 22 июня.

Регулятор Лондонской фондовой биржи признал независимыми члена совета директоров ФК «Челси» Брюса Бака, выдвинутого «Реновой», а также бывшего менеджера BHP Billiton Иэна Эшби и экс-главу лесопромышленной компании Rusforest Гаррета Содена — двух кандидатов от Sothic и M&G.

Только кандидатура Владислава Егорова, юриста «Реновы», была отвергнута регулятором. Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

Регулятор счел, что «Ренова» и фонды не ориентированы на захват контроля в совете директоров, поэтому необходимость для оферты миноритариям отсутствует. По законодательству Великобритании, акционеры, собравшие более 30% акций компании, обязаны выставить оферту миноритариям.

«Ренова», Sothic и M&G выдвинули четырех кандидатов в совет директоров Petropavlovsk вместо Хамбро и трех нынешних независимых членов совета директоров: Роберта Дженкинса (партнера в NorthStar Corporate Finance), Александра Грина (наблюдателя совета директоров Fluidic Analytics) и Эндрю Викермана (члена совета директоров Traﬁgura).

По мнению партнера адвокатской конторы «Некторов, Савельев и партнеры» Александра Некторова, «Ренова» и фонды вполне могут получить железный контроль в компании, если их кандидаты, одобренные регулятором, пройдут в совет директоров Petropavlovsk. В таком случае у компаний будут три места из шести в совете директоров, и «Ренове» останется лишь заручиться поддержкой еще одного члена совета, чтобы получить большинство. В частности, отмечает Некторов, «Ренова» может повлиять на избрание лояльного кандидата на пост четвертого неисполнительного директора компании.

Как заявлял Хамбро ранее, компании не следует сейчас менять состав совет директоров, ведь только по итогам 2016 года она стала прибыльной ($31,7 млн) после убыточного 2015 года ($297,5 млн) и рефинансирования задолженности.

«Ренова», которой сейчас принадлежит 22,34% Petropavlovsk, постепенно наращивает долю в компании. В случае если «Ренове» удастся провести в совет своих кандидатов и директоров от дружественных фондов Sothic и M&G (владеют еще 15,66%), она может начать объединение компании с «Золотом Камчатки», сообщила газета «Коммерсантъ» 5 июня со ссылкой на свои источники. А затем объединенная компания может присоединиться к ​Highland Gold Романа Абрамовича.

Приход в совет директоров трех человек от «Реновы» и фондов позволит усилить как минимум косвенный контроль над Petropavlovsk со стороны конкретного акционера, уверен партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «А наличие контроля при соответствующем желании может помочь и консолидации компаний. Но сразу этого не произойдет», — отмечает он. По мнению Александрова, «Ренове» предстоит предпринять еще множество шагов для консолидации активов и не факт, что Вексельбергу это удастся.

Питер Хамбро и Павел Масловский основали Petropavlovsk в 1994 году, сейчас им принадлежит около 10,5% компании. Компания добывает золото на месторождениях Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын в Амурской области (объем добычи составляет около 13 т золота в год). Представитель Petropavlovsk сказал РБК, что сейчас основатели не рассматривают возможность продажи своей доли в компании.​

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Вексельберг , Petropavlovsk
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