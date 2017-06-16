Повышенная ставка не сыграла

Куда вкладываться с учетом последнего решения ФРС

ФРС США во второй раз в этом году повысила процентную ставку — до 1–1,25% годовых. На 2017 год запланировано еще одно повышение. Как это должно повлиять на курс рубля и предпочтения инвесторов?

Фото: Francisco Seco / AP

В среду, 14 июня, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США второй раз в году повысил базовую процентную ставку на 0,25 п.п., до 1–1,25%, сообщается на сайте регулятора. Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и участников рынка. В заявлении ФРС отмечается, что экономика США демонстрирует умеренный рост, а оценка инфляции на 2017 год снижена с 1,9 до 1,6%. Американский регулятор по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение процентной ставки в текущем году.

ФРС также раскрыла план по сокращению активов на балансе, объем которых достиг $4,5 трлн в результате стимулирующих программ. План будет реализован, если годовая инфляция достигнет 2%. В этом случае будут снижены объемы реинвестирования казначейских облигаций (Treasuries) и ипотечных бумаг федеральных агентств. В частности, объемы Treasuries будут сокращаться на $6 млрд в месяц; каждый квартал этот показатель будет увеличиваться на $6 млрд, пока не достигнет $30 млрд в месяц. Что касается ипотечных бумаг федеральных агентств, то сокращение объема реинвестирования составит $4 млрд в месяц и будет увеличиваться с этим же шагом каждый квартал, пока не составит $20 млрд в месяц.

Фондовые рынки сдержанно отреагировали на новости от ФРС. По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, до 21 374,56 пункта, достигнув таким образом очередного пика. Индекс S&P 500, напротив, опустился на 0,1%, до 2437,92 пункта, индикатор NASDAQ Composite отреагировал снижением на 0,4%, до 6194,89 пункта.

Торговая сессия на Московской бирже в четверг началась с падения. К 11:00 мск индекс ММВБ опустился на 2,01%, до 1801,15 пункта, РТС — на 2,52%, до 988,7 пункта. Динамика валютной пары доллар/рубль изменилась незначительно: курс доллара вырос на 0,02%, до 57,44 руб. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов на лондонской бирже ICE подешевели на 0,29%, до $46,86 за баррель.

РБК опросил портфельных управляющих и трейдеров, как решение ФРС отразится на динамике рубля в ближайшие месяцы и в какие активы стоит вкладываться в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.

Курс доллара к концу лета: 58,5 руб.

Куда инвестировать: доллар, дивидендные акции компаний-экспортеров

«Я думаю, особых изменений на рынке не будет. В этот раз рынок ожидал повышения ставки на 0,25 п.п., и в целом все последние изменения ставки не были сюрпризом. Поэтому сейчас гораздо большее внимание уделяется комментариям ФРС. Заявления были умеренно жесткими, и подтвердилось еще как минимум одно повышение ставки. Такая риторика, скорее всего, приведет к укреплению доллара и ослаблению рубля — курс закрепится выше 57 руб. за доллар. Комментарии Федрезерва также могут повлиять на золото и серебро, понизив котировки металлов.

Инвестировать стоит в доллар, а также покупать акции российских компаний-экспортеров. Ослабление рубля хорошо влияет на их бизнес, однако оно не отражается на бумагах моментально. Так что это идея на среднесрочную перспективу».

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Курс доллара к концу лета: 59 руб.

Куда инвестировать: доллар, облигации развитых стран

«Все будут смотреть не на повышение ставки ФРС, а на экономическую ситуацию и на инфляцию в США. Многое зависит от проходящих сейчас слушаний в сенате и от законопроектов, которые сенат пока блокирует. Это, в частности, закон, увеличивающий расходы на инфраструктуру. Такие инициативы могут разогнать инфляцию в США.

В середине лета может быть небольшое ослабление рубля, но оно связано с тем, что в это время у нас традиционно плохой платежный баланс. Соответственно, наблюдается давление на национальную валюту.

Инвесторам можно покупать доллар и облигации «надежных» стран — Германии или США. В привлекательности российских активов уверенности нет — из-за высокой вероятности новых санкций российские компании из нефтегазовой отрасли могут оказаться в не очень хорошем положении.

Во втором полугодии нас ожидает повышенная волатильность, связанная с возросшими политическими рисками. Пройдут выборы в Германии и очередной съезд Коммунистической партии Китая. В это время будут интересны защитные активы: американские гособлигации, золото или серебро».

Никита Емельянов, управляющий активами УК «БКС»

Курс доллара к концу лета: 59–60 руб.

Куда инвестировать: акции IT-компаний

«Ставка ФРС мало на что повлияет, поскольку она уже учитывалась в цене активов. Сейчас хороший момент для покупки акций технологических компаний после коррекции в конце прошлой недели. Судя по всему, просадка вызвана не фундаментальными факторами, а обычной фиксацией прибыли. Поэтому покупка технологических компаний — это хорошая идея даже для краткосрочного инвестирования.

Тем, кто инвестирует на более длительную перспективу, имеет смысл задуматься о валютной диверсификации. Не избавляться от рубля, но задуматься о том, правильно ли сбалансирован портфель — с учетом возможного ослабления рубля летом».

Алексей Белкин, заместитель генерального директора УК «КапиталЪ» по инвестициям

Курс доллара к концу лета: 58–59 руб.

Куда инвестировать: еврооблигации, акции IT-компаний

«Повышение ставки ФРС — это важное действие, но главное не сам факт повышения, а планы регулятора. А так как решение ФРС было ожидаемым, то последствия для курса доллара и для рынка будут очень слабыми. И вряд ли подъем ставки заставит инвесторов как-то скорректировать свои стратегии и отдать предпочтение другим инструментам.

Интересными активами в этом году могут быть еврооблигации развивающихся стран с умеренным рейтингом. Это для тех инвесторов, которые согласны на небольшой риск и хотят получать доход в валюте. Повышение ставки точно не сделает евробонды менее интересным инструментом. А более агрессивные инвесторы, скорее всего, продолжат искать акции технологических компаний, которые опережают рост рынка. Это не обязательно Google или Amazon — возможно, хорошо покажут себя компании, которые производят микрочипы или занимаются облачными технологиями».

Евгений Шиленков, директор департамента активных операций ИК «Велес Капитал»

Курс доллара к концу лета: 56–58 руб.

Куда инвестировать: ОФЗ, российские акции, еврооблигации

«Сильный рост рубля в ближайшее время может быть вызван разве что геополитическим фактором. Все остальные факторы уже учтены рынком — повышения ставки ФРС ждали так же, как ждут снижения ключевой ставки. Нефть относительно волатильна, но рубль сейчас меньше зависит от нефтяных котировок.

Инвесторам вполне можно оставаться в рублевых активах. Снижение ставки ЦБ должно привести к росту стоимости ОФЗ. В акциях тоже можно найти интересные идеи. Российский рынок сейчас на минимумах, многие интересные бумаги подешевели — этот момент можно использовать для входа. Например, сейчас дешево стоят акции АЛРОСА, а эта компания вдобавок платит хорошие дивиденды. Если бумаги будут расти, то вместе с дивидендами можно ожидать двузначную доходность.

Повышение ставки ФРС хорошо отразится на евробондах. Они станут дешевле, и при этом вырастет доходность. Так что для частного инвестора, который вкладывается в еврооблигации, повышение ставки — это даже хорошо».​