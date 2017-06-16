Повышенная ставка не сыграла

В среду, 14 июня, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США второй раз в году повысил базовую процентную ставку на 0,25 п.п., до 1–1,25%, сообщается на сайте регулятора. Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и участников рынка. В заявлении ФРС отмечается, что экономика США демонстрирует умеренный рост, а оценка инфляции на 2017 год снижена с 1,9 до 1,6%. Американский регулятор по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение процентной ставки в текущем году.
ФРС также раскрыла план по сокращению активов на балансе, объем которых достиг $4,5 трлн в результате стимулирующих программ. План будет реализован, если годовая инфляция достигнет 2%. В этом случае будут снижены объемы реинвестирования казначейских облигаций (Treasuries) и ипотечных бумаг федеральных агентств. В частности, объемы Treasuries будут сокращаться на $6 млрд в месяц; каждый квартал этот показатель будет увеличиваться на $6 млрд, пока не достигнет $30 млрд в месяц. Что касается ипотечных бумаг федеральных агентств, то сокращение объема реинвестирования составит $4 млрд в месяц и будет увеличиваться с этим же шагом каждый квартал, пока не составит $20 млрд в месяц.
Фондовые рынки сдержанно отреагировали на новости от ФРС. По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, до 21 374,56 пункта, достигнув таким образом очередного пика. Индекс S&P 500, напротив, опустился на 0,1%, до 2437,92 пункта, индикатор NASDAQ Composite отреагировал снижением на 0,4%, до 6194,89 пункта.
Торговая сессия на Московской бирже в четверг началась с падения. К 11:00 мск индекс ММВБ опустился на 2,01%, до 1801,15 пункта, РТС — на 2,52%, до 988,7 пункта. Динамика валютной пары доллар/рубль изменилась незначительно: курс доллара вырос на 0,02%, до 57,44 руб. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в ходе торгов на лондонской бирже ICE подешевели на 0,29%, до $46,86 за баррель.
РБК опросил портфельных управляющих и трейдеров, как решение ФРС отразится на динамике рубля в ближайшие месяцы и в какие активы стоит вкладываться в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики в США.
Курс доллара к концу лета: 58,5 руб.
Куда инвестировать: доллар, дивидендные акции компаний-экспортеров
«Я думаю, особых изменений на рынке не будет. В этот раз рынок ожидал повышения ставки на 0,25 п.п., и в целом все последние изменения ставки не были сюрпризом. Поэтому сейчас гораздо большее внимание уделяется комментариям ФРС. Заявления были умеренно жесткими, и подтвердилось еще как минимум одно повышение ставки. Такая риторика, скорее всего, приведет к укреплению доллара и ослаблению рубля — курс закрепится выше 57 руб. за доллар. Комментарии Федрезерва также могут повлиять на золото и серебро, понизив котировки металлов.
Инвестировать стоит в доллар, а также покупать акции российских компаний-экспортеров. Ослабление рубля хорошо влияет на их бизнес, однако оно не отражается на бумагах моментально. Так что это идея на среднесрочную перспективу».
Курс доллара к концу лета: 59 руб.
Куда инвестировать: доллар, облигации развитых стран
«Все будут смотреть не на повышение ставки ФРС, а на экономическую ситуацию и на инфляцию в США. Многое зависит от проходящих сейчас слушаний в сенате и от законопроектов, которые сенат пока блокирует. Это, в частности, закон, увеличивающий расходы на инфраструктуру. Такие инициативы могут разогнать инфляцию в США.
В середине лета может быть небольшое ослабление рубля, но оно связано с тем, что в это время у нас традиционно плохой платежный баланс. Соответственно, наблюдается давление на национальную валюту.
Инвесторам можно покупать доллар и облигации «надежных» стран — Германии или США. В привлекательности российских активов уверенности нет — из-за высокой вероятности новых санкций российские компании из нефтегазовой отрасли могут оказаться в не очень хорошем положении.
Во втором полугодии нас ожидает повышенная волатильность, связанная с возросшими политическими рисками. Пройдут выборы в Германии и очередной съезд Коммунистической партии Китая. В это время будут интересны защитные активы: американские гособлигации, золото или серебро».
Курс доллара к концу лета: 59–60 руб.
Куда инвестировать: акции IT-компаний
«Ставка ФРС мало на что повлияет, поскольку она уже учитывалась в цене активов. Сейчас хороший момент для покупки акций технологических компаний после коррекции в конце прошлой недели. Судя по всему, просадка вызвана не фундаментальными факторами, а обычной фиксацией прибыли. Поэтому покупка технологических компаний — это хорошая идея даже для краткосрочного инвестирования.
Тем, кто инвестирует на более длительную перспективу, имеет смысл задуматься о валютной диверсификации. Не избавляться от рубля, но задуматься о том, правильно ли сбалансирован портфель — с учетом возможного ослабления рубля летом».
Курс доллара к концу лета: 58–59 руб.
Куда инвестировать: еврооблигации, акции IT-компаний
«Повышение ставки ФРС — это важное действие, но главное не сам факт повышения, а планы регулятора. А так как решение ФРС было ожидаемым, то последствия для курса доллара и для рынка будут очень слабыми. И вряд ли подъем ставки заставит инвесторов как-то скорректировать свои стратегии и отдать предпочтение другим инструментам.
Интересными активами в этом году могут быть еврооблигации развивающихся стран с умеренным рейтингом. Это для тех инвесторов, которые согласны на небольшой риск и хотят получать доход в валюте. Повышение ставки точно не сделает евробонды менее интересным инструментом. А более агрессивные инвесторы, скорее всего, продолжат искать акции технологических компаний, которые опережают рост рынка. Это не обязательно Google или Amazon — возможно, хорошо покажут себя компании, которые производят микрочипы или занимаются облачными технологиями».
Курс доллара к концу лета: 56–58 руб.
Куда инвестировать: ОФЗ, российские акции, еврооблигации
«Сильный рост рубля в ближайшее время может быть вызван разве что геополитическим фактором. Все остальные факторы уже учтены рынком — повышения ставки ФРС ждали так же, как ждут снижения ключевой ставки. Нефть относительно волатильна, но рубль сейчас меньше зависит от нефтяных котировок.
Инвесторам вполне можно оставаться в рублевых активах. Снижение ставки ЦБ должно привести к росту стоимости ОФЗ. В акциях тоже можно найти интересные идеи. Российский рынок сейчас на минимумах, многие интересные бумаги подешевели — этот момент можно использовать для входа. Например, сейчас дешево стоят акции АЛРОСА, а эта компания вдобавок платит хорошие дивиденды. Если бумаги будут расти, то вместе с дивидендами можно ожидать двузначную доходность.
Повышение ставки ФРС хорошо отразится на евробондах. Они станут дешевле, и при этом вырастет доходность. Так что для частного инвестора, который вкладывается в еврооблигации, повышение ставки — это даже хорошо».