ОПЕК теряет долю

МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами картеля в 2018 году

Рынок нефти увеличится в 2018 году, и весь прирост в поставках придется на конкурентов ОПЕК, следует из первого прогнозного обзора Международного энергетического агентства на следующий год

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

ОПЕК уступает долю

Емкость мирового рынка нефти увеличится в 2018 году, и весь прирост в поставках придется на конкурентов ОПЕК, следует из первого прогнозного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), выдержки из которого приводит Bloomberg. В этих условиях рыночная доля картеля сократится. Именно об этом предупреждал бывший министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в своих мемуарах, вышедших в конце прошлого года. Ожидающееся сужение доли ОПЕК на глобальном рынке вряд ли будет носить стабильный характер и по закону Герберта Стейна, главного экономиста Ричарда Никсона, остановится, прогнозирует нефтяной аналитик Reuters Джон Кемп. Закон Стейна гласит: «То, что не может продолжаться вечно, закончится само собой».

США, Бразилия, Канада и другие страны, не входящие в ОПЕК, в 2018 году нарастят добычу на 1,5 млн барр. в сутки, до 59,7 млн барр. в сутки, что является четырехлетним максимумом. В результате увеличение поставок из этих стран обгонит рост мирового спроса на нефть — последний повысится лишь на 1,4 млн барр. в сутки на фоне ускорения китайской и индийской экономик, до рекордных 100 млн барр. в сутки с 97,8 млн барр. в 2017 году.

В этих условиях ОПЕК не удастся избежать наращивания своих запасов нефти, которые организация стремится сократить, считает МЭА. Иными словами, излишки придется направлять в хранилища. Спрос на нефть ОПЕК в 2018 году ослабнет на 200 тыс. барр. в сутки по сравнению с 2017 годом, до 32,6 млн барр. в сутки, написало агентство, назвав свой прогноз отрезвляющим для тех производителей, которые стремятся ограничить предложение.

Около половины прироста поставок странами вне ОПЕК придется на американские компании. Они повысили свою эффективность в условиях трехлетнего спада нефтяных цен — в последний раз рост поставок из стран вне ОПЕК превышал рост спроса в 2014 году, когда котировки обвалились на 46%. Добыча в США увеличится на 780 тыс. барр. в сутки в 2018 году (в 2017 году рост, как ожидается, составит 430 тыс. барр. в сутки). «Возможно, рост ускорится еще больше, если принять во внимание скорость развития этой индустрии», — считают авторы обзора. Минэнерго США приводит более скромный прогноз на 2018 год — показатель повысится на 680 тыс. барр. в сутки. По итогам 2017 года добыча в США вырастет на 90 тыс. барр. в сутки, до 13,1 млн барр. в сутки, ожидает МЭА.

С начала года перспективы нефтяной отрасли США существенно изменились. Компании наращивают расходы более активно, вводят в эксплуатацию новые вышки быстрее, чем ожидалось. С конца мая 2016 года американские компании запустили более 400 буровых, пользуясь удорожанием сырья, пишет Reuters.

Медленный прогресс

На фоне ожидающегося снижения спроса на нефть ОПЕК картель не сможет нарастить добычу, не спровоцировав избыток предложения на рынке, считает агентство. Если картель полностью восстановит добычу до прежнего уровня к апрелю 2018 года, на мировом рынке образуется переизбыток в объеме 500 тыс. барр. в сутки, подсчитало МЭА.

В конце мая ОПЕК и 11 стран-партнеров согласовали продление соглашения о сокращении добычи до 1 апреля 2018 года, решив, что мер, рассчитанных на первое полугодие 2017 года, будет недостаточно для того, чтобы уровень запасов опустился до среднего пятилетнего уровня. Хотя эти усилия должны в итоге увенчаться успехом, пока прогресс в этом вопросе более медленный, чем ожидалось, отмечает МЭА.

В мае добыча ОПЕК выросла на 290 тыс. барр. в сутки и достигла пика 2017 года — 32,08 млн барр. в сутки. Запасы в развитых странах остаются выше уровня, чем когда ОПЕК начала сокращать добычу. По состоянию на апрель уровень запасов превысил пятилетний средний на 292 млн барр., отмечается в обзоре.

В конце 2016 года в результате наращивания экспорта производителями нефти запасы сырья увеличились, и в этом году спрос пока не оправдывает ожиданий. На этом фоне, даже при продлении соглашения по сокращению добычи, «запасы могут сократиться до нужного уровня лишь в конце срока действия соглашения», считает агентство.

Благо для экономик

Продление соглашения о сокращении добычи членами и партнерами ОПЕК до марта 2018 года может способствовать балансировке экономик нефтедобывающих стран, поскольку повышения средней цены на нефть с января 2017 года более чем достаточно, чтобы компенсировать сокращение поставок и тем самым увеличить объем нефтяной выручки, отмечает МЭА. Средняя суточная выручка от продажи нефти в ОПЕК и России в 2017 году превышает сравнительные показатели 2015 и 2016 годов, следует из обзора.