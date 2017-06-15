Свиньи подложили аграриям чуму

Россельхознадзор оценил потери от АЧС в 75 млрд руб.

Совокупные убытки российских аграриев от африканской чумы свиней за девять лет могли достичь 75 млрд руб., подсчитал Россельхознадзор. В 2017 году заболевание зарегистрировано в десяти регионах России и может распространиться дальше

Сергей Данкверт (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Угроза чумы

Африканская чума свиней (АЧС) за девять лет, за которые распространяется это заболевание, принесла многомиллиардные убытки российскому агропромышленному комплексу. Прямые потери за этот период оцениваются в 5 млрд руб., непрямые — минимум в десять раз больше. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В конце марта 2017 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев называл такую же цифру прямого ущерба от эпизоотии — 5 млрд руб. Данные по непрямым убыткам от АЧС власти привели впервые.

«Прямые убытки от африканской чумы свиней [составили] 5 млрд руб., косвенные можно считать по-различному, но от 50 до 70 [млрд руб.] от простоя предприятий», — сказал в среду руководитель Россельхознадзора. Таким образом, общие потери составили до 75 млрд руб.

По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), в стоимостном выражении объем российского рынка свинины на убой за последние пару лет остается почти неизменным — около 300 млрд руб. в год. По подсчетам консалтинговой компании IndexBox на основе данных Росстата, объем производства свинины в России в 2016 году составил 300,9 млрд руб. по сравнению с 290,1 млрд руб. годом ранее.

С начала регистрации первых случаев АЧС в России в 2007 году общие потери поголовья составили 800 тыс. свиней, уточнил Данкверт. Всего за прошедшее время было зарегистрировано свыше 1,1 тыс. вспышек АЧС в 46 регионах России.

Наиболее опасная ситуация в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сосредоточено более 60% поголовья свиней. По данным Россельхознадзора, с начала 2017 года болезнь зарегистрирована на территории десяти субъектов РФ: Республика Крым, Ростовская, Владимирская, Саратовская, Ивановская, Орловская, Самарская, Московская, Иркутская и Волгоградская области. До конца года АЧС может распространиться на соседние регионы — республики Мордовия, Удмуртия, Марий Эл и Башкортостан, а также затронуть Ульяновскую, Костромскую и Кировскую области.

«Однако следует иметь в виду, что следствием неконтролируемых перемещений свиней и продукции может быть занос возбудителя болезни в любой регион страны. Таким образом, как и прежде, от заболевания не защищена ни одна территория Российской Федерации», — предупредил Данкверт.

Что такое АЧС АЧС — вирусная болезнь свиней, регистрируется в России с 2007 года, однако до сих пор специфические средства ее профилактики не разработаны. В случае заболевания животных летальность может достигать 100%. На животноводческом комплексе или в личном подсобном хозяйстве, где зафиксирована вспышка АЧС, вводится карантин, все поголовье свиней подлежит уничтожению.

«Вольные слушатели»

Риски дальнейшего распространения АЧС по-прежнему высоки, подтверждает руководитель исполнительного комитета НМА Сергей​ Юшин. «Это понимают все инвесторы и производители. АЧС не знает границ, о чем свидетельствует обнаружение зараженных объектов на территории от Мурманска до Иркутска», — констатирует он. Эксперт согласен с оценками Россельхознадзора по убыткам производителей. «Можно говорить о коридоре 40–70 млрд руб. в зависимости от подходов в подсчетах», — отмечает Юшин. Он поясняет, что сложно подсчитать эффект от простоя предприятий и проведения противоэпизоотических мероприятий. Дополнительные затраты крупных комплексов на обеспечение безопасности могут достигать от $500 тыс. до $1 млн.

По данным Россельхознадзора, более 80% поголовья свиней в неблагополучных регионах содержится в промышленных свинокомплексах. При этом примерно в 90% случаев АЧС регистрируется сначала в личных подсобных хозяйствах, а уже затем переносится на крупные предприятия. По мнению Данкверта, это связано с тем, что в настоящее время в России отсутствуют правила содержания сельскохозяйственных животных в мелких хозяйствах, учет поголовья ведется только на добровольной основе, а ​обязанности граждан при угрозе возникновения заболевания не определены.

«Пока владельцы мелких хозяйств будут жить как вольные слушатели, без ветконтроля, отчетности, запретов и наказаний, угроза всей свиноводческой отрасли РФ будет велика», — согласна коммерческий директор информационно-аналитического агентства «Имит» Любовь Бурдиенко.