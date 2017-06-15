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Александра Реймера вернули во ФСИН
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Александра Реймера вернули во ФСИН
Газета № 102 (2599) (1506) Общество, 14 июн, 13:21
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Александра Реймера вернули во ФСИН
Экс-директор службы исполнения наказаний получил восемь лет колонии
Суд приговорил к восьми годам колонии бывшего директора ФСИН Александра Реймера за мошенничество при закупке электронных браслетов. Махинации нанесли бюджету ущерб в 2,3 млрд руб., часть которых была похищена
Александр Реймер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера по делу о махинациях при госзакупках. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний. ​

Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов получили пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно, а также выплатят штраф — 600 тыс. и 700 тыс. руб. соответственно. Криволапов и Реймер лишены генеральских званий, после выхода на свободу им будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Адвокат Владимир Жеребенков пообещал обжаловать приговор. «Выступавшие в суде свидетели ничего не говорили о хищении. Следствие искусственно придумало событие преступления и придумало завышение цены, в чем ему помогли некомпетентные эксперты», — заявил он. Защитник указал, что гособвинение и ФСИН не смогли точно подсчитать размер ущерба.

Реймеру вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа. В результате действий Реймера электронные браслеты для подследственных, содержащихся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН выручку, говорится в решении суда.

У «Меты» не было необходимых технологий, помещений и штата, однако Мартынов с помощью Реймера «создал видимость» их наличия. К тому же «Мета» не входила в число предприятий, которые могли поставлять государству оборудование для тюремных нужд: в 2010 году, когда у Реймера возник преступный умысел, это могли делать только подведомственные ФСИН предприятия. Чтобы сделать выгодную для себя закупку возможной, глава ведомства и его заместитель Криволапов пролоббировали поправки в законодательство.

Кроме того, по распоряжению директора ФСИН была создана посредническая структура, которая требовалась, чтобы закупка браслетов для нужд службы формально считалась внутрисистемной, — ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС). Он был образован в результате переименования существующей структуры тюремного ведомства — «Торгового отдела «Вятка». Директором ЦИТОСа стал Виктор Определенов. «Мета» продавала браслеты центру, а тот, в свою очередь, поставлял их ведомству.

Контракты с ЦИТОСом служба заключала в течение 2011 года. Согласно им каждый браслет должен был стоить от 108 тыс. до 128 тыс. руб., хотя реальная стоимость не превышала 20 тыс. руб. Качество браслетов было низким, рассказала в ходе прений сторон представитель прокуратуры; проблемы были с ударопрочностью, аккумуляторами, антеннами, креплениями и программным обеспечением.

Деньги от закупки браслетов «Мета» обналичивала через фирмы-однодневки. В итоге 2,3 млрд руб. пошло на цели, не связанные с нуждами ФСИН, из них 1,3 млрд руб. было похищено. Лично Реймер успел получить от Мартынова 140 млн руб. в качестве отката, подчеркивал гособвинитель. Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб. На всю эту сумму ведомство заявило к подсудимым гражданский иск. Он будет рассмотрен в отдельном процессе.

В 2013 году на поставку браслетов обратила внимание Счетная палата. Ведомство указало, что закон кроме требования закупать тюремное оборудование только у внутрисистемных структур содержит еще одно условие: эти структуры должны сами производить закупаемые устройства, тогда как ЦИТОС приобретал их у «Меты». Тогда же, в 2013 году, было возбуждено уголовное дело, по которому практически сразу был допрошен Реймер. Однако следователи пришли к выводу о его невиновности. В итоге экс-директор ФСИН был задержан и арестован только в марте 2015 года.

В июле 2016 года в особом порядке был осужден директор компании «Мета» Николай Мартынов, единственный из всех фигурантов дела признавший свою вину. Он получил три года и восемь месяцев колонии.

Реймер руководил ФСИН с 2009 по 2012 год. В июне 2012-го президент России Владимир Путин своим указом освободил его от должности и назначил директором службы Геннадия Корниенко. Увольнение Реймера произошло вскоре после ряда скандалов с его участием: секретарь экс-главы ФСИН пожаловалась в СКР на сексуальные домогательства с его стороны, а некоторые из подчиненных Реймера заявляли​, что он незаконно установил в их кабинетах прослушивающие устройства.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: мошенничество , ФСИН , Александр Реймер
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