Великолепная восьмерка

Credit Suisse выделил наиболее перспективные IT-компании

Швейцарский инвестбанк выпустил прогноз наиболее перспективных акций в технологическом секторе. В списке не только популярные Apple и Facebook, но и менее известные компании. Стоит ли следовать рекомендациям аналитиков

Акции компании Texas Instruments на первом месте рейтинга (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Инвестбанк Credit Suisse​ 7 июня выпустил новый прогноз, в котором собраны самые интересные бумаги технологического сектора. Аналитики выделили восемь компаний, акции которых могут сильно вырасти в течение 2017 года.

Рейтинг составлен на основании ожидаемого роста цены акций. На первом месте — Texas Instruments, у акций этой компании, по мнению аналитиков, самый большой потенциал. Texas Instruments производит полупроводники и микросхемы и является одним из крупнейших игроков на рынке наряду с Intel, Samsung и Toshiba. Сейчас ее акции стоят $81,9 за бумагу и могут вырасти в течение года на 16%, до $95.

На второе место аналитики ставят акции холдинга Alphabet, которому принадлежит Google. Эти бумаги могут подорожать на 14,5%, с $1003,9 до $1150.

Наименее доходные бумаги из рекомендованных Credit Suisse — это акции KLA-Tencor. Эту калифорнийсую компанию инвестбанк ставит на восьмое место. Сейчас они торгуются по $106,4, а вырасти могут на 6,2%, до $113. KLA-Tencor обслуживает производителей проводников и проводит анализ их продукции.

Чуть большую прибыль в этом году могут получить акционеры Priceline, которая находится на седьмом месте в прогнозе инвестбанка. Ее акции за год могут вырасти на 6,7%, с $1891,6 до $2020 за бумагу. Priceline — это агрегатор, который предлагает услуги путешественникам — помогает найти отель, выбрать билеты или арендовать автомобиль.

Практическое применение

Опрошенные РБК аналитики советуют прислушаться к рекомендациям Credit Suisse. «Это действительно компании-лидеры, они развиваются очень бурно и многосторонне, у многих диверсифицированный бизнес. Тот же Apple где только не представлен: от беспилотных автомобилей до телевидения», — отмечает руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. За счет диверсификации бизнеса хорошо вырасти может Alphabet. «Из поисковика Google компания давно выросла в большой холдинг, который развивает самые разные направления — и промышленность, и медицину, и видеоконтент», — перечисляет Пахомов. Поэтому стоит ожидать почти 15-процентного роста котировок, говорит он.

Аналитики Credit Suisse включили в свой список не только крупнейшие компании, такие как Apple с капитализацией $782 млрд и Alphabet c капитализацией $623 млрд, но и небольшие. Капитализация KLA-Tencor составляет $17 млрд, а Texas Instruments — $82 млрд. Скорее всего, выбор обусловлен попыткой составить сбалансированный список, хотя все перечисленные акции довольно волатильны, говорит управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко. При этом такая диверсификация достаточно условна. Эти бумаги торгуются на NASDAQ, и если на бирже будет коррекция, то подешевеют все акции из прогноза Credit Suisse, добавляет он.

Начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев считает, что аналитики инвестбанка даже недооценили некоторые компании. Например, Texas Instruments. «Компания находится в быстрорастущем секторе, поскольку потребление полупроводников увеличивается с ростом технологического сектора. Целевая цена $95 нам кажется консервативной; по нашей оценке, компания в ближайший год сможет преодолеть отметку в $115», — говорит он. С Клюшневым согласен финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. У этой компании стабильный бизнес и хорошие показатели, которые пока не отражены в цене, поэтому ее акции действительно могут вырасти, считает он. Так, в прошлом году выручка компании выросла на 2,9%, до $13,4 млрд, а операционная прибыль, несмотря на наращивание расходов на исследование и разработку, выросла на 12,2%, до $4,8 млрд. «Даже если предположить, что американский рынок в целом сейчас перегрет, они выглядят хорошей инвестицией на долгосрочную перспективу», — заявляет он.

Компании, которые могут принести меньшую прибыль, — Priceline и KLA-Tencor — аналитики также оценили позитивно. Основной рынок KLA-Tencor сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на протяжении трех лет он рос по 8,7% в год, а так как компания обслуживает один из самых быстрорастущих секторов, то и перспективы у нее хорошие, говорит Клюшнев из «Фридом Финанс».

Как и в ситуации с Texas Instruments, таргет Credit Suisse Клюшнев считает консервативным. «Вместо $113 KLA-Tencor может достичь $130 за акцию», — прогнозирует он. Priceline также демонстрирует высокие и, что более важно, стабильные темпы роста финансовых и операционных показателей, говорит Нигматуллин из ГК «Финам». Однако в случае с этой компанией он советует не приобретать бумаги сразу. По его словам, акции Priceline могут быть переоценены — стоимость, вероятно, вдвое выше рыночной, поэтому вполне возможна коррекция.

Аналитики советуют инвесторам, заинтересованным в технологическом секторе, присмотреться и к другим компаниям, не вошедшим в список Crеdit Suisse. «Рынок технологий — один из самых доходных для инвесторов, и NASDAQ постоянно продолжает покорять исторические максимумы», — говорит Клюшнев из «Фридом Финанс». Например, сейчас хорошо растут котировки NVIDIA. «С конца апреля ее акции выросли на 55%, однако инвесторы по-прежнему могут в них вкладываться. Целевая цена для NVIDIA составляет $250 за акцию при текущей цене $159», — рассказывает Клюшнев. Павел Пахомов перечисляет и другие компании, акции которых дорожают и имеют потенциал для дальнейшего роста. Он отмечает бумаги Micron Technology, которые подорожали почти на 39,6% с начала года, и Broadcom, выросшие на 37,7%.

Возможные риски

Риски у акций технологического сектора существуют, признают опрошенные эксперты. Поэтому бумаги, рекомендованные Crеdit Suisse, они советуют покупать только инвесторам, готовым к риску. «Есть опасение, что в один момент может повториться ситуация с доткомами и технологический рынок может лопнуть», — рассказывает Клюшнев из «Фридом Финанс». Впрочем, в ближайший год падения не ожидается, добавляет он.

Тем инвесторам, которые совсем не готовы рисковать своими средствами, не стоит покупать акции технологических компаний. Сейчас им вообще не стоит вкладываться в американские акции, лучше предпочесть короткие долговые инструменты, отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами «ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин. Он считает технологический сектор переоцененным: его бумаги примерно вдвое дороже, чем должны быть. «То есть рынок, чтобы прийти к нормальным оценкам его капитализации, должен схлопнуться примерно в два раза», — поясняет эксперт. Когда это случится, предсказать сложно, поэтому Хохрин советует не инвестировать в технологические компании надолго. «Перечисленные бумаги можно покупать на перспективу квартальную и предполагать, что они могут дать за это время около 5%», — говорит он.

Как вкладывать

Большая часть акций в списке Credit Suisse доступна российским инвесторам на Санкт-Петербургской бирже. На ней не торгуются бумаги только одной компании — Priceline. Однако, по словам Павла Пахомова, 14 июня на бирже появятся новые акции, в том числе бумаги Priceline.

Эксперты советуют перед покупкой внимательно изучать отчетность компаний. Если инвестор хорошо разбирается в отчетности, то в случае с IT-компаниями внимание нужно обратить в первую очередь на баланс компании и динамику продаж, говорит Павел Пахомов. «Если в последние год-полтора выручка была стабильна или росла, а также увеличивался показатель прибыли на акцию, то вложения в компанию, очевидно, интересны», — заключает он.

Если же человек не разбирается в отчетности и ключевых показателях бизнеса, то начинать стоит с чтения прогнозов зарубежных аналитиков, советует Пахомов. По бизнесу отдельных компаний также делают обзоры и специалисты биржи, отмечает он. Это поможет понять, на что стоит смотреть при анализе интересующей инвестора компании.

Эти советы, впрочем, подходят не только для инвесторов, интересующихся акциями технологических компаний. В случае с IT-сектором очень важно хорошо понимать суть бизнеса и приоритетные направления. «Например, для Apple важны и прибыль, и выручка, но сильнее всего котировки растут тогда, когда выходит новая модель iPhone», — приводит пример Пахомов.