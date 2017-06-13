Фотографы выражаются печатно

Как создать успешный бизнес на мобильных съемках

Рынок фотосалонов стагнирует уже много лет — люди предпочитают размещать снимки в соцсетях, а не в семейных альбомах. Однако особо находчивые предприниматели сумели найти доходные ниши и в сегменте фотопечати

(Фото: Владислав Шатило / РБК)

​Возвращение фотобудки

В каждом смартфоне камера, в каждом все больше фотографий, но все реже люди их печатают. И в самом деле, это хлопотно — искать студию, скачивать изображения, ждать карточки. Долго, неудобно и немодно. Почему бы не предложить людям распечатывать фотографии напрямую из соцсетей с помощью вендинговых аппаратов в торговых центрах, подумали основатели компании Boft Тос Мовсисян и Артем Гармерян, познакомившиеся во время учебы в финском Технологическом институте в Лаппеенранте. Так родилась идея их бизнеса.

Первый автомат партнеры заказали у производителя вендингового оборудования. На разработку и сборку работающего прототипа ушел почти год. Разместить его согласились владельцы московского дизайн-завода «Флакон» в апреле 2014 года.

И сразу стало понятно, что сервис востребован у молодежи — некоторые распечатывали по десять фото за раз. Тогда предприниматели решились вложиться по-крупному. В создание собственного производства под Петербургом и сборку нескольких первых автоматов инвестировали $200 тыс. «Я продал две свои машины, Артем — квартиру, плюс у родственников занимали», — говорит Тос Мовсисян. Каркасы решили делать деревянными: во-первых, это удешевляло производство, во-вторых, автоматы из дерева выглядели более стильно, с намеком на старину — то, что любят хипстеры.

К концу 2014-го партнеры установили более десяти автоматов в Москве и еще три в Санкт-Петербурге — дело шло медленно, владельцы коммерческой недвижимости не очень понимали, кому и зачем нужны эти фотобудки. «Как-то нас пригласил на встречу вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов (сын Араса Агаларова, президента и владельца Crocus Group. — РБК) — он где-то увидел наши аппараты, и они ему приглянулись. Его помощница попросила прислать марку и номер машины, чтобы заказать пропуск на VIP-парковку. Я тогда ездил на «четырнадцатой», мне стало стыдно, и я пошел пешком», — смеется Мовсисян. Эта встреча стала судьбоносной — после установки автоматов Boft на площадках Crocus Group вести переговоры с другими ТЦ стало значительно легче; кроме того, начали поступать заявки на франшизы.

«Сегодня у нас 45 франчайзи в 21 стране», — хвастается Тос. Продавать автоматы партнерам Boft начала в 2015-м, а по итогам года сеть выросла в десять раз. Аппарат продается за 490 тыс. руб., плюс франчайзи платят 7% роялти и закупают расходники. В Москве и Петербурге стоят исключительно собственные автоматы компании — их более 90, всего в сети более 300 фотобудок. «Средняя выручка с одного нашего аппарата — около €1 тыс. в месяц, но все сильно зависит от локации», — говорит Тос. Например, летом больше всего приносят автоматы в парках. Партнеры утверждают, что окупаются инвестиции в будку за шесть—восемь месяцев.

Фото: Олег Яковлев / РБК

В прошлом году Мовсисян и Гармерян начали международную экспансию. Зарубежные франшизы обычно покупают русскоязычные бизнес-эмигранты и знакомые основателей Boft. Наибольшие надежды у партнеров были на США, где сконцентрирована аудитория Instagram. Но оказалось, что американская молодежь не любит фотографии на бумаге — автоматы, установленные в торговых центрах, не окупили даже затрат на перевозку. А вот в Азии дела пошли в гору. «Там любят фотографироваться и печатать. К тому же, в отличие от пресыщенных Европы и Америки, в Азии хорошо воспринимают новые продукты. Например, в одном из торговых центров во Вьетнаме автоматы стоят в 30 м друг от друга, и оба прибыльны», — говорит Мовсисян. Развитием франшизы во Вьетнаме занимается франчайзи Тхай Нгуен — бывший одногруппник из института в Лаппеенранте. Еще один партнер, Марк Майер, управляет 60 автоматами по франшизе в 12 городах России, а также в Сингапуре и Гонконге. «В России средняя выручка — 50 тыс. руб. в месяц, в Азии — $1,5 тыс.», — рассказал он РБК. В планах компании — выйти на рынок Латинской Америки, ведь Instagram очень популярен в Чили и Бразилии.

Сейчас компания зарабатывает еще и на рекламе — ее крутят, пока печатается фото. Например, в Москве автоматы Boft показывали промокоды на бесплатную поездку с Uber. В прошлом году реклама принесла 2 млн руб. выручки, а совокупный оборот компании превысил 230 млн руб., из которых почти половина — платежи франчайзи.

В апреле 2017 года проект победил в престижном конкурсе стартапов Generation S и получил 5 млн руб. «Мы хотим, чтобы у нас было не 300 автоматов, а 3 тыс. Для этого нам нужны инвестиции, наставники, экспертиза. Именно поэтому мы пошли на конкурс только сейчас — на старте было не до того», — говорит Мовсисян.

Наступление смартфонов 1,6 млрд смартфонов было продано в мире в 2016 году, в 2010-м на пике популярности цифровых камер их было продано 120 млн штук 379 тыс. цифровых камер было продано в России в 2016 году, в 2012-м — 5,5 млн штук 1 млн селфи в день делают пользователи соцсетей, 13% из них всегда ретушируют фотографии Более 150 млн фото ежедневно загружаются в сеть Snapchat, они исчезают уже через 10 секунд Источник: Techinfographics.com, deloitte.com

Фотовечеринка

Основатель компании Event-shows Алексей Уткин пошел несколько иным путем — он сдает организаторам вечеринок в аренду фотобудки и инстапринтеры, которые собирает своими руками.

Прежде Уткин работал HR-менеджером в крупной корпорации. В 2010 году увидел в интернете интересную штуку — мобильную студию Dance Heads. Два или три человека заходят в нее, садятся на фоне хромакея — телевизионного зеленого фона, надев зеленые же манишки, встроенная камера их снимает, а через пять минут можно увидеть ролик с танцующими под узнаваемые хиты фигурами с лицами «актеров» и забрать диск с записью. Такие развлечения пользовались популярностью в США, а мастер-франшизу на СНГ приобрели украинские предприниматели.

Алексею формат показался интересным, он подумал, что можно поставить такие студии в торговые центры, и уговорил двух своих друзей вложиться в оборудование. Всего на закупку двух станций Dance Hеads потратили порядка 1 млн руб. Однако уже в момент подписания сделки франчайзер объяснил, что этот формат в торговых центрах не идет. «Взрослые люди в обычной жизни стесняются заниматься подобной ерундой. Зато во время застолий, когда гости в кондиции, подобное развлечение идет на ура. Пока кто-то снимается, остальные наблюдают на большом экране, что происходит внутри. Так что весело всем», — говорит Уткин. Предприниматель решил сдавать мобильные студии в аренду для частных вечеринок. Поначалу бизнес шел со скрипом — партнеры разочаровались и продали Алексею свои доли.

Ситуацию спасла знакомая из event-индустрии, которая пригласила Уткина на несколько праздников. По словам Алексея, новинка понравилась обеспеченной аудитории. Первое время особенно много заказов было с Рублевки — выезжали на частные вечеринки сенаторов, депутатов, спортсменов. Стоимость часа аренды «станции веселья» на празднике составляла до 15 тыс. руб., инвестиции удалось отбить через год.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Однако после первого всплеска интерес к «Танцующим головам» ослаб. Нужно было придумать что-то еще. Уткин решил, что на вечеринках будут востребованы фотокабины вроде тех, что были еще в СССР. Уткину нужен был мобильный автомат, способный печатать кадры с рамочками, на разных фонах и с дополнительными эффектами.

Первый проект такой будки ему помогла сделать сестра, инженер по образованию. Каркас по собственным чертежам он заказал у фирмы, специализирующейся на металлоконструкциях. Сложность возникла с софтом. «Там требуется довольно сложное программное обеспечение, которое позволяло бы использовать разного рода макеты, а также выбирать, печатать одну большую фотографию или четыре маленьких», — объясняет Алексей. Он нашел бизнесменов из Краснодара, которые тоже занимались фотобудками и разработали ПО, обеспечивающее необходимый функционал. Краснодарцы продали ему технологию за 30 тыс. руб. (впоследствии оказалось, что это всего лишь адаптированная версия американского софта). Всего на создание первой фотобудки в 2013 году Уткин потратил 250 тыс. руб.

«Как сейчас помню первый выезд. Мы работали на мероприятии в ГУМе. И во второй день техника отказала. Был сентябрь, по ночам прохладно. Мы на сутки оставили оборудование в машине, а когда занесли в теплое помещение, оказалось, что там образовался конденсат. Но когда все просушили, автомат начал печатать», — вспоминает предприниматель.

Доходы были меньше, чем при работе с мобильными студиями, но и расходы ниже. Каждый пустой диск, который нужно было закупать у производителя Dance Heads, обходился в $1,6, а себестоимость распечатки одной фотографии не превышала 15 руб. Как правило, стоимость распечатки фотографий входит в стоимость аренды оборудования — 14 тыс. руб. за час. Поначалу Уткин ездил по мероприятиям один, для перевозки оборудования арендовал микроавтобус, затем стал привлекать помощников. Сейчас в штате работают дизайнер и инженер, операторы оборудования привлекаются по необходимости.

Затем Уткин арендовал в Подмосковье мастерскую за 20 тыс. руб., где принялся собирать развлекательную фототехнику. Например, в 2014-м Алексей нашел в интернете модели первых инстапринтеров. Схема работы такая: блогер размещает в соцсети фотографию и определенный хэштег, и фото автоматически отправляется на распечатку. Такие принтеры пользуются популярностью на вечеринках.

Сегодня, помимо фотобудок и инстапринтеров, Уткин собирает и сдает в аренду еще gif-стойки (записывающие закольцованные мини-видео, которые можно выкладывать в соцсети) и другие фотоаттракционы для вечеринок. Среди заказчиков как крупные агентства, так и частники. «В декабре — корпоративы, летом — свадьбы, затишье только в ноябре», — говорит предприниматель. Он уже давно не ездит на мероприятия, занимается в основном продвижением и общением с заказчиками. За прошлый год предприниматель заработал на любви людей к фото 11 млн руб. выручки при рентабельности 47%.

В стиле ретро

«В какой-то момент у меня случился свадебный передоз», — вспоминает Георгий Кеймах, сооснователь фотостудии «Шипр». Профессиональный фотограф так устал от бесконечной съемки свадеб, что в 2005 году пошел учиться на историко-филологический факультет РГГУ. На первых курсах вуза Кеймах еще подрабатывал фотографией, но потом полностью сконцентрировался на учебе.

Георгий Кеймах (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«К моменту, когда я окончил вуз, оказалось, что фотоиндустрия в корне поменялась — теперь это была высокотехнологичная, почти айтишная профессия с высоким порогом входа. Фотосессии на «зеркалку» людей уже не устраивали — похожее по качеству можно было снимать на смартфон. Нужна была камера почти за полмиллиона», — вспоминает Кеймах.

Его супруга Тамара подкинула идею: сделать ставку не на модную технологичность, а наоборот, на винтажность, и открыть фотоателье с традиционной печатью фото. Георгий решил объединиться с однокурсницей Анастасией Сухомлиновой — они сдружились на почве увлечения фотографией.

Начать решили с малого — купили Polaroid 1967 года за 3 тыс. руб., еще один фотоаппарат взяли в аренду, и в апреле 2012-го стали фотографировать посетителей мероприятий на территории «Флакона» за 200 руб. Гостям нравилось, но о серьезных заработках речи не было — себестоимость каждого снимка была 150 руб. Зато стало понятно: концепция выездного ретрофотоателье вполне может выстрелить.

Партнеры купили на Avito старинную деревянную камеру, штатив, мобильную мини-проявочную 1942 года у старика, который много лет держал фотомагазин на Арбате. «Оборудование, например те же деревянные дорожные камеры, можно купить как за 300 тыс. руб., так и за 3 тыс. — надо просто знать места и правильных людей», — говорит Георгий.

Технология фотопечати сложная, но это часть шоу. Выездное фотоателье представляет собой три зоны: фото, печать и экспозиция готовых черно-белых работ, которые развешивают на прищепках сушиться. В первой зоне человека фотографируют на старинную камеру с «гармошкой», используя мощную вспышку. Далее пленку из фотоаппарата помещают в мобильную проявочную, которая представляет собой накрытый светонепроницаемым чехлом с «рукавами» чемодан, внутри которого ванночки с реактивами. «Вокруг нас на любом мероприятии бешеный ажиотаж, — уверяет Георгий. — Всегда стоит толпа детей и мужиков. Одному надо в камеру посмотреть, другому расспросить о технологии. Это вам не на смартфоне кнопку нажимать».

Анастасия Сухомлинова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основной доход фотоателье приносит за счет выездных мероприятий, оплата считается по количеству кадров. Средний чек — 50 тыс. руб. Изначально Георгий и Анастасия всюду ездили сами, потом стали привлекать помощников. «У нас нет сотрудников, есть просто сочувствующие люди, с которыми мы в необременительных отношениях. За работу они получают половину стоимости выезда», — объясняет ретрофотограф. Но бизнес очень сезонный — обычно половину годового дохода приносит один декабрь. В 2016 году выручка фотоателье ​превысила 5 млн руб., прибыль — около половины.

Помимо выездов на мероприятия партнеры проводят фотосессии и мастер-классы по фотографии у себя в офисе (это комната в старом особняке в центре Москвы, которая обходится им в 27 тыс. руб. в месяц). Кроме того, у фотоателье появились точки, открытые по франшизе — в Сочи, Казани и Екатеринбурге. Кеймах помогает им с подбором оборудования и разрешает использовать бренд, пока не требуя роялти. Например, в Сочи работает ретрофотоателье в центре города. «Местные фишки не понимают, зато фотоателье приводит в восторг туристов из Москвы или Питера, они его находят через Forsquare и другие подобные сервисы», — рассказывает предприниматель. Он мечтает накопить денег и открыть фотоателье в Нью-Йорке — как это сделал его кумир, фотограф Джеймс Ван Дер Зи в 20-х годах прошлого столетия.

Взгляд со стороны Дмитрий Меркулов, управляющий сети «Фотопроект» (11 фотолабораторий в Москве) «Рынок действительно меняется на глазах. Сначала упал спрос на пленочную фотопечать, теперь и на цифровую. Зато на смену обычным цифровым фотографиям пришли фотокниги (каждая страница представляет собой отпечаток, соединяющий обработанные фотографии, комментарии к ним и художественные элементы. — РБК). При этом наши доходы не падают, так как средний чек фотокниг выше на порядки — 2–3 тыс. руб. против 10 руб. за распечатку отдельной карточки. Ежемесячно мы сейчас изготавливаем порядка 4 тыс. фотокниг. С автоматами по распечатке фотографий, которые тоже набирают сейчас популярность, мы не конкурируем — у них более молодая целевая аудитория».

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