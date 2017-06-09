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Венесуэлу подозревают в дефолте
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Венесуэлу подозревают в дефолте
Газета № 099 (2596) (0906) Экономика, 08 июн, 20:26
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Венесуэлу подозревают в дефолте
Просрочка страны по долгу перед Россией будет проверена
Международная ассоциация по свопам и деривативам может рассмотреть вопрос о том, является ли просрочка Венесуэлы по российскому кредиту дефолтом. Если ассоциация признает неплатеж, от этого выиграют держатели страховок от венесуэльского дефолта
Город Каракас, Венесуэла (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Международную ассоциацию по свопам и деривативам (ISDA), объединяющую более 850 участников мирового внебиржевого рынка деривативов, попросили квалифицировать, является ли неплатеж Венесуэлы по долгу перед Россией «кредитным событием» по правилам ISDA, следует из базы обращений участников рынка на сайте ассоциации. Если специальный комитет ISDA примет запрос к рассмотрению, а затем признает кредитное событие, глобальные держатели кредитно-дефолтных свопов на госдолг Венесуэлы (CDS, страховка от дефолта) смогут рассчитывать на выплаты в свою пользу.

Запрос от анонимного участника рынка CDS поступил в ассоциацию 7 июня. Инвестор спрашивает, произошло ли кредитное событие типа «неплатеж» (Failure to pay) в отношении Венесуэлы. Он ссылается на материал венесуэльского издания Latin American Herald Tribune, которое, в свою очередь, цитировало статью РБК о том, что Венесуэла не выплатила российскому правительству в срок 54 млрд руб. (около $950 млн) по госкредиту.

Запрос в ISDA об определении кредитного события, по правилам ассоциации, может подать любой участник рынка, являющийся стороной хотя бы по одному контракту CDS. Держатели таких деривативов не обязаны владеть самими долговыми инструментами суверенного заемщика, чтобы претендовать на выплаты.

Пока не ясно, станет ли вообще комитет ISDA рассматривать запроc. Но юрист международной юридической фирмы Linklaters Саймон Ферт сказал РБК, что неисполнение Венесуэлой данного вида обязательств не может служить основанием для признания кредитным событием по правилам ISDA. «Для суверенного должника из региона Латинской Америки категорией обязательств, на которой определяется кредитное событие, является [более узкая] категория «облигации» (Bond), а не «заемные средства» (Borrowed Money)», — объяснил Ферт. Поэтому неплатеж в адрес России по двустороннему кредиту не может быть признан кредитным событием с точки зрения ISDA, утверждает он.

Счетная палата России публично подтвердила неплатеж со стороны Венесуэлы, а посол этой страны в Москве сообщил Bloomberg, что стороны ведут переговоры о реструктуризации долга.

Комитет ISDA по Северной и Южной Америкам состоит из 15 членов, включая Bank of America, Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse International и другие международные банки. Для признания кредитного события по регламенту требуется «супербольшинство» в 80% голосов (12 из 15 участников).

Во вторник, 6 июня, стало известно, что Венесуэла нарушила финансовые обязательства перед Россией на $1 млрд. Это следовало из заключения Счетной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года. Поправками предусматривается уменьшение объема возвратов в бюджет по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд руб. (около $950 млн по текущему курсу), «что связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года», сообщила Счетная палата.

Днем ранее РБК выпустил статью, в которой назвал Венесуэлу в числе возможных иностранных заемщиков, которые просрочили платежи в адрес России.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла , дефолт
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