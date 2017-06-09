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Искусственный доход
Газета № 099 (2596) (0906) Деньги, 08 июн, 21:18
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Искусственный доход
Как инвестировать в работы российских художников
Рынок современного российского искусства консервативно оценивается в €2,5 млн, но на практике может быть в два-три раза больше. РБК разбирался, стоит ли инвестировать в работы российских художников и на какие риски обратить внимание
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Искусство на продажу

В сентябре 2016 года аналитическая компания InArt оценила рынок современного российского искусства в €2,5 млн. По методологии исследования современными художниками считаются те, кто начал вести активную деятельность в России после 1991 года. Цифра €2,5 млн была получена исходя из объема аукционных продаж за 2014–2016 годы. Это единственная существующая официальная оценка рынка.

Однако в реальности, учитывая, что многие сделки проходят вне аукционов, рынок гораздо больше. Например, владелец центра современного искусства Gridchinhall Сергей Гридчин считает, что реальный объем рынка больше заявленного в два-три раза.

По словам экспертов, иногда купить картины можно прямо на выставках или из рук коллекционеров. Порой интересующего художника можно «поймать» и на онлайн-торгах. Однако чаще всего произведения искусства приобретаются на специальных аукционах в ходе офлайн-торгов. Большая часть таких мероприятий проходит, как правило, осенью и весной. Основатель проекта InArt​ Ксения Подойницына советует желающим инвестировать в современное российское искусство обратить внимание на торги крупнейших аукционных домов Sotheby's, Christie's и Phillips, а также российского аукционного дома Vladey.

Иллюстрации роста​

Опрошенные РБК участники художественного рынка рассказали о своих наиболее удачных сделках. Так, работа 1,5х2 м художников Владимира Дубосарского и Александра Виноградова в 2000 году продавалась за €3 тыс. В 2007 году цена на это же произведение достигла €45 тыс., рассказывает Ксения Подойницына.

По ее словам, в 2007 году работа «Ночная тренировка» тех же художников 194,9х294,3 см была продана по рекордной цене на аукционе Phillips de Pury & Company за €196 тыс. (включая комиссию покупателя) при изначальной оценочной верхней планке €29 тыс.

Сергей Гридчин добавляет, что его собственный инвестиционный опыт с художниками был положительным. Так, работы молодого художника Дмитрия Шорина, купленные по ценам не выше €4 тыс. в 2003 году, сейчас продаются на аукционах от €15 тыс.

Перспективные художники

В 2016 году компания InArt выпустила два рейтинга современных художников. Один состоит из признанных авторов старше 35 лет, начавших свою деятельность после 1991 года. Во второй вошли молодые авторы моложе 35 лет.

Первое место рейтинга признанных художников заняли Эмилия и Илья Кабаковы. С июня 2015 года на аукционных торгах было выставлено шесть их работ. Четыре из них были проданы на общую сумму более €1,2 млн. Второе место занял Эрик Булатов. С июня 2015 года на торгах были выставлены две работы, одна из которых была продана более чем за €400 тыс.

Эмилия и Илья Кабаковы (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

Среди лидеров рейтинга начинающих художников — Евгений Антуфьев. В июне 2015 года его скульптура была продана за €5,2 тыс., а скульптура схожего размера продана в декабре 2016 года уже за €16,4 тыс. на  аукционе Phillips в Лондоне.

Существует и другой инвестиционный рейтинг современных российских художников — 49 Art, состоящий, соответственно, из 49 перспективных деятелей искусства. В этом рейтинге победителей и мест нет, а в его составлении участвовали 14 экспертов из художественной индустрии.

Риски арт-инвестиций

Президент — председатель правления «Финам» Владислав Кочетков напоминает, что покупка предметов искусства с целью заработка — удел обеспеченных инвесторов, которые готовы вкладывать в различные инструменты как минимум несколько миллионов долларов. На искусство обычно выделяется 5–10% портфеля, рассказывает он. Впрочем, инвесторы, которые готовы к риску, могут выделить на картины российских художников больше средств. Председатель набсовета ГК «АЛОР» Анатолий Гавриленко считает, что вложения в искусство по степени риска можно сравнить с инвестициями в стартапы. Для уменьшения рисков портфель стоит диверсифицировать — не вкладываться в работы только одного художника, добавляет он.

Кочетков также указывает, что вкладываться в искусство стоит надолго — резкие скачки цен на картины или другие предметы искусства маловероятны. Кроме того, эксперт советует не выбирать картины самостоятельно, а обращаться к арт-консультантам. Впрочем, за это придется отдельно заплатить — размер платы в каждом случае уникален.

Сергей Гридчин из центра современного искусства Gridchinhall говорит, что инвесторы могут также обращаться к галеристам или искусствоведам. Они не дают профессиональных консультаций и не смогут гарантировать, что цена картины вырастет. Однако многие участники рынка готовы рассказать о текущих трендах, чтобы покупателю было проще самостоятельно определить наиболее перспективные варианты, поясняет Гридчин. Он также отметил, что, по его мнению, искусство больше подходит для сохранения капитала, а не его заработка.

Особняком стоит риск низкой ликвидности инвестиций в искусство. Советник генерального директора по макроэкономике «Открытие Брокер» Сергей Хестанов рассказывает, что один из его состоятельных клиентов занимался коллекционированием фотографий начала XX века. При этом, когда инвестор решил продать коллекцию, которая на тот момент состояла более чем из тысячи экземпляров, он целый год не мог найти покупателя.

Автор: Андрей Писарев
Теги: искусство , Инвестиции
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