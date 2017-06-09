Авторынок переключил передачу

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Газета № 099 (2596) (0906) Бизнес, 08 июн, 16:11
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Продажи автомобилей в России показали двузначный рост впервые с 2014 года
В мае продажи автомобилей в России показали рост почти на 15%. Его обеспечили массовые бренды, премиальный сегмент остался в минусе
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

В мае продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 15 991 штуку, или на 14,7% по сравнению с маем 2016 года и составили 124 990 машин, следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (есть у РБК). Двузначный рост продажи автомобилей в России демонстрируют впервые с 2014 года.

Продажи новых легковых автомобилей снижаются с 2014 года. По итогам всего 2016 года в России был продан 1 425 791 автомобиль, что на 11%, меньше, чем годом ранее. Перелом на российском авторынке начался уже в феврале, когда продажи снизились всего на 4,1% против январского падения на 5%. Резкий рост продаж в марте (+9,4%) обеспечил прирост на 1% за первый квартал (по отношению к первому кварталу 2016 года). В апреле рынок замедлился, прирост составил всего 6,9%. В числе причин аналитики и автодилеры называли начало второго квартала, когда активность дилеров и импортеров традиционно ниже, и майские праздники.

Несмотря на более слабый апрель по сравнению с мартовским ростом, по итогам первых пяти месяцев года российский авторынок вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За этот период было продано 577 449 автомобилей.

«По отношению к прошлому году российский автомобильный рынок в мае в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, выраженный двузначной цифрой впервые за много лет», — приводятся слова председателя комитета АЕБ Йорга​ Шрайбера в отчете. По его словам, положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке, что является важным фактором, для того чтобы процесс восстановления рынка получил дальнейшее развитие.

В тройку лидеров по итогам пяти месяцев вошли Lada (+10%), Kia (+20%), Hyundai (+7%). В числе аутсайдеров остались Geely (-67%), Brilliance (-86%), SsangYong (-94%). Премиальные бренды, хорошо продававшиеся в кризис, не смогли по итогам пяти месяцев показать рост. Продажи Mercedes сократились на 8%, Lexus — на 9%, Porsche — на 21%, Audi — на 23%.

Суммарные продажи новых автомобилей в группе компаний «Рольф» в мае выросли на 18% по сравнению с результатами аналогичного периода 2016 года. По словам директора дилерского центра «BMW Рольф Праймари» Ирины Цыганковой, пока рано говорить о восстановлении рынка. «В мае рынок отреагировал на пересмотр условий программы льготного кредитования (ценовой лимит увеличился до 1,45 млн руб.), поэтому наилучшую динамику сейчас показывают бренды массового сегмента», — добавляет она. Премиальный сегмент не получает поддержки от программ стимулирования спроса, поэтому его результаты слабее, говорит Цыганкова.

Заместитель предправления группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отмечает, что рост рынка в мае во многом обеспечили дополнительные скидки и акции от производителей. Основное падение в премиальном сегменте показал Lexus (-20%) из-за рекордно высокой базы прошлого года, приводит данные Зиновьев. По его словам, рост спроса в премиальном сегменте напрямую зависит от появления новых моделей.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, итоги мая показывают, что рынок взял курс на восстановление. «В первую очередь восстанавливаются продажи в массовом сегменте, который больше всего пострадал в кризис», — говорит он. Премиальные бренды, как отмечает Беспалов, хорошо продавались и в кризис, поэтому сейчас их продажи немного хуже рынка. ​«В ближайшие месяцы положительный тренд на восстановление сохранится, но по году не стоит ожидать двухзначных цифр», — заключает он.

​8 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева сообщил, что с июля ​заработают новые программы поддержки автопрома: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело». Об этом Минпромторг объявил 7 июня на совещании с участниками рынка. Объем финансирования — 7,5 млрд руб. Ранее, 11 мая​, была продлена и расширена программа льготного автокредитования на 2017 год. Общий объем финансирования программы — 10 млрд руб.

Автор: Валерия Комарова
Теги: АЕБ , авторынок , автодилеры , продажи автомобилей
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