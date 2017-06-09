МГУ улучшил оценку

В топ-100 международного рейтинга QS вошел один российский вуз

МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по версии исследовательского центра QS Quacquarelli Symonds. Все остальные российские вузы расположились в рейтинге в третьей сотне и дальше

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал очередной выпуск международного рейтинга университетов QS World University Rankings. В него вошли 24 российских вуза, но только один из них, Московский государственный университет им. Ломоносова, попал в первую сотню, заняв 95-е место. Это первый раз с 2010 года, когда российскому вузу удалось закрепиться в сотне, отметили в пресс-службе Минобрнауки. Далее из отечественных вузов идут Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты на 240-м и 250-м местах соответственно.

Четыре первых места в рейтинге заняли вузы из США — Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, Гарвард и Калифорнийский технологический институт. На местах с пятого по восьмое расположились университеты из Великобритании: Кембридж, Оксфорд, Университетский колледж Лондона и ​Имперский колледж Лондона.

Рейтинг QS — один из самых известных мировых рейтингов вузов. Именно на него, а также на Академический рейтинг университетов мира (The Academic Ranking of World Universities) и Рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education направлена программа по развитию российского высшего образования «5-100». По завершении проекта в каждом из перечисленных списков должно быть минимум пять отечественных вузов.

При составлении рейтинга QS учитывает несколько параметров: академическая репутация университета, репутация у работодателей, соотношения преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов. Каждый из пунктов оценивается по 100-балльной шкале.

Специалисты QS сообщили, что российские вузы показали хороший результат по двум из шести показателей: репутация у работодателей и соотношение доли преподавателей к учащимся, уточнили в Минобрнауки. В итоге МГУ поднялся на 13 строчек, СПбГУ на 18, а НГУ на 41. НГУ также единственный вуз, которому удалось улучшить показатели цитируемости. Всего 14 вузов улучшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, подчеркнули в Минобрнауки. Впервые в топ вошел Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, заняв 291-е место. «Мы видим определенные точки роста и, безусловно, будем развивать свое движение вперед в мировом академическом и научном сообществе», — цитирует министра образования и науки Ольгу Васильеву пресс-служба ведомства.

Критерии, по которым QS оценивает вузы, объективны, замечает заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. «Это показывает некий средний уровень заведения. Вуз, который в первой десятке, наверняка по всем статьям будет лучше, чем вуз в третьей сотне», — поясняет он. Но гораздо показательнее, по его мнению, рейтинги отдельных факультетов. Такие перечни позволяют лучше ориентироваться на образовательном рынке как работодателям и преподавателям, так и поступающим, указывает Гельфанд.

Рейтинг QS показателен для мирового научного сообщества, полагает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Список позволяет работодателю в научной сфере лучше ориентироваться на международном рынке выпускников, отмечает он. Для самих вузов место в рейтинге дает преимущество в борьбе за преподавателей из других стран. Результаты, которых удалось добиться российским вузам в этом году, Реморенко оценивает позитивно. «Это уже неплохой результат. Он показывает, что МГУ в последние годы стал активнее работать над публикациями в международных изданиях и привлечением преподавателей из-за границы», — отметил ректор.

​В марте 2017 года Reuters называл сотню наиболее инновационных университетов Европы. В ней​ не оказалось ни одного российского вуза. Рейтинг составлялся на основе данных о количестве патентов и исследований, которые проводились в университетах с 2010 по 2015 год.

В конце мая 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экспорт российского образования должен стать национальной задачей. К 2025 году количество иностранных студентов в России должно вырасти с 220 тыс. до 710 тыс.