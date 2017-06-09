Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,16 56,78 EUR Нал. 64,26 63,72 USD Бирж. 56,92 -0,17 EUR Бирж. 63,80 -0,54 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1874,21 +0,31% РТС 1038,50 +0,41% Brent 47,84 -0,06% DJIA 21182,53 +0,04% Nasdaq 6321,76 +0,39% FTSE 7449,98 -0,38%
Крепкий рубль привлек инвесторов
Лента новостей
Сирия обвинила коалицию США в гибели 14 мирных жителей в авиаударе 03:32, Политика Четыре страны признали связанные с Катаром организации террористическими 03:20, Политика КНДР заявила об успешном испытании нового типа ракет 02:43, Политика Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню из соображений безопасности 02:35, Политика Эйфелева башня погасила огни в память о жертвах теракта в Тегеране 02:23, Общество В МВД назвали причину схода электрички с рельсов в Санкт-Петербурге 01:58, Общество МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией 01:44, Политика В Санкт-Петербурге сошла с рельсов электричка 01:16, Общество Экзит-полы показали потерю партией Мэй большинства в парламенте Британии 01:07, Политика В Раде оценили стоимость введения визового режима с Россией в $57 млн 00:52, Политика СМИ сообщили о гибели внучки Хрущева под колесами электрички под Москвой 00:38, Общество Иностранные инвесторы вновь заинтересовались рублевыми евробондами 00:08, Финансы «Ростелеком» запланировал распродать недвижимость на 7 млрд руб. 00:07, Бизнес Белый дом заявил об отсутствии планов по снятию санкций с России 08 июн, 23:54, Политика Личный адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-главы ФБР в сенате 08 июн, 23:34, Политика Тинькофф Банк привлек $300 млн «вечного» капитала 08 июн, 22:55, Финансы Путин рассказал о своей симпатии к Маккейну 08 июн, 22:40, Политика Что не так с российским бюджетом 08 июн, 21:59, Экономика Минфин превратит биткоины из денег в товар 08 июн, 21:51, Финансы Акционеры одобрили покупку Yahoo крупнейшим оператором связи в США 08 июн, 21:44, Бизнес Адвокат рассказал об экстрадиции разыскиваемого в Чечне чемпиона ММА 08 июн, 21:43, Общество Можно ли заработать на инвестициях в современное российское искусство 08 июн, 21:18, Деньги Под Петербургом спасли уплывших на матрасе в Финский залив подростков 08 июн, 21:06, Общество Шотландская епископальная церковь одобрила заключение гей-браков 08 июн, 20:59, Общество Холдинг «Магнит» решил выращивать картофель 08 июн, 20:48, Бизнес Индекс Dow Jones достиг исторического максимума в ходе торгов 08 июн, 20:44, Финансы Hyundai представил новый бюджетный седан Reina 08 июн, 20:32, Авто Коалиция США нанесла новый удар по поддерживающим Асада силам в Сирии 08 июн, 20:30, Политика
Крепкий рубль привлек инвесторов
Газета № 099 (2596) (0906) Финансы, 00:08
0
Крепкий рубль привлек инвесторов
Еврооблигации в российской валюте вновь пользуются спросом у нерезидентов
После четырехлетней паузы российские компании активизировались в привлечении средств от нерезидентов на рынке рублевых еврооблигаций. Возрождению спроса иностранцев на российский корпоративный долг, оформленный по международному праву в рублях, способствует снижение волатильности национальной валюты, отмечают эксперты
Фото: Richard Drew / AP

Об активизации спроса со стороны иностранных инвесторов на корпоративные рублевые еврооблигации после четырехлетнего перерыва — с 2013 года — РБК рассказали несколько инвестбанкиров. По их словам, как следствие, возросло и предложение соответствующих бумаг со стороны российских компаний-эмитентов.

«В настоящее время мы отмечаем особую активность на рынке долгового капитала, где в том числе возрождаются отдельные инструменты. Если последние несколько лет российские компании делали евробонды (в основном в долларах) и рублевые биржевые облигации, то теперь возвращаются рублевые евробонды. Инструмент в этом году получает новую жизнь», — сообщила РБК Елена Титова, возглавляющая бизнес UBS в России и СНГ. «Миллиардные фонды смотрят на развивающиеся рынки, на долговые инструменты, в том числе и на рублевые евробонды», — добавила она.

«Общая стабильность и выход компаний из кризисного состояния при сохранении относительно высоких рублевых ставок будут привлекать иностранцев к покупкам качественного корпоративного долга в рублях», — соглашается и исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

Возрождение тренда на интерес со стороны иностранных инвесторов к рублевым евробондам подтверждают три сделки последних месяцев: в апреле ретейлер X5 разместил трехлетние евробонды объемом 15 млрд руб. под 9,25% годовых, в марте РЖД привлекли через этот инструмент 15 млрд руб. под 8,99% на семь лет, Альфа-банк в феврале разместил рублевые евробонды в объеме 10 млрд руб. под 9,25% годовых на пять лет. Первый сигнал прозвучал в сентябре 2016 года, когда РЖД разместили соответствующие бумаги на 15 млрд руб. под 9,2% годовых сроком на семь лет. В тот период это была единичная сделка, теперь, по словам банкиров, процесс набирает обороты.

​Новый долг

Опрошенные РБК эксперты ожидают еще несколько выпусков рублевых евробондов до конца года. «Выпуски рублевых евробондов в этом году точно будут», — соглашается управляющий директор «БКС Глобал Маркетс» Алексей Куприянов. По его мнению, эмитентами станут высококачественные заемщики из числа корпораций и банков. Размещения будут проводить крупные компании с рейтингом от BB- по международной шкале, работающие на внутреннем рынке и нуждающиеся в привлечении рублевых займов. О своих планах разместить рублевые евробонды осенью уже объявляла недавно «РусГидро» — на 10–15 млрд руб. для замещения текущей задолженности.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Александр Булгаков добавляет, что ряд компаний с рублевой выручкой готов к таким размещениям также и для диверсификации базы инвесторов. ​Объемы размещений, конечно, будут меньше, чем на рынке долларовых облигаций, но могут быть и крупные сделки объемом $300–500 млн в рублевом эквиваленте, считает Елена Титова.

Курсовой фактор

Ключевую роль в охлаждении инвесторов к покупке рублевых евробондов российских компаний сыграла усилившаяся после 2013 года волатильность рубля. Она резко возросла в 2014–2015 годах, напоминает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Сейчас, когда мы наблюдаем стабильность рубля даже в условиях значительного падения цен на нефть, инвестиции в рублевые активы, в том числе евробонды в российской валюте, снова привлекательны, отмечает он. «Наблюдающееся снижение волатильности рубля привлекает иностранных инвесторов», — соглашается директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин.

Эксперты указывают, что в последние полгода волатильность курса рубля снизилась до такого уровня, что иностранцам стало комфортно: их привлекает динамика рубля, который значительно укрепился в течение этого года (по данным Московской биржи, российская валюта выросла с отметки 60,9 руб. за доллар на 1 января 2017 года до 56,85 руб. за доллар на 8 июня) и показывал относительную стабильность в течение большей части года (колебания курса рубля в 2017 году — 5,58 руб., за тот же период 2016 года — 23,31 руб.).

Прогноз дальнейшего развития событий — позитивный. «Об этом говорит тот факт, что последние несколько недель обменный курс и вовсе не выходил за уровни 57–58. За исключением пробития верхнего уровня несколько недель назад, которое произошло вследствие резкого снижения цен на нефть», — отмечает Лисоволик.

Александр Булгаков отмечает, что росту привлекательности инструмента способствует и общая экономическая стабильность.

Сопутствующие риски

Для эмитентов рублевых еврооблигаций их выпуск не сопряжен с валютным риском в отличие от выпуска евробондов в валюте. «Компания получает выручку в рублях и выпускает долговые обязательства в рублях», — поясняет Лисоволик.

Однако выпускать рублевые евробонды резонно только в том случае, если эмитент ориентируется на достаточно большой объем выпуска, который не может быть обеспечен только российскими инвесторами, отмечают банкиры. Ведь по сравнению с размещением на внутреннем рынке еврооблигации в рублях несут за собой достаточно большие накладные расходы — как правило, они выше примерно в 20 раз, чем при внутреннем размещении, подсчитал Антон Кирюхин.

Российский спрос на такие бумаги действительно ограничен. Например, таких инвесторов, как НПФ, Центробанк ограничивает в инвестициях в бумаги иностранных эмитентов. Дело в том, что хотя бенефициарным получателем денег от размещения выступает российская компания, де-юре размещение проводится через SPV — специально созданные по зарубежному праву компании для эмиссии еврооблигаций. «НПФ может покупать евробонды, но, если покупать эти бумаги в пенсионные накопления, должна быть еще и гарантия российского эмитента, а если покупать в резервы — достаточно высокие требования по рейтингу SPV», — говорит член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов.

Ярослав Лисоволик напоминает и о конъюнктурных рисках — уже для инвесторов (снижение цен на нефть, резкий отток капитала, что может ослабить рубль и снизить отдачу от инвестиций в такие бумаги), не говоря о сохраняющихся политических и геополитических факторах, которые могут повлиять на динамику цен на рублевые еврооблигации.

Авторы: Анастасия Баева, Марина Божко
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав