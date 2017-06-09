Еноты и банкноты

Как заработать на домашнем зоопарке

Открыв в Подмосковье Дом енота, Наталья Каледина менее чем за год получила 1 млн руб. прибыли. Теперь она намерена масштабировать бизнес и превратить свое заведение в настоящий зоопарк

Каледина Наталья (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

​Наталья Каледина с детства интересовалась животными. В юности она получила в родном Благовещенске профессию кинолога и работала с собаками. Впервые подержала в руках енота в 2000 году и, как говорит, навсегда влюбилась в этих лесных зверей. Первого собственного щенка енота купила за 25 тыс. руб. — сумму, которая тогда казалась ей огромной.

Сперва Наталья загорелась идеей вывести по-настоящему домашних енотов, которые были бы привязаны к человеку так же сильно, как собаки. Но эта затея до сих пор не дает устойчивых результатов — даже рожденные в неволе животные иногда ведут себя, как дикие. «Еноты очень разные по характеру, и некоторые могут вдруг проявлять агрессию. Например, если человек погладил одного енота, а потом подошел к другому, которого первый недолюбливает», — говорит Каледина.

В 2004 году она с семьей перебралась в город Хотьково в 50 км от Москвы. Там решила вести свой бизнес — последовательно открывала детский клуб, кабинет зоопсихологии и школу дрессировки собак. Но все эти проекты приносили скромную прибыль, а любовь к енотам не ослабевала — дома у женщины всегда жило несколько животных.

В итоге Наталья решила монетизировать увлечение этими зверями: в феврале 2014 года она открыла в Хотьково Дом енота. Это музей, в котором собрано все, имеющее отношение к енотам, — от материалов о поведенческих особенностях до сувениров. Под музей Наталья отвела первый этаж собственного дома, семья поселилась на втором.

Наталье нравилась концепция маленького музея, каких много в Переславле-Залесском и других городах Золотого кольца. Однако оказалось, что посетители хотят смотреть не на сувениры, а на самих енотов. Осознав это, Наталья решила сменить концепцию — с музея на контактный мини-зоопарк.

Красавица и чудовища

Открывая Дом енота, Наталья не ждала, что бизнес быстро раскрутится, тем более что енотов у нее первое время было всего два, а продвигала проект она только при помощи группы в соцсети «ВКонтакте». Но посетители вдруг повалили валом: еноты тогда были в новинку, и бывали месяцы, когда посетителям приходилось записываться на экскурсии за недели вперед.

«Обычно новый проект год только разогнать пытаешься. А тут нас уже через два месяца атаковали посетители», — вспоминает Каледина. ​Проект стал раскручиваться благодаря сарафанному радио. Наплыв посетителей был таким, что за неполный 2014 год чистая прибыль Дома енота превысила 1 млн руб. «Я собиралась делать микропроект — такой, чтобы хватило на пропитание животным, и не была ко всему этому готова», — признается Наталья. На полученные деньги она возвела на своем участке два новых здания (одно обошлось в 370 тыс. руб., другое — в 420 тыс. руб.), чтобы разместить все растущее число животных. Сейчас в Доме енота постоянно живет уже более 30 зверей.

Отчасти население этого дома увеличивалось естественным путем — пара енотов за два года принесла восемь щенков. Но в основном за счет «подарков» от владельцев животных, которые приобрели енота, не представляя, что жизнь с ним может превратиться в ад. Такое, по словам Калединой, бывает сплошь и рядом: каждый год отчаявшиеся владельцы животных безвозмездно отдают Наталье несколько десятков енотов. «Миссия нашего проекта — просветительская: мы хотим, чтобы люди не заводили енотов у себя в квартире. А если уж завели, то понимали, с кем имеют дело, — говорит Наталья, показывая глубокие следы от укусов на ладонях. — Это я вчера пыталась отобрать у одного из них свой телефон. Представляете, что бывает, когда енот по-настоящему не в духе?» Но даже если еноты не проявляют агрессии, заботы они требуют очень много — спят около семи часов в сутки, а все остальное время носятся по дому и требуют общения.

Фото: Арсений Несходимов для РБК

Жить с такими животными тяжело, зато они нравятся посетителям. Поток экскурсантов стабилен круглый год и зависит только от наличия у людей свободного времени. «В прошлом году самые посещаемые были осенние месяцы, а в этом году — январь. Мы зависим разве что от общероссийских праздников — например, в мае теперь меньше приезжает людей, чем раньше, поскольку число выходных дней сократили». Сейчас контактный зоопарк посещают в среднем три-четыре группы в день.

Счастье как бизнес-процесс

В самом большом здании на участке подвал площадью почти 100 кв. м полностью отдан енотам — там находится лабиринт ходов и нор, где живут звери. Экскурсии проводят в комнате первого этажа, куда еноты выбегают через специальный лаз. Принуждать их выходить к гостям нет никакой необходимости: еноты — существа не только общительные, но и предельно навязчивые. Стоит только зайти в комнату, как они уже подбегают, кусают шнурки, хватают за пальцы когтистыми лапами, пытаются вскарабкаться по одежде на голову.

На экскурсии по Дому енота надо записываться заранее, внося 100-процентную предоплату. В будни с человека (неважно, взрослый или ребенок) берут 1 тыс. руб. в час, в выходные и праздничные дни с компании до 5 человек — 5 тыс. руб., каждый дополнительный член группы доплачивает 1 тыс. руб. «Некоторые жалуются, что у нас довольно дорогой билет, — говорит Наталья. — Но ведь экскурсии у нас проводятся не как в зоопарке, где посетители вынуждены толкаться у клеток: каждая группа покупает час времени, когда в гостях у нас только она».

Наталья уверена: для того чтобы контактный зоопарк оказался востребован, нужно соблюдать простое условие: животные должны быть счастливы. «Большинство частных контактных зоопарков закрываются из-за того, что люди хотят смотреть только на счастливых животных. Если посетитель видит довольных жизнью зверей, возникает эффект анималотерапии — человек заряжается позитивной энергией. Если же он приходит и видит замученных детьми животных, которых держат в маленьких клетках и кормят не вовремя, он снова туда не пойдет и другим отсоветует. Животные должны быть счастливыми даже не потому, что это гуманно, а просто потому, что это коммерчески выгодно», — рассуждает Каледина.

Экскурсии не единственная статья доходов ее ИП. Примерно 15–20% выручки приносит продажа сувенирной продукции с енотами — кружек, кукол, магнитиков. Их Наталья берет на реализацию у ремесленников, которых находит через сайт «Ярмарка мастеров». Впрочем, и сама делает чашки с енотами — в качестве хобби.

Наемных работников нет совсем: в Доме енота постоянно заняты только сама Наталья, ее муж и дочь. Ухаживают за животными и проводят экскурсии, впрочем, не они сами, а волонтеры, которые работают бесплатно. «Это нормальная западная практика. Только в России принято считать, что волонтеры — это наивные девушки и юноши с горящими глазами. За рубежом люди, в том числе пожилые, становятся волонтерами, чтобы пожить в другой стране, занимаясь любимым делом, и найти единомышленников», — говорит Наталья. В Доме енота трудились волонтеры из США и Европы, а сейчас там заняты две девушки из России.

Отказ от наемных работников — способ сократить высокие издержки, поясняет Наталья: «Еноты довольно затратные в содержании животные. Налоги высокие, а мы не можем подтвердить больше половины трат. Тут выбор такой — либо ты покупаешь качественный корм для зверей втридорога в магазине, либо дешевле у фермеров, но тогда ты не можешь подтвердить эти расходы».

Не только еноты Первые контактные мини-зоопарки стали появляться в России в начале 2000-х. Сейчас только в Москве их уже более 40, енотов можно посмотреть и потрогать как минимум в пяти из них. Однако контактных зоопарков, посвященных только енотам, в столице нет: даже сеть «Погладь енота», имеющая отделения в четырех торговых центрах Москвы, позволяет гладить еще 20 с лишним видов животных — от сурикатов до кольцехвостых лемуров. В большинстве контактных зоопарков посещение стоит от 250 до 350 руб. в будни, 450–500 руб. — в выходные. За дополнительные опции приходится доплачивать: например, в «Погладь енота» за возможность покормить животных придется раскошелиться на 100 руб., за фото с енотом — на 300 руб., индивидуальная экскурсия обойдется в 1000 руб. По законодательству лицензирования контактных зоопарков не требуется — достаточно получить справки из ветеринарной службы, что все животные здоровы. Но уже скоро условия могут ужесточиться — в июне Госдума будет рассматривать во втором чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными» (копия имеется у РБК), по которому все контактные зоопарки будут обязаны пройти лицензирование в срок до 2020 года.

Линька доходов

После яркого старта доходы от Дома енота стали сокращаться — уже в 2015 году наплыв посетителей уменьшился: пропал эффект новизны, да в самой Москве стали активно открываться контактные зоопарки. Наталья стала придумывать, как диверсифицировать бизнес.

Каледина Наталья (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Каледина решила наладить продажу енотов. «Я быстро поняла: принять животных у всех я не смогу, если не начну пристраивать тех, что у меня уже есть. Мы социализируем этих взрослых енотов — приучаем не кусаться, а потом ищем им новых хозяев. Они обязательно должны жить в своем доме, а не в квартире», — объясняет Наталья.

Разводить енотов на продажу не так-то просто: в отличие от кошек или собак эти животные плохо размножаются. Раз в год самка приносит от одного до четырех щенков. Это, казалось бы, немало, но, как и людям, енотам нужна для размножения любовь. «Самки енотов очень требовательны, — рассказывает волонтер Екатерина Курбатова. — У нас была ситуация, когда нормального с виду самца, причем не тихоню, а настоящего забияку, который нападал на других самцов, мы поселили с десятком самок. Прошло больше года, и ни одна не забеременела: не нравился он им чем-то, и все».

Наталья старается рассаживать енотов по клеткам так, чтобы размножались только потомки самой первой ее парочки животных, а не те еноты, которых прежние владельцы получили из леса. «Должен происходить отбор по отсутствию агрессии», — поясняет Наталья. Она все еще не оставила мысль «одомашнить» этих животных.

В прошлом году ей удалось найти новых хозяев для 60 енотов — каждый обошелся им в 15–50 тыс. руб. Купить енота у лесника или охотника можно дешевле — примерно за 20 тыс. руб., но Наталья советует этого не делать: «Выросший в лесу енот отличается от домашнего примерно так же, как дикий кот отличается от обычного. На вид их не отличить, но домашнего вы можете брать с собой в кровать, а от дикого все время будете в шрамах».

В июне 2015 года она открыла специальный «детский сад», где детенышей енотов учат не бояться людей, правильно питаться и приучают к лотку. Примерно половина животных — щенки, которых хозяева приносят на лето, платя за уход и обучение 500 руб. в день. Другая половина — «отказники»: их Наталья подращивает и тоже продает. «Детский сад» оказался удачной идеей: за три летних месяца он принес 270 тыс. руб. чистой прибыли. «Уход, что за нашими щенками, что за чужими, — один и тот же, а питание владельцы оплачивают сами», — рассказывает Наталья.

По расчетам РБК, совокупная выручка проекта в прошлом году составила около 5 млн руб., прибыль — 2 млн руб. Причем основные доходы были не от экскурсий, а от продажи енотов и услуг «детского сада». По словам Натальи, домашний зоопарк такого рода может существовать как надежный микробизнес, но масштабировать его очень сложно — в собственном доме попросту невозможно принять много гостей.

Фото: Арсений Несходимов для РБК

Чтобы развивать бизнес, нужно строить полноценный зоопарк. Сейчас Наталья приобретает участок в 20 га, на котором собирается открыть первый в России парк енотов — со скульптурами животных и стеклянными загонами для питомцев. «Мы могли бы выйти на совершенно другие деньги, если бы смогли принимать автобусы с иностранными туристами. Интерес к нашему проекту со стороны зарубежных гостей есть — сюжеты про уже нас показывали центральные каналы Китая и Италии. Но чтобы принять автобус с туристами, нужна хотя бы парковка, а у нас ее сейчас нет», — объясняет Наталья.