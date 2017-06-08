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Регуляторы играют на евро
Газета № 098 (2595) (0806) Деньги, 07 июн, 20:56
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Регуляторы играют на евро
Что повлияет на динамику валютной пары в июне
В июне курс евро к рублю может укрепиться, считают финансисты, опрошенные РБК. Сильнее всего на динамику валютной пары повлияют итоги заседаний ЕЦБ, Банка России и ФРС
Фото: Владислав Шатило / РБК

В первый месяц лета одним из самых заметных событий для валютной пары евро/рубль станет заседание европейского регулятора (ЕЦБ) — оно состоится в четверг, 8 июня.

Как указывает генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев, общий консенсус-прогноз состоит в том, что в июне ЕЦБ, скорее всего, не станет повышать ставку. Вместе с тем внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике регулятора. «Вероятность локального роста евро достаточно высокая, так как ЕЦБ необходимо поэтапно готовить рынок к будущему ужесточению политики, шаг за шагом убирая «мягкие» формулировки», — прогнозирует начальник отдела экспертов «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

Второй по значимости фактор — итоги заседания российского Центробанка. Заседание запланировано на 16 июня, и на нем в том числе будет приниматься решение по ключевой ставке. Пока рынок ожидает ее снижение на 0,25 п.п. или 0,5 п.п. Как отмечает портфельный управляющий ГК «Финам» Алексей Белкин, снижение ключевой ставки умерит интерес западных инвесторов к спекулятивной стратегии carry trade. «Это говорит в пользу возможного укрепления евро (и доллара) по отношению к рублю», — говорит Белкин.

В середине месяца, 14 июня, состоится заседание ФРС США, где также будет приниматься решение по ставке. Вероятность ее повышения, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в июне составляет 90%. По мнению экспертов, ужесточение политики американского регулятора даст импульс для укрепления доллара против остальных валют. Одновременно в паре евро/рубль также будет наблюдаться волатильность.

С учетом этих и прочих факторов участники опроса РБК предполагают, что к закрытию биржи в последний день месяца, 30 июня, евро к рублю окрепнет. Консенсус-прогноз — 64,5 руб. Месяц назад финансисты предсказывали 62,7 руб. за евро и ошиблись: 31 мая на закрытии торгов в 19:00 мск он стоил 63,7 руб.​

Автор: Екатерина Аликина
Теги: курсы валют , Центробанк , евро , Рубль , курс месяца
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