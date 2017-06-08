Снос поспособствует застройке

Оставшиеся после программы реновации участки отдадут девелоперам

Площадки, которые освободятся после сноса домов по программе реновации, могут достаться девелоперам, заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин. Ранее он допускал участие частных компаний в программе только в качестве подрядчиков

Марат Хуснуллин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

«В конце [реализации программы реновации] те площадки, которые освободятся после сноса домов, но по каким-то​ причинам нам (городу. — РБК) уже будут не нужны, мы, возможно, выставим на торги для девелоперов», — заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин на конференции РБК «Недвижимость в России», передает корреспондент РБК. При этом он подчеркнул, что окончательное решение об этом может быть принято только через восемь—десять лет. Программа в целом, по словам чиновника, рассчитана на 15–17 лет и будет реализовываться полностью на средства городского бюджета.

Ранее Хуснуллин не говорил о застройке девелоперами освободившихся после сноса пятиэтажек участков. По его словам, в самой программе реновации смогут принять участие только те девелоперы, которые имеют производственные мощности. Они смогут участвовать в городских конкурсах как подрядчики, но не как самостоятельные застройщики. «Считаем, что у девелоперов своя программа развития, у города в данном случае — своя, и это абсолютно социальная программа. Так что девелоперов в этой программе не видим», — подчеркивал Хуснуллин.

В свою очередь, в начале июня на ПМЭФ-2017 министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил в интервью телеканалу РБК, что «в Москве программа реновации будет делаться не только бюджетными средствами, но и с привлечением средств застройщиков».

Ранее о своем интересе к программе реновации говорили представители компаний «Главмосстрой» Олега Дерипаски и ФСК «Лидер» Владимира Воронина, глава S.Holding Алексей Шепель, а также президент АФК «Система» Михаил Шамолин.

На начало июня список многоквартирных домов, которые могут попасть под программу реновации, насчитывал около 4,5 тыс. объектов. С 14 мая стартовало голосование их жителей, которые должны определить, хотят ли они участвовать в программе. На их месте планируется построить более высокие дома. «Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10–12», — говорил ранее Марат Хуснуллин.

Согласно первоначальному замыслу, реновация пятиэтажек в Москве предполагает снос 25 млн кв. м пятиэтажек, в которых живут 1,6 млн человек. Для них будут построены новые дома. При этом с учетом очередников и особенностей планировки (в новых домах площадь общих зон больше) общая площадь строительства увеличится до 35 млн кв. м.