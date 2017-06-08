«МегаФон» ускорится к ЧМ

Компания получит частоты для 5G на объектах мирового первенства по футболу-2018

До конца июня «МегаФон» может получить частоты для тестирования технологии мобильной связи пятого поколения (5G) на объектах ЧМ-2018. Эксперты утверждают, что это будут всего лишь «лабораторные упражнения»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «МегаФон» обратилась в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ; основной орган, отвечающий в стране за распределение частот) с просьбой выделить ей полосы частот 3,4–3,6 ГГц и 3,6–3,8 ГГц для развертывания фиксированного сегмента сети связи пятого поколения (5G), а также полосы 22,25–29,5 ГГц и 24,25–25,25 ГГц для развертывания мобильного сегмента. Это следует из проекта решения ГКРЧ к заседанию, назначенному на 30 июня (копия документа есть у РБК).

ГКРЧ готовится выделить компании частоты 3,6–3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц сроком до 15 августа 2018 года для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ на территории городов, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018 года. Речь идет о Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В выделении других полос частот ГКРЧ представителю «большой тройки» откажет, говорится в проекте решения.

Представитель «МегаФона» подтвердил РБК, что компания направила ГКРЧ заявки для тестирования возможностей 5G на объектах ЧМ-2018 года. «Надеемся, что комиссия поддержит нас в этом начинании, что Россия одной из первых стран сможет заявить о своем технологическом лидерстве в области сетей связи нового поколения», — отметил он.

Главой ГКРЧ является министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Представитель Минкомсвязи подтвердил РБК, что следующее заседании ГКРЧ назначено на 30 июня, но комментировать его повестку отказался. Однако информацию, что комиссия на ближайшем заседании может выделить «МегаФону» частоты для тестирования 5G, РБК подтвердил источник на телекоммуникационном рынке, знакомый с материалами ГКРЧ.

Фото: Josep Lago / AFP

Новое поколение связи

5G — стандарт мобильной связи, который должен прийти на смену технологии LTE (4G). Он пока не утвержден, но ожидается, что этот стандарт обеспечит возможность подключения к интернету, согласно оптимистичному прогнозу, до 100 млрд разного рода устройств и обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Благодаря этому можно будет практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили, новые сервисы, например голографические звонки.

Первые сети 5G должны запустить в Южной Корее в 2018 году, к зимним Олимпийским играм, а массовое развитие технологии ожидается после 2020 года. По прогнозу Ericsson, к 2022 году связь 5G будет у 550 млн абонентов по всему миру, или у 6% от их общего количества.

В России пока не определены диапазоны частот, в которых будет развиваться 5G, равно как и когда и в какой форме будет выделяться ресурс.

Источник РБК, близкий к одному из участников рынка сотовой связи, отметил, что использование «МегаФоном» частот на ЧМ-2018 для научно-исследовательских работ не должно давать компании преимуществ при будущем распределении частотного ресурса. «Сейчас частоты распределяются на аукционах, где в отличие от конкурса учитывается только цена за лот, а не прочие условия (опыт, прежние заслуги и т.п.)», — отметил собеседник РБК.

Гендиректор компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что, используя 5G на чемпионате, «МегаФон» решит две задачи: «С одной стороны, инженеры компании смогут изучить технологию. С другой — это будет иметь имиджевый эффект, «МегаФон» покажет себя прогрессивным оператором». В будущем полноценное внедрение 5G даст компании возможность обеспечить рост бизнеса, который в ближайшее десятилетие будет увеличиваться в первую очередь за счет новых услуг, отметил Анкилов.

С 2012-го, когда состоялся конкурс на лицензии 4G, по 2016 год общие капитальные затраты «МегаФона» составили 283,5 млрд руб. Компания не раскрывает, какая часть этой суммы была потрачена непосредственно на строительство сетей 4G в России, но, по условиям лицензий, компания должна была вкладывать не менее 15 млрд руб. в год. Выручка «МегаФона» от услуги мобильного интернета в 2012–2016 годах в сумме составила 317,84 млрд руб. За пять лет доля этого сегмента в общей выручке «МегаФона» увеличилась с 13,4 до 26,7%. При этом с 2014 года рынок голосовой мобильной связи в стране начал снижаться. В 2016 году у «МегаФона» также продолжала расти выручка от услуг фиксированной связи (на 9,5%) и от продаж оборудования и аксессуаров (на 35,5%), однако в сумме на оба сегмента приходилось всего 16,6% общей выручки компании, этот показатель по итогам года вырос лишь на 0,9% по сравнению с 2015 годом.

Впервые о желании построить фрагменты сетей 5G в России к ЧМ-2018 представители «МегаФона» заявили еще в конце 2014 года. С февраля 2017 года «МегаФон» является одним из субподрядчиков по предоставлению сервисов и услуг связи в ходе чемпионата. Компания выиграла конкурс «дочки» «Ростеха» — Национального центра информатизации (НЦИ) на строительство инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи с суммой 4,25 млрд руб. с учетом НДС.

«Ростех» является единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для чемпионата мира по футболу 2018 года. Госкорпорация выбрала единственным поставщиком для выполнения контракта НЦИ, который должен отвечать за оказание услуг связи FIFA, однако на посетителей чем​пионата контракт не распространяется.

Еще желающие

Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил РБК, что компания также планирует запросить у ГКРЧ частоты для тестирования 5G на чемпионате. Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева отказалась комментировать, есть ли у них подобные намерения. В то же время она отметила, что «ВымпелКом» совместно с производителями оборудования проводит свои тестирования с учетом, что технология все еще не стандартизирована.

В конце мая президент «Ростелекома» Михаил Осеевский договорился с властями Татарстана о строительстве тестовой зоны 5G в республике. Как пояснял представитель компании Валерий Костарев, «Ростелеком» планирует провести опыты в Иннополисе с использованием частот своей «дочки» Freshtel (имеет разрешение на использование полосы в диапазоне 3,4–3,5 ГГц для развития технологии мобильного WiMax). Оператор планировал привлечь к тестированию и «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2, на 45% принадлежит «Ростелекому»). Как пояснил РБК Костарев, планы о дальнейших тестированиях, вне Иннополиса, будут обсуждаться по итогам работы опытной зоны.

Представители сотовых операторов не стали говорить, что благодаря тестам 5G получат посетители чемпионата. Источник, близкий к одному из крупных игроков, отметил лишь, что это будут «лабораторные упражнения». «Скорее всего, будут организованы отдельные демозоны, где болельщики смогут увидеть инновационные сервисы и услуги», — отметил собеседник РБК.