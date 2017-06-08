Неласковы к Мэй

Как партия премьер-министра Великобритании теряла доверие избирателей

В четверг в Великобритании пройдут парламентские выборы. Голосование, задуманное Терезой Мэй для укрепления ее позиций перед Brexit, может дать прямо противоположный результат, говорят эксперты

Тереза Мэй (Фото: Stefan Rousseau / AP)

​В четверг, 8 июня, в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, о проведении которых премьер-министр Тереза Мэй, лидер Консервативной партии, объявила 18 апреля.

«Проигрышная ситуация»

В последние дни одной из основных тем кампании стала ситуация с безопасностью. Серия террористических атак в Великобритании, вероятно, повлияет на решение избирателей на предстоящих парламентских выборах, пишет The Atlantic. Согласно опросам общественного мнения терроризм стал второй по значимости проблемой, беспокоящей граждан страны, вслед за ухудшением условий медицинского обслуживания. На третьем месте — проблемы миграции.

За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта, последний — в Лондоне в ночь на воскресенье, 4 июня. В центре столицы, на Лондонском мосту, фургон наехал на пешеходов, после чего находившиеся в нем трое вооруженных ножами мужчин напали на прохожих. Жертвами преступников стали семь человек, еще 48 получили ранения. Полицейские застрелили всех троих нападавших, на чьих телах были обнаружены муляжи взрывных устройств.

Эта атака стала второй за последний месяц: вечером 22 мая в результате взрыва на крытом стадионе в Манчестере погибли 22 человека и 59 получили ранения. Еще ранее, 22 марта, террорист Халид Масуд протаранил на автомобиле толпу на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего смертельно ранил полицейского. Во время мартовской атаки погибли шесть человек, включая самого Масуда.

В связи с последним терактом предвыборная кампания была приостановлена на один день и возобновилась 5 июня. Выступая на пресс-конференции накануне Тереза Мэй призвала решать проблему безопасности в общественных местах и быть более «жесткими», чтобы своевременно выявлять и предотвращать теракты. «Настало время сказать: хватит — значит хватит!» — заявила она. По ее словам, в Великобритании сегодня «слишком много толерантности к экстремизму», для борьбы с которым могут потребоваться «непростые решения». Она также предложила увеличить тюремный срок за попытки террористических актов и отметила необходимость проработки контртеррористической стратегии и предоставления полиции и службам безопасности больше полномочий для предотвращения терактов.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, в свою очередь, призвал Мэй уйти в отставку и возложил на нее ответственность за сокращение числа полицейских в результате реформы, которую она провела, когда занимала пост министра внутренних дел в 2010–2016 годах. «У нас есть проблема, нам не следовало никогда сокращать число полицейских. <...> В четверг нам предстоят выборы, и, возможно, это лучшая возможность разобраться с этим», — заявил он.

Тереза Мэй сейчас находится в «проигрышной ситуации», сказала региональный директор по Европе в аналитической группе Economist Intelligence Unit Джоан Хой в комментарии Express. «С одной стороны, когда страны подвергаются нападениям, население склоняется к сильному лидеру. <...> С другой стороны, правительство Мэй выглядит слабым, потому что за последние три месяца было бессильно предотвратить три ужасных террористических нападения», — рассуждает она. По словам Хой, «в условиях ужесточающейся избирательной гонки политические последствия нападений могут повлиять на результаты выборов».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева говорила РБК, что вряд ли рейтинги Консервативной партии могут сильно поколебать теракты. С ней не согласна руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, по мнению которой позиции консерваторов очень сильно пострадали из-за серии терактов. По словам Бабыниной, реформа полиции, которую провела Мэй, — «это удар по ней самой и по ее политике».

Фото: Toby Melville / Reuters

Левый поворот

Главной целью перевыборов было желание Мэй начать тяжелый процесс переговоров с Брюсселем о выходе Великобритании из Европейского союза (Brexit), имея более сильные позиции в парламенте. В своем обращении 18 апреля премьер-министр подчеркнула, что успеху переговоров по Brexit могут помешать оппозиционные партии. Например, по словам премьера, лейбористы угрожают заблокировать финальную договоренность с ЕС, либерал-демократы пытаются парализовать работу палаты общин, а Шотландская национальная партия (SNP) вообще противостоит всем инициативам правительства.

В этих условиях Мэй распустила парламент. На тот момент такой риск выглядел более чем оправданным: по опросам, популярность Консервативной партии к середине апреля составляла около 44%.

На предыдущих выборах в мае 2015 года консерваторы получили 37% голосов, но поскольку все 630 депутатов нижней палаты парламента избираются по одномандатным округам, консервативным кандидатам удалось победить чуть более чем в половине из них. В итоге партия получила 51% мандатов в парламенте и смогла сформировать правительство самостоятельно.

К началу июня популярность Консервативной партии сохраняется на прежнем уровне: последний опрос, проведенный агентством ICM по заказу газеты The Guardian, дает показатель 45%. Вместе с тем за лейбористов, по данным ICM, готовы проголосовать уже 34% британцев. На момент объявления выборов их рейтинг составлял около 25%. Более того, на прошлой неделе некоторые другие опросы ставили консерваторов и оппозицию на одну ступень — примерно по 40% у каждой партии.

Рост популярности лейбористов связан с тем, что Корбин укрепился на позиции лидера левых сил. Ранее он многим казался чересчур левым, теперь же нашел свою нишу именно в противостоянии с консерваторами, объясняет руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. «Корбин смог выбрать нужную риторику и слова, которые в большей степени ориентированы на социальную помощь, на нужды так называемых простых граждан, а не элиты. Это привлекает избирателей», — отмечает она. Тем не менее одержать победу лейбористы не смогут, хотя и консерваторам не удастся значительно увеличить свою фракцию в парламенте, уверена эксперт.

Подсчеты YouGov от 6 июня показывают, что консерваторы потеряют 26 мест, а значит и большинство в палате общин. Портал Britain Elects 4 июня, напротив, сообщил, что консерваторы наберут еще 25 мест, получив в общей сложности 355 мандатов. Схожие цифры огласил лорд Майкл Эшкрофт, бывший зампред Консервативной партии, а ныне независимый социолог.

В том случае, если консерваторы всё же потеряют большинство, прогнозировать, какая в итоге сложится правительственная коалиция, крайне трудно, подчеркивает Бабынина. «Либерал-демократы, будучи самой проевропейской партией из крупнейших, едва ли согласятся на коалицию с консерваторами, которые беспрекословно выступают за проведение Brexit», — полагает она. Прежде именно либерал-демократы были наиболее удобными союзниками консерваторов — в последний раз такая коалиция управляла страной с 2010 по 2015 год, в период первого премьерства Дэвида Кэмерона. Если судить по последним подсчетам YouGov, либерал-демократы могут рассчитывать максимум на 12 мест (против нынешних восьми) и не смогут стать серьезными партнерами в любой из коалиций.

Первое собрание палаты общин нового созыва должно пройти во вторник, 13 июня, а официальное открытие парламента с участием королевы запланировано на 19 июня. В тот же день должен состояться первый раунд переговоров между представителями Великобритании и Европейского союза по выходу страны из объединения.