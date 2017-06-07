Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,46 EUR Нал. 64,07 63,57 USD Бирж. 56,52 -0,08 EUR Бирж. 63,78 +0,08 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1870,04 -0,41% РТС 1041,23 -0,30% Brent 49,93 -0,08% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7524,95 -0,01%
Почему соседи решили поставить Катар на место
Лента новостей
МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром 01:59, Политика США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара 01:38, Политика Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией 01:09, Политика  Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию 00:38, Общество СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве 00:04, Общество Татфондбанк испортил кредитные истории своих заемщиков 00:00, Финансы Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре 06 июн, 23:44, Политика Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина 06 июн, 23:06, Экономика Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России 06 июн, 23:04, Политика Сборная Украины по футболу проиграла Мальте 06 июн, 22:58, Спорт Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом» 06 июн, 22:44, Политика В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада 06 июн, 22:24, Политика Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США 06 июн, 22:11, Политика Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени 06 июн, 22:02, Политика Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии 06 июн, 21:56, Политика Путин поговорил по телефону с эмиром Катара 06 июн, 21:35, Политика Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса 06 июн, 21:22, Финансы Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» 06 июн, 21:14, Финансы В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России 06 июн, 21:09, Политика В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов 06 июн, 20:48, Политика  МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента 06 июн, 20:44, Политика Чеченский министр сравнил геев в республике с «марсианами» 06 июн, 20:44, Общество  Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе 06 июн, 20:39, Общество Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ 06 июн, 20:32, Общество Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране 06 июн, 20:20, Политика Футболист «Барселоны» ушел из сборной после конфликта с журналистом 06 июн, 20:08, Спорт ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках 06 июн, 20:02, Общество Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн 06 июн, 19:54, Бизнес
Почему соседи решили поставить Катар на место
Газета № 097 (2594) (0706) Политика, 06 июн, 13:12
0
Леонид Исаев Почему соседи решили поставить Катар на место
Дипломатическая блокада Катара объясняется не только амбициями эмирата, но и стремлением Саудовской Аравии подтвердить свои лидирующие позиции в регионе

Демарш арабских государств (Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, к которым сразу присоединились Йемен, Египет и Мальдивы), разорвавших дипломатические отношения с Катаром, запустил новый виток кризиса на Ближнем Востоке. Формальным предлогом стали обнародованные после хакерской атаки данные, свидетельствующие о связях катарского руководства с крайне разнородными силами, многие из которых враждуют друг с другом на экзистенциальном уровне. Так, правящий дом Катара Аль Тани обвиняется одновременно в сговоре с Израилем, Ираном, «Хезболлой» и «Исламским государством» (запрещенная в России организация).

Строптивый эмират

Но вряд ли объявленный Катару бойкот стал неожиданностью для самого эмирата. Конфликт Дохи с Эр-Риядом, равно как и с Каиром, имеет давнюю историю. Три года назад все то же аравийское «трио» — Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ — уже отзывали своих послов из Дохи в знак протеста против проводимой Катаром внешнеполитической линии. Результатом бойкота трехлетней давности стало фактическое принуждение Катара к соблюдению субординации на Аравийском полуострове, однако проблема катарского «свободолюбия» так и осталась нерешенной. Как результат, на протяжении последних лет Доха постепенно продолжала гнуть свою внешнеполитическую линию и в очередной раз, по мнению ее соседей, переступила «красную черту».

Начало «арабской весны» вообще характеризовалось крайне амбициозной внешнеполитической линией, проводимой катарским руководством. Будучи самой богатой страной мира по душевому доходу (в 2011 году он составлял $132 515, увеличившись за последующие шесть лет на $10 000) и обладая золотовалютными резервами, значительно превышающими $100 млрд, Катар старался проводить все более автономную политику на Ближнем Востоке. Этому помогало то, что традиционные «тяжеловесы» в лице Египта, Сирии, а еще ранее и Ирака были заняты своими внутренними проблемами, на время отказавшись от своих региональных притязаний. Во времена недолгого правления исламиста Мухаммеда Мурси в Египте Лигу арабских государств называли не иначе, как департаментом катарского МИДа, по аналогии со временами Гамаля Абдель Насера, когда ЛАГ негласно именовалась филиалом внешнеполитического ведомства Египта.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в России организация), которых представлял Мурси, стали главными «клиентами» Дохи не только в стране пирамид, но и на всем Ближнем Востоке. Однако выбор столь неудачного с конъюнктурной точки зрения союзника не прошел для Катара бесследно. Ведь «братья» представляли самую что ни на есть реальную угрозу не только египетским военным, но и Эр-Рияду.

Достаточно вспомнить крайне пестрый антиисламистский альянс, который создали саудиты в июне 2013 года: от либералов и националистов до левых и троцкистов. Что в общем-то не удивительно. Для саудитов современные троцкисты — малореальная экзотика; а вот «Братья-мусульмане» — именно те левые мусульмане, которые фактически ставят под сомнение легитимность их режима и предпринимают реальные усилия по его свержению. И поэтому понятна готовность Саудовской Аравии (в альянсе с имеющими сходные проблемы ОАЭ и Бахрейном) объединяться с кем угодно.

Еще одной причиной, подтолкнувшей Эр-Рияд и его союзников к столь резким шагам в отношении Дохи, стало наметившееся сближение Катара с Ираном на фоне деградировавших ирано-саудовских отношений. Не лишним было бы вспомнить, что Джавад Зариф стал одним из первых министров иностранных дел, посетивших летом 2013 года Катар, чтобы поздравить воссевшего на престол эмира Тамима Аль Тани. Даже после резкого ухудшения отношений между Эр-Риядом и Тегераном после казни десятков шиитских проповедников с последующим погромом саудовской дипмиссии в Иране катарцы продолжили вести диалог со своим персидским соседом. Наконец, важной вехой стал последний визит Зарифа в Доху в марте 2017 года, в ходе которого стороны объявили о планах развивать торгово-экономические отношения и искать общие интересы в регионе.

В основе ирано-катарских отношений действительно лежит и общность экономических интересов: наряду с Россией эти две страны, обладая крупнейшими запасами природного газа в мире, являются основными лоббистами создания «газового ОПЕК», чья штаб-квартира расположена в Дохе. Но и в этом случае оппонентами Катара и его газовых союзников выступают все те же Эмираты и Саудовская Аравия, незаинтересованные в силу скудности собственных газовых запасов в создании нового картеля.

В итоге государства — члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) решили, что Катар поставил свои национальные интересы выше «аравийской солидарности». Вероятно, именно на последнем саммите ССАГПЗ, состоявшемся во время визита Дональда Трампа в Эр-Рияд, и было принято решение о необходимости оказания давления на несговорчивого соседа.

Слабость лидера

Тем не менее говорить о полном разрыве отношений Катара с соседними арабскими монархиями нельзя. Для Катара в силу как минимум географических причин нет никакого будущего, кроме как в составе ССАГПЗ вместе с его союзниками по Аравийскому полуострову. И уж тем более не может идти речи ни о каком ирано-катарском альянсе.

С точки зрения Эр-Рияда речь идет не о том, чтобы толкнуть Доху в объятия Тегерана, а о том, чтобы договориться со своим излишне амбициозным соседом. В условиях, когда Саудовская Аравия пытается играть роль ведущей силы в регионе, объединяющей под своим началом как минимум соседей по Аравийскому полуострову, а в перспективе и арабский мир, объявленный Катару бойкот — лишь попытка принудить Катар соблюдать «арабскую солидарность» перед лицом иранской угрозы. А заодно и отказаться от планов по финансированию структур, открыто выступающих как против саудовского режима, так и против его союзников.

И в этом отношении соседям, скорее всего, удастся прийти к компромиссу, как это уже имело место в 2014 году. По всей видимости, сегодня, как и тремя годами ранее, открытый шантаж и ультиматум, выставленный катарскому руководству, возымеет действие и сделает Доху более сговорчивой. Более того, в расколе внутри аравийской «шестерки» не заинтересованы их ключевые союзники — Соединенные Штаты. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже заявил о том, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта. А учитывая схожесть позиций США и Эр-Рияда и по Ирану, и по «братьям», и по «газовому ОПЕК», возможностей для маневра у Катара остается не так уж и много.

Однако здесь кроется куда более серьезная в долгосрочной перспективе проблема: неспособность Эр-Рияда в полной мере осуществлять контроль над своими традиционными союзниками на Аравийском полуострове, что является следствием как слабости королевства, так и усиления позиций других аравийских монархий. И Катар в этой связи далеко не единственный прецедент. «Вечно» нейтральный Оман по ключевому для королевства вопросу — участию в антийеменской коалиции — предпочел остаться в стороне, в результате чего омано-йеменская граница до сих пор остается единственным «окном» для йеменцев во внешний мир. А раскол между Эмиратами и Саудовской Аравией в Йемене за последний год и вовсе привел к тому, что Эр-Рияд и Абу-Даби оказались в этой войне де-факто по разные линии фронта. Поэтому от того, насколько успешно Саудовской Аравии — где рано или поздно встанет вопрос о передаче власти — удастся решить свои внутренние проблемы, зависит и место королевства на Ближнем Востоке, и то, насколько самостоятельны будут его соседи.

Об авторах
Леонид Исаев арабист, старший преподаватель Высшей школы экономики
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Катар , Саудовская Аравия
Материалы по теме
В «Газпроме» допустили возникновение проблем с экспортом катарского СПГ Бизнес
FT узнала о выплате Катаром выкупа в $1 млрд международным террористам Политика
Буря в Заливе: чем обернется ссора арабских стран с Катаром Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав