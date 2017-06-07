Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,46 EUR Нал. 64,07 63,57 USD Бирж. 56,52 -0,08 EUR Бирж. 63,78 +0,08 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1870,04 -0,41% РТС 1041,23 -0,30% Brent 49,93 -0,08% DJIA 21136,23 -0,23% Nasdaq 6275,06 -0,33% FTSE 7524,95 -0,01%
Потребители готовы потратиться
Лента новостей
МИД Мавритании заявил о разрыве дипотношений с Катаром 01:59, Политика США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара 01:38, Политика Путин заявил о невозможности пережить войну между США и Россией 01:09, Политика  Компания из США обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию 00:38, Общество СКР вновь проверит данные о сексуальных домогательствах в школе в Москве 00:04, Общество Татфондбанк испортил кредитные истории своих заемщиков 00:00, Финансы Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре 06 июн, 23:44, Политика Эксперты Титова назвали свои претензии к программе Кудрина 06 июн, 23:06, Экономика Украинский теплоход прошел пограничный контроль в России 06 июн, 23:04, Политика Сборная Украины по футболу проиграла Мальте 06 июн, 22:58, Спорт Участник нападения в Лондоне признался в желании «стать террористом» 06 июн, 22:44, Политика В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада 06 июн, 22:24, Политика Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США 06 июн, 22:11, Политика Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени 06 июн, 22:02, Политика Коалиция США нанесла авиаудар по поддерживающим Асада силам в Сирии 06 июн, 21:56, Политика Путин поговорил по телефону с эмиром Катара 06 июн, 21:35, Политика Банк Рустама Тарико потерял 2 млрд руб. из-за его алкогольного бизнеса 06 июн, 21:22, Финансы Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» 06 июн, 21:14, Финансы В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России 06 июн, 21:09, Политика В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов 06 июн, 20:48, Политика  МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента 06 июн, 20:44, Политика Чеченский министр сравнил геев в республике с «марсианами» 06 июн, 20:44, Общество  Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе 06 июн, 20:39, Общество Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ 06 июн, 20:32, Общество Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране 06 июн, 20:20, Политика Футболист «Барселоны» ушел из сборной после конфликта с журналистом 06 июн, 20:08, Спорт ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках 06 июн, 20:02, Общество Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн 06 июн, 19:54, Бизнес
Потребители готовы потратиться
Газета № 097 (2594) (0706) Бизнес, 06 июн, 12:31
0
Потребители готовы потратиться
Россияне стали чаще совершать крупные покупки
В 2017 году россияне стали чаще совершать крупные покупки, хотя и продолжают экономить на одежде и обуви. Население сформировало подушку безопасности и возвращается к обычному стилю потребления, полагают аналитики
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Нет экономии

Россияне не отказывают себе в крупных покупках, несмотря на заявления о стремлении к экономии. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир» в ходе ежегодного опроса 1,5 тыс. россиян (исследование есть у РБК).
В апреле 2017 года 21% респондентов сказали, что из крупных покупок за последние полгода приобретали бытовую технику и электронику, 11% — смартфоны и планшеты, еще 7% сообщили о покупке автомобиля. Это больше, чем показатели годом ранее, напоминают в «Ромире». Тогда о приобретении данных групп товаров сообщали 13, 8 и 4% соответственно.

Кроме того, в 2017 году 4% россиян заявили о покупке за последние полгода квартиры. В 2016 году такие траты позволили себе всего 2% респондентов.

По сравнению с прошлым годом россияне значительно сократили число покупок лишь в двух товарных категориях — одежде и обуви — с 38 до 27%. Согласно опубликованному ранее опросу ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», покупка одежды затруднительна почти для 40% россиян.
Незначительно, на 1%, за год снизился процент россиян, основательно потратившихся на развлечения (6%) и отдых (10%), говорится в исследовании «Ромира».

31% россиян сообщили, что за последнее полугодие не совершали никаких крупных трат. Это столько же, сколько год назад. В то же время показательно, что год назад о намерении вообще не совершать крупных покупок заявляли 39% респондентов.

Таким образом, заявленное год назад россиянами стремление экономить не находит подтверждения, делают вывод исследователи. Как напоминают в «Ромире», два года назад, в начале кризиса, «россияне делали громкие заявления о намерениях по тотальной экономии». Однако уже прошлогодний опрос показал, что в реальности они ведут себя иначе. В 2016 году снизилась только доля купивших квартиры, автомобили и ювелирные изделия. По всем остальным статьям расходов наблюдался рост.

Экономили россияне лишь на одежде и обуви: планировали покупки 33%, а реально купили 27%. Крупные расходы на отдых планировали 12% россиян, а в итоге их осуществили 10%. Почти совпали планы и реальность в вопросе оплаты образования (5 и 6% соответственно), трат на развлечения (4 и 6%) и покупку мебели (6 и 8%). По остальным статьям расходов планы россиян были превышены, констатировали аналитики «Ромира».

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Неоднозначные тенденции

Выводы «Ромира» подтверждаются недавним исследованием GfK, согласно которому во втором квартале 2017 года индекс потребительских настроений вырос до 102 пунктов, на два пункта превысив показатель первого квартала. Это наилучший результат с 2014 года. «В шести из девяти федеральных округов России настроения потребителей уже в позитивной зоне, — отмечается в исследовании GfK. — В числе таких регионов — Центральный, Южный, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, Москва. В негативной зоне остаются Дальний Восток, Северо-Западный регион и Поволжье».

Реальные доходы населения продолжают падать (в январе — апреле 2017 года — на 2,2% по сравнению с прошлым годом), обращает внимание финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин, но, несмотря на это, потребительская активность действительно увеличилась. По мнению эксперта, на пике кризиса домохозяйства чересчур активно наращивали подушку безопасности на случай потери работы или снижения зарплат. Так, в 2015 году реальные располагаемые доходы упали на 3,2% год к году, а оборот розничной торговли в постоянных ценах — на 10%. В 2016 году эти показатели сократились еще на 5,9 и 5,2% соответственно. Сейчас же подушка сформирована, делает вывод Нигматуллин. Кроме того, важную роль играют близкая к историческим минимумам безработица, снижение процентных ставок ЦБ и крепкий рубль, делает вывод аналитик. В частности, в апреле 2017 года, когда проводилось исследование «Ромира», доллар стоил 56,44 руб. Во время прошлогоднего опроса за доллар давали 77,33 руб.

Опрошенные РБК участники рынков в целом согласны с выводами исследования, правда, с оговорками. Любая покупка автомобиля (как нового, так и подержанного) регистрируется в ГИБДД, и, по официальной статистике, столь значимого подъема, о котором говорится в исследовании, не наблюдалось, отмечает генеральный директор сервиса CarPrice Денис Долматов. Суммарный рост продаж новых и подержанных машин в первом квартале 2017 года, по его словам, составил «скромные единицы процентов». При этом перспективы роста продаж на вторичном рынке по итогам года видятся более реальными, чем на первичном.

Участники рынка жилья также подтверждают оживление спроса. Всего, по данным Росреестра, за первый квартал 2017 года в столице было заключено 10,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Этот показатель оказался на 58% больше уровня 2016 года, когда за тот же период было заключено 6,6 тыс. договоров.

Например, объем продаж квартир в проектах ФСК «Лидер» в первом квартале 2017 года по сравнению с началом 2016 года вырос на 27%, рассказал РБК директор по стратегическому развитию компании Павел Брызгалов. Представитель риелторской компании «Бест-Новострой» отметил 17-процентный рост продаж квартир за тот же период.

«В январе мы наблюдали традиционное «похолодание» на первичном рынке, когда число сделок по сравнению с ажиотажным декабрем снизилось, но в последующие два месяца покупательская активность превзошла все наши ожидания, — отмечает управляющий партнер ГК «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. — Показатели продаж достигли уровня наиболее успешных для нас осенних месяцев 2016 года». Директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов говорит, что за пять месяцев 2017 года компания продала на 10,5% квартир больше, чем годом ранее.

Однако наблюдаемые тенденции нельзя считать однозначными, отмечает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. На фоне успехов первичного рынка вторичка продолжает сдавать позиции. Так, в первом квартале 2017 года Росреестр зарегистрировал 23,5 тыс. переходов прав собственности на недвижимость в Москве, где фиксируются в основном сделки на вторичном рынке. Это на 16,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Авторы: Наталья Новопашина, Дмитрий Крюков
Теги: опрос , расходы , «Ромир» , траты , покупки
Материалы по теме
Россияне сократили повседневные расходы до минимума за 5 лет Общество
Правительство вместо запланированной экономии увеличит расходы бюджета Экономика
Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав