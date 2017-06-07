Потребители готовы потратиться

Россияне стали чаще совершать крупные покупки

В 2017 году россияне стали чаще совершать крупные покупки, хотя и продолжают экономить на одежде и обуви. Население сформировало подушку безопасности и возвращается к обычному стилю потребления, полагают аналитики

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Нет экономии

Россияне не отказывают себе в крупных покупках, несмотря на заявления о стремлении к экономии. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир» в ходе ежегодного опроса 1,5 тыс. россиян (исследование есть у РБК).

В апреле 2017 года 21% респондентов сказали, что из крупных покупок за последние полгода приобретали бытовую технику и электронику, 11% — смартфоны и планшеты, еще 7% сообщили о покупке автомобиля. Это больше, чем показатели годом ранее, напоминают в «Ромире». Тогда о приобретении данных групп товаров сообщали 13, 8 и 4% соответственно.

Кроме того, в 2017 году 4% россиян заявили о покупке за последние полгода квартиры. В 2016 году такие траты позволили себе всего 2% респондентов.

По сравнению с прошлым годом россияне значительно сократили число покупок лишь в двух товарных категориях — одежде и обуви — с 38 до 27%. Согласно опубликованному ранее опросу ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», покупка одежды затруднительна почти для 40% россиян.

Незначительно, на 1%, за год снизился процент россиян, основательно потратившихся на развлечения (6%) и отдых (10%), говорится в исследовании «Ромира».

31% россиян сообщили, что за последнее полугодие не совершали никаких крупных трат. Это столько же, сколько год назад. В то же время показательно, что год назад о намерении вообще не совершать крупных покупок заявляли 39% респондентов.

Таким образом, заявленное год назад россиянами стремление экономить не находит подтверждения, делают вывод исследователи. Как напоминают в «Ромире», два года назад, в начале кризиса, «россияне делали громкие заявления о намерениях по тотальной экономии». Однако уже прошлогодний опрос показал, что в реальности они ведут себя иначе. В 2016 году снизилась только доля купивших квартиры, автомобили и ювелирные изделия. По всем остальным статьям расходов наблюдался рост.

Экономили россияне лишь на одежде и обуви: планировали покупки 33%, а реально купили 27%. Крупные расходы на отдых планировали 12% россиян, а в итоге их осуществили 10%. Почти совпали планы и реальность в вопросе оплаты образования (5 и 6% соответственно), трат на развлечения (4 и 6%) и покупку мебели (6 и 8%). По остальным статьям расходов планы россиян были превышены, констатировали аналитики «Ромира».

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Неоднозначные тенденции

Выводы «Ромира» подтверждаются недавним исследованием GfK, согласно которому во втором квартале 2017 года индекс потребительских настроений вырос до 102 пунктов, на два пункта превысив показатель первого квартала. Это наилучший результат с 2014 года. «В шести из девяти федеральных округов России настроения потребителей уже в позитивной зоне, — отмечается в исследовании GfK. — В числе таких регионов — Центральный, Южный, Урал, Сибирь, Северный Кавказ, Москва. В негативной зоне остаются Дальний Восток, Северо-Западный регион и Поволжье».

Реальные доходы населения продолжают падать (в январе — апреле 2017 года — на 2,2% по сравнению с прошлым годом), обращает внимание финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин, но, несмотря на это, потребительская активность действительно увеличилась. По мнению эксперта, на пике кризиса домохозяйства чересчур активно наращивали подушку безопасности на случай потери работы или снижения зарплат. Так, в 2015 году реальные располагаемые доходы упали на 3,2% год к году, а оборот розничной торговли в постоянных ценах — на 10%. В 2016 году эти показатели сократились еще на 5,9 и 5,2% соответственно. Сейчас же подушка сформирована, делает вывод Нигматуллин. Кроме того, важную роль играют близкая к историческим минимумам безработица, снижение процентных ставок ЦБ и крепкий рубль, делает вывод аналитик. В частности, в апреле 2017 года, когда проводилось исследование «Ромира», доллар стоил 56,44 руб. Во время прошлогоднего опроса за доллар давали 77,33 руб.

Опрошенные РБК участники рынков в целом согласны с выводами исследования, правда, с оговорками. Любая покупка автомобиля (как нового, так и подержанного) регистрируется в ГИБДД, и, по официальной статистике, столь значимого подъема, о котором говорится в исследовании, не наблюдалось, отмечает генеральный директор сервиса CarPrice Денис Долматов. Суммарный рост продаж новых и подержанных машин в первом квартале 2017 года, по его словам, составил «скромные единицы процентов». При этом перспективы роста продаж на вторичном рынке по итогам года видятся более реальными, чем на первичном.

Участники рынка жилья также подтверждают оживление спроса. Всего, по данным Росреестра, за первый квартал 2017 года в столице было заключено 10,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Этот показатель оказался на 58% больше уровня 2016 года, когда за тот же период было заключено 6,6 тыс. договоров.

Например, объем продаж квартир в проектах ФСК «Лидер» в первом квартале 2017 года по сравнению с началом 2016 года вырос на 27%, рассказал РБК директор по стратегическому развитию компании Павел Брызгалов. Представитель риелторской компании «Бест-Новострой» отметил 17-процентный рост продаж квартир за тот же период.

«В январе мы наблюдали традиционное «похолодание» на первичном рынке, когда число сделок по сравнению с ажиотажным декабрем снизилось, но в последующие два месяца покупательская активность превзошла все наши ожидания, — отмечает управляющий партнер ГК «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. — Показатели продаж достигли уровня наиболее успешных для нас осенних месяцев 2016 года». Директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов говорит, что за пять месяцев 2017 года компания продала на 10,5% квартир больше, чем годом ранее.

Однако наблюдаемые тенденции нельзя считать однозначными, отмечает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. На фоне успехов первичного рынка вторичка продолжает сдавать позиции. Так, в первом квартале 2017 года Росреестр зарегистрировал 23,5 тыс. переходов прав собственности на недвижимость в Москве, где фиксируются в основном сделки на вторичном рынке. Это на 16,6% меньше, чем за тот же период прошлого года.