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Где губернаторов будут выбирать
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Где губернаторов будут выбирать
Газета № 096 (2593) (0606) Политика, 00:04
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Где губернаторов будут выбирать
Эксперты предсказали конкурентность избирательных кампаний в четырех регионах
Конкурентные кампании перед выборами осенью 2017 года стоит ждать в Бурятии, Марий Эл, Севастополе и Кировской области, следует из доклада политологов из «Минченко Консалтинг»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Страх конкуренции

В Бурятии, Марий Эл, Кировской области и Севастополе губернаторские кампании перед выборами в 2017 году будут конкурентными. Такой вывод сделали эксперты из «Минченко Консалтинг» в докладе «Аналитический обзор хода губернаторских кампаний в России» (есть у РБК). Эти же регионы в числе конкурентных на встрече с политологами в конце мая называл замначальника управления внутренней политики администрации президента Александр Харичев. ​Конкурентность в регионах будет обусловлена разными факторами, считают авторы доклада, — в частности, традиционной протестностью и активностью местных популярных оппозиционных кандидатов.

Губернаторские выборы должны состояться в сентябре 2017 года в 16 российских регионах. По словам экспертов «Минченко Консалтинг», в каждом из регионов, где они предсказали ожесточенную конкуренцию в ходе губернаторских кампаний, причины для напряжения разные. «В Бурятии сильный оппонент действующему врио губернатора [сенатор от Иркутской области Вячеслав] Мархаев и высокий протестный потенциал, кроме того, там нынешний врио губернатора [Алексей] Цыденов — второй варяг в нацреспублике», — отметил один из авторов исследования Евгений Минченко.

В Кировской области и Марий Эл ситуация другая: и там и там в борьбу за власть может включиться популярный политик родом из Кировской области Сергей Мамаев, который в 2015 году успешно выступил на губернаторских выборах в Марий Эл (он получил 32% голосов и второе место после Леонида Маркелова, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки), считает Минченко. «А Севастополь — сам по себе сложный регион, — добавил политолог. — Факторов несколько: наследие Украины и наличие саботажников, плюс конфликт нескольких групп элиты, плюс противоречия федеральных групп и их сложные отношения с [врио губернатора Дмитрием] Овсянниковым, плюс традиции общественной активности».

Другие проблемные регионы

С такой оценкой политической нестабильности согласны эксперты фонда «Петербургская политика». Бурятию, Кировскую область и Марий Эл они в своем ежемесячном рейтинге (есть у РБК) отнесли к нестабильным регионам. «Выводы [«Минченко Консалтинг»] совпадают с ожиданиями конкурентных кампаний, которые существуют в коридорах власти», — отметил в разговоре с РБК глава фонда Михаил Виноградов. Но, по его словам, нельзя забывать, что есть регионы, где конкурентность может быть занижена искусственно включением админресурса — «поскольку для федеральной власти по разным причинам это приоритетные кандидаты или регионы». Среди таких регионов — Калининградская, Ярославская и Свердловская области, считает политолог.
К примеру, в Калининградской и Ярославской областях налицо высокая поддержка, которую федеральный центр оказывает врио губернаторов, пояснил Виноградов. «В Свердловской области есть еще нежелание уступать площадку оппозиции перед президентскими выборами 2018 года и менять расклад сил в высших эшелонах власти», — добавил он.

Политолог и экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин в разговоре с РБК не согласился с оценкой «Минченко Консалтинг». По его мнению, конкурентность сентябрьских выборов во многих регионах зависит от единственного фактора: пройдут ли оппозиционные кандидаты муниципальный фильтр. «Если Мархаев сможет собрать подписи — в Бурятии будет конкурентная кампания. С Мамаевым сложнее: в Марий Эл его знают и уважают, поэтому конкуренция там будет, но если он пойдет в Кировской области — не уверен», — пояснил Колядин. По его словам, конкурентными могут стать губернаторские кампании в Томской, Рязанской и Новгородской областях, а также в Карелии. «В республике, например, традиционно сильно «Яблоко», двух предыдущих губернаторов они «съели», значит, могут «съесть» и [нынешнего врио губернатора Артура] Парфенчикова», — добавил политолог.

Регионы без конкуренции

Но есть регионы, где, по оценке экспертов «Минченко Консалтинг», губернаторские кампании будут неконкурентными. В их список попали области, губернаторы которых зимой в рейтинге «Петербургской политики» получили самые низкие оценки по результатам своей работы, — Свердловская и Саратовская области.

«В этих регионах переговоры в элитах, которые идут в последнее время, приведут к тому, что уровень конкурентности в результате этих переговоров снизится», — пояснил РБК Минченко. По его словам, для того чтобы конкурентная кампания в регионе состоялась, «кто-то в элите» должен сделать ставку на то, чтобы «раскачать» действующего губернатора. Ни в Свердловской, ни в Саратовской области такой сценарий не возможен: и там и там действующим властям удалось достичь компромисса с элитами, утверждает Минченко. «Элитная поддержка у нас сейчас конвертируется и в голоса муниципальных депутатов. Нет ее — не пройдешь муниципальный фильтр», — добавил политолог.

Евгений Ройзман (Фото: Антон Буценко / ТАСС)

Оппозиционным политикам, которые собираются выдвигаться в губернаторы в Свердловской и Саратовской областях — мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и представителю КПРФ Ольге Алимовой, не поможет их известность в регионе, уверены эксперты. Ранее РБК узнал, что власти приняли решение не помогать Ройзману со сбором подписей муниципальных депутатов, чтобы не допустить второй тур на выборах. Два источника, близкие к администрации Саратовской области, сказали РБК, что такое же решение принято и в Саратовской области. «Представителям КПРФ [и Алимовой, и еще более известному в регионе депутату Валерию Рашкину, если вдруг он решит выдвинуть свою кандидатуру] в сборе подписей не помогать», — заявил собеседник издания.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Евгений Минченко , губернаторские выборы , Выборы
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