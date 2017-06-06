ЕЦБ удержит курс

Как изменится стоимость рубля к выходным

На этой неделе курс доллара к рублю будут определять итоги заседания ЕЦБ и статистика из США. Каким будет курс американской валюты к выходным?

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Половина опрошенных РБК финансистов считают, что важным событием недели для глобальных рынков может стать заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг, 8 июня. По мнению младшего аналитика группы исследований и прогнозирования АКРА Василисы Барановой, повышение ставок на заседании пока маловероятно. «Последние заявления представителей европейского регулятора не склоняют нас к ожиданиям изменения курса на июньском заседании, — соглашается ведущий аналитик группы анализа долговых рынков Промсвязьбанка Михаил Поддубский. — Однако возможность некоторого изменения риторики мы не исключаем».

Ужесточение риторики, которое ожидают часть экспертов, может повлиять на пару доллар/евро. «Если ЕЦБ ужесточит свою риторику, то это укрепит евро по отношению к доллару», — поясняет главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. Соответственно, если доллар слабеет против евро, то очень часто он слабеет и против валют развивающихся стран.

Второй важный фактор — выход свежих данных американской макростатистики. В течение недели в фокусе внимания инвесторов будут индекс деловой активности, майский индекс тенденций на рынке труда, индекс промышленных заказов. «На статистику будет обращено особое внимание — она влияет на вероятность подъема ставки американским регулятором на ближайшем заседании», — говорит аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. Повышение ставки ФРС, соответственно, может укрепить доллар и ослабить рубль.

Вместе с тем важным фактором для динамики российской валюты остается рынок энергоносителей. «Нефть остается ключевым фактором для пары рубль/доллар, и, скорее всего, она останется в коридоре 56–57 руб. до большей определенности по действиям ЦБ РФ, когда пройдут заседания по ставкам», — прогнозирует управляющий директор по макроэкономическому прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

С учетом перечисленных и прочих факторов участники опроса предполагают, что к закрытию торгов на Московской бирже в пятницу, 9 июня, курс доллара останется примерно на том же уровне и составит 56,7 руб. На прошлой неделе эксперты предсказывали 57,2 руб. за доллар и ошиблись: 2 июня на закрытии торгов в 19:00 мск американская валюта стоила 56,5 руб.