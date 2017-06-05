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На АвтоВАЗе кончается эпоха «Ренессанса»
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На АвтоВАЗе кончается эпоха «Ренессанса»
Газета № 095 (2592) (0506) 03 июн, 13:13
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На АвтоВАЗе кончается эпоха «Ренессанса»
Акционер продаст долю в автомобилестроительной компании
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил об изменении структуры собственников АвтоВАЗа. По его словам, «Ренессанс Капитал», которому принадлежит 24,09% компании, продаст свою долю, а «Ростех» и Renault-Nissan перейдут к прямому владению концерном
Сергей Чемезов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

«Ренессанс Капитал» как финансовый инвестор в определенный момент выйдет из числа акционеров АвтоВАЗа, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов журналистам на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Контрольный пакет, по словам Чемезова, останется у альянса Renault-Nissan и миноритариев, которые не будут продавать акции. Когда произойдет выход и кто сможет получить пакет «Ренессанс Капитала», Чемезов не уточнил. В Renault в субботу, 3 июня, не ответили на запрос РБК. В «Ренессанс Капитале» отказались от комментариев.

Альянс Renault-Nissan и «Ростех» в начале 2016 года начали обсуждать докапитализацию завода из-за серьезных долгов АвтоВАЗа. По итогам 2015 года автоконцерн получил рекордный убыток в размере 73,9 млрд руб. В течение года ситуация только ухудшалась и по итогам января—сентября 2016 года общий долг АвтоВАЗа составил 104 млрд руб.

В рамках финансового оздоровления в декабре 2016 года АвтоВАЗ провел первый этап реструктуризации долга. По открытой подписке автоконцерн разместил 2,9 млрд акций и привлек 26,1 млрд руб, из них больше половины ушло к акционерам ​— 1,65 млрд акций общей стоимостью 14,89 млрд руб. Тогда в число акционеров АвтоВАЗа вошла кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» (подконтрольного группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова) — Renaissance Securities. Кипрская компания приобрела 1,25 млрд акций за 11,25 млрд руб, что составляет 24,09% капитала завода. Доля Alliance Rostec Auto BV (СП «Ростеха» и альянса Renault-Nissan) снизилась с 74,5 до 64,6%. Внутри СП (по подсчетам РБК) доли распределились следующим образом: «Ростех» — 21,2% (было 24,5%), Renault-Nissan — 40,7% (было 47,04%). После первого этапа допэмиссии долг компании составил около 86 млрд руб.

Как позже стало известно, «Ренессанс Капитал» купил пакет на деньги Renault. Детали допэмиссии Renault раскрыла в отчете за 2016 год. Автопроизводитель профинансировал участие в допэмиссии Alliance Rostec Auto. Renault также предоставила СП кредит для покупки финансового инструмента стоимостью €180 млн, в значительной степени обеспеченного долей в АвтоВАЗе, несмотря на то что это не делает Alliance Rostec Auto B.V. законным владельцем каких-либо акций АвтоВАЗа. Как писали в марте «Ведомости», указанная в отчете Renault сумма — €180 млн по курсу на конец декабря — эквивалентна 11,25 млрд руб., потраченным Renaissance Securities (Cyprus) на покупку акций АвтоВАЗа. Совпадает и размер пакета — 24,09%. Представители «Ренессанс Капитала» и Renault не комментируют эту сделку.

Второй этап допэмиссии начался в марте. 10 марта ФАС одобрила приобретение голосующих акций АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto, в результате которого доля акций, находящихся в распоряжении холдинга, превысит 75%. 20 марта акционеры АвтоВАЗа одобрили размещение 9,25 млрд акций по закрытой подписке общей стоимостью 46,25 млрд руб. Потенциальным приобретателем акций назван Alliance Rostec Auto B.V. В результате допэмиссии автоконцерн может привлечь порядка 95,275 млрд руб.

Как уточнил на брифинге Чемезов, второй этап допэмиссии будет завершен в июле. «Будут конвертированы наши долги («Ростеха». — РБК) — 51 млрд руб, Renault-Nissan — 32 млрд руб, в результате у нас останется 25% акций, у Renault-Nissan — около 75%, доля СП (Alliance Rostec Auto B.V. — РБК ) — почти 99%», — сказал Чемезов. На этом финансовое оздоровление автоконцерна будет закончено. При этом, по словам Чемезова, через 1–1,5 года «Ростех» планирует ликвидировать СП Alliance Rostec Auto B.V. и перейти к прямому владению АвтоВАЗом с Renault-Nissan в пропорции 25 на 75.

Глава «Ростеха» также отметил, что авторынок начал расти (в апреле рост составил 7%, по данным Ассоциации европейского бизнеса) ​ и предприятие должно выйти на позитивные финансовые показатели или хотя бы в ноль к концу года. Чистый убыток АвтоВАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. (против 73,9 млрд руб. годом ранее). По итогам первого квартала чистый убыток концерна по МСФО сократился втрое, до 2,8 млрд руб.

С учетом глубоких финансовых проблем АвтоВАЗа рано или поздно акционер должен был выйти из непрофильного для себя актива, говорит РБК аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «В целом актив интересен разве что основным акционерам и по совместительству кредиторам, то есть «Ростеху» и Renault-Nissan. Таким образом, круг возможных приобретателей [доли «Ренессанса»]​ в общем-то ограничивается именно ими», — считает он.

Авторы: Валерия Комарова, Алена Русских
Теги: Сергей Чемезов , АвтоВАЗ , «Ростех» , «Ренессанс Капитал» , Renault-Nissan
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