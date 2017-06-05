Дональд Трамп работает на разогреве

Пять вопросов о выходе США из Парижского соглашения

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В том, что значит это решение, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Что такое Парижское соглашение по климату?

Парижское соглашение было заключено в 2015 году по итогам продлившейся почти две недели конференции в пригороде французской столицы Ле Бурже. Съехавшиеся на открытие конференции мировые лидеры, среди которых были президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие, говорили об исторической ответственности нынешнего поколения, которое не должно допустить глобального потепления. Для этого и следовало принять соглашение, которое пришло бы на смену принятому в 1997 году Киотскому протоколу, обязавшему страны снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов.

На открытии переговоров президент Путин обещал, что вне зависимости от исхода конференции и даже в случае ее провала Россия все равно к 2030 году уменьшит вредные выбросы до показателя 70% от базового уровня 1990 года. В итоге документ, ставший первым глобальным соглашением по климату, поддержали 195 стран мира, а 148 стран, включая США, его к данному моменту ратифицировали.

Соглашение вступит в силу только в 2021 году. Пока не разработан даже механизм его реализации, рассказал РБК советник и спецпредставитель президента России по вопросам климата Александр Бедрицкий. Разработать его подписанты должны к концу 2018 года.

Цель соглашения — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем. После 2025 года планируется пересмотреть эту сумму в сторону увеличения.

Соглашение не носит юридически обязывающего характера. США, по соглашению, взяли на себя обязательства сократить к 2025 году выброс парниковых газов на 26–28% от уровня 2005 года, а также до 2020 года выделить $3 млрд на помощь беднейшим странам. Штаты — второй по объему источник выбросов углекислого газа в мире после Китая. Согласно базе данных Европейской комиссии, в 2015 году выбросы США составили 5,1 млн т углекислого газа — это больше, чем «выхлоп» всех 28 стран Европейского союза, вместе взятых. Китай, напротив, получил право не снижать уровень выбросов до 2030 года.

Почему Трамп решил выйти?

Выступая в Розовом саду Белого дома в четверг, 1 июня, Трамп рассказал, что принял решение выйти из Парижского соглашения по климату, так как это его долг — «защитить Америку и ее граждан». Соглашение, по его словам, выгодно другим странам, а не США, ведь оно накладывает на страну «драконовское финансовое и экономическое бремя». В своем выступлении президент США привел подсчеты National Economic Research Associates, согласно которым выполнение США обязательств приведет к потере 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, в том числе 440 тыс. мест в промышленности. «Это не то, что нам нужно», — заявил Трамп, указав, что он был избран «представлять жителей Питтсбурга, а не Парижа».

Китай, негодовал Трамп, сможет увеличивать объем выбросов в течение еще 13 лет, а Индия получит «миллиарды, миллиарды и сможет увеличить добычу угля в два раза к 2020 году».

Пожаловался Трамп и на то, что США уже передали около $1 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный для помощи развивающимся странам. «Никто и близко столько не вложил», — указал Трамп.

Даже если соглашение будет выполнено в полном объеме, с его полным соблюдением всеми нациями, это приведет к снижению средней температуры всего лишь на 0,2 градуса по шкале Цельсия к 2100 году, сослался Трамп на исследование Массачусетского технологического института (MIT). «Ничтожное количество», — добавил он.

Однако представители MIT заявили Reuters, что президент неправильно понял их исследование. В опубликованной в апреле 2016 года работе говорится, что в случае полного соблюдения условий Парижского соглашения средняя годовая температура на Земле вырастет к 2100 году в диапазоне от 0,6 до 1,1 градуса.

Несмотря на решение выйти из соглашения, Трамп заявил о готовности вернуться в него, если удастся договориться о новых условиях для США или созвать переговоры по новому соглашению. Однако если это не получится, «тоже хорошо», сказал президент.

Как мир отреагировал на решение США?

Перед тем как сделать заявление о выходе из соглашения, Трамп позвонил премьеру Великобритании Терезе Мэй, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьеру Канады Джастину Трюдо. Он уверил их в готовности продолжать работу по экологической теме. Однако после его выступления лидеры Франции, Германии и Италии выпустили совместное заявление, в котором сказали, что соглашение «непересматриваемо».

Президент России Владимир Путин высказался не столь категорично. «Можно было бы и не выходить, потому что они [договоренности] носят рамочный характер. Можно было бы изменить обязательства США», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув, что Трамп не отказывается от работы с проблемами климата и экологии.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

​Против решения Трампа выступили представители американского бизнеса, в частности Илон Маск, сооснователь и председатель совета директоров Tesla, председатель и исполнительный директор GE Джеффри Иммельт, председатель и исполнительный директор Goldman Sachs ​Ллойд Бланкфейн. Они заявили, что решение президента навредит экономике, так как рабочие места будущего в области чистой энергии будут создаваться в других странах. Маск в знак протеста вышел из двух советов по предпринимательству, которые Трамп учредил в этом году. «Изменения климата — реальность. Выход из «Парижа» — это плохо для Америки и для мира», — заявил он.

Не остался в стороне и экс-президент США Барак Обама, активный сторонник соглашения. Он заявил, что нынешняя администрация «присоединяется к кучке стран, которые отрицают будущее».

Что все это значит для России?

Россия подписала Парижское соглашение, но пока не ратифицировала его. «Сейчас ведется работа по подготовке ратификации, но сначала нужно разработать стратегию низкоуглеродного развития, план по адаптации и меры, которые необходимы для исполнения соглашения и связаны с нашими страновыми особенностями», — рассказал РБК советник президента Александр Бедрицкий.

Для России, по словам Бедрицкого, выход США из соглашения никак не изменит ситуацию. «Мы свои стратегии развития разрабатываем и реализовываем исходя из интересов страны, а они учитывают, что необходимо развиваться на новой технологической основе. Это веяние прогресса. Его не преодолеть никому», — говорит Бедрицкий.

Россия в соответствии с климатической конвенцией ООН относится к странам с переходной экономикой, поэтому она не несет обязательств по выплате в Зеленый климатический фонд. Однако на добровольной основе РФ, по словам Бедрицкого, выделила $10 млн на климатические проекты в менее развитых странах.

Выход США из соглашения приведет к тому, что голос России в мировой дискуссии по изменению климата станет более веским, уверен эксперт ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, Россия так и не ратифицировала Парижское соглашение, поскольку оно носит больше политический характер, чем конкретно-экологический. «Мы прекрасно понимаем, насколько это противоречивый документ. В этом документе лежат амбиции некоторых наших сложных партнеров — Франции и Германии. Сфера оздоровления окружающей среды очень быстро оказалась сферой очень крупной политической игры, закулисной зачастую. Мы решили в эту игру пока не вступать», — пояснил эксперт. ​

Что изменится в принципе

Несмотря на выход США, в соглашении остается почти 200 стран, которые остаются ему приверженными, отмечает Bloomberg. Согласно правилам соглашения, США должны дождаться 2019 года, чтобы подать заявление на выход, а сам выход может состояться только через год после того. Учитывая временные рамки, членство США в соглашении станет одной из тем президентской кампании 2020 года, прогнозирует агентство.

С трудностями, согласно Bloomberg, могут столкнуться компании, которые работают на экспорт, так как страны-импортеры могут повысить тарифы, связанные с выбросами парниковых газов при производстве таких товаров. С другой стороны, решение о выходе из Парижского соглашения в целом может ослабить давление на администрацию Трампа со стороны сторонников пересмотра экологической политики, принятой при предыдущих администрациях.

Выход США из соглашения пока принес только «эмоциональный и моральный ущерб», говорит Бедрицкий. Единственным на данный момент последствием станет отказ от выплат в фонд.

«Совершенно очевидно, что без участия США Парижское соглашение будет недееспособным, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов», — был более категоричен помощник российского президента Андрей Белоусов.

«Трамп фактически идет против объективных технологических трендов, когда весь мир переходит на новый технологический уклад. Это [решение] не имеет никакого экономического смысла. Более того, это противоречит экономике США», — заявил руководитель энергетической программы «Гринпис России» Владимир Чупров. Он пояснил, что в США возобновляемая энергетика «растет семимильными шагами и обеспечивает Штаты рабочими местами». «В отличие от угольной энергетики, ради которой Трамп и выходит из Парижского соглашения, где количество рабочих мест и доля ВВП стремительно падает», — считает эколог. Таким образом, президент США фактически поставил в зону риска развитие возобновляемой энергетики в США, освободив эту нишу для Китая, Европейского союза и Индии.