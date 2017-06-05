Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,84 56,52 EUR Нал. 64,11 63,57 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 50,02 +0,14% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
Саудовцы ищут нефть в России
Лента новостей
Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы 01:47, Политика Синоптики назвали май 2017 года в Москве самым холодным в XXI веке 01:04, Общество ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 00:41, Политика В Кремле нашли нового куратора гражданского общества 00:29, Политика Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО 00:18, Политика Чайка сообщил о попытках Браудера инициировать против него уголовное дело 00:16, Политика В Кишиневе лайнер авиакомпании Tarom выкатился за пределы взлетной полосы 04 июн, 23:49, Общество Роналду в офсайде и сенсация в Ростове: лучшие моменты Лиги чемпионов 04 июн, 23:38, Спорт Журналистка NBC рассказала о любви Путина к «вызовам» 04 июн, 23:19, Политика «Зенит» подписал первого новичка после прихода Манчини 04 июн, 22:41, Спорт Собянин пообещал снижение цен на жилье после реновации в Москве 04 июн, 22:21, Общество СМИ опубликовали видео из дома под Тверью после убийства 9 человек 04 июн, 21:50, Общество ABC узнал об обсуждении помощниками Трампа визита президента в Лондон 04 июн, 21:11, Политика Теракты в Лондоне: как Лондон ответит на рост террористической угрозы 04 июн, 20:33, Политика Глава МИД Польши предложил закрыть двери для мигрантов-мусульман 04 июн, 20:24, Политика Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году 04 июн, 20:18, Политика На сайте «Прямая линия» появились первые вопросы россиян Путину 04 июн, 19:30, Общество МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине 04 июн, 19:09, Экономика Патриарх Кирилл нашел связь между мобильной сетью и духовным миром 04 июн, 19:03, Общество Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС 04 июн, 18:35, Технологии и медиа СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки 04 июн, 18:04, Политика Семь титулов за 12 месяцев: лучший год в карьере Криштиану Роналду 04 июн, 17:49, Спорт Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме 04 июн, 17:30, Общество Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне 04 июн, 17:26, Политика СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области 04 июн, 17:22, Политика СМИ сообщили о сходе с рельсов скоростного поезда в Кельне 04 июн, 16:58, Общество На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек 04 июн, 16:28, Общество Лучший бомбардир чемпионата Италии отказался от перехода в «Зенит» 04 июн, 16:15, Спорт
Саудовцы ищут нефть в России
Газета № 095 (2592) (0506) 01 июн, 21:25
0
Саудовцы ищут нефть в России
Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в РФ и СП с «Роснефтью»
Saudi Aramco изучит проекты, в которые могла бы войти совместно с «Роснефтью», рассказал РБК председатель ее совета директоров Халид аль-Фалих. Он также встретился с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном
Халид аль-Фалих (Фото: Ronald Zak / AP)

Видел Сечина, не видел Ямал

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии и председатель совета директоров Saudi Aramco Халид аль-Фалих обсудил с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным перспективы сотрудничества обеих компаний. Как стало известно РБК, аль-Фалих также встретился с предправления российской крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК Леонидом Михельсоном и даже хотел посетить Ямал, где НОВАТЭК собирается запустить первую очередь проекта по сжижению газа «Ямал СПГ» в конце 2017 года. Как рассказал в интервью РБК аль-Фалих, Saudi Aramco заинтересована в сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями как за пределами, так и внутри России.

«К сожалению, нам не удалось приземлиться на Ямале из-за погоды, но мы все равно получили представления о возможностях компании. В целом я могу сказать с уверенностью, что всё, что я увидел за последние два-три дня, говорит о серьезных технических возможностях российской индустрии», — сказал он.

Инициатива показать аль-Фалиху Ямал и порт Сабетта исходила от Минэнерго, рассказал РБК источник, близкий к участникам переговоров. Источник, близкий к Минэнерго, это подтвердил: «Министр Александр Новак предложил своему саудовскому коллеге посмотреть проекты в Арктике еще на встрече ОПЕК в Вене».

Интервью с министром энергетики Саудовской Аравии
(Видео: Телеканал РБК)

По словам аль-Фалиха, который также является председателем совета директоров Saudi Aramco, госкомпания Саудовской Аравии «будет совместно с «Роснефтью» искать потенциал для инвестиционных возможностей, а также будущего развития для дополнительной прибыли, которую обе компании могут получить при помощи создания совместного предприятия». Компания также рассмотрит инвестиции в России, прежде всего в химической области и в нефтепереработке, где у Saudi Aramco есть большой потенциал.

«Мы приглашали господина Сечина в Саудовскую Аравию, он приезжал и своими глазами видел возможности крупнейшей нефтегазовой компании в мире Saudi Aramco. Мы продолжили общение в Москве, в штаб-квартире «Роснефти». Стороны поделились своими соображениями по увеличению дохода для наших акционеров. Есть много возможностей, например, для торговли — «Роснефть» крупный глобальный продавец нефти, а у Saudi Aramco — большая сеть НПЗ по всему миру — они могут перерабатывать сырье «Роснефти». Это был один из вопросов, которые мы обсуждали», — рассказал аль-Фалих.

«Я думаю, это начало фазы изучения, после которой я надеюсь на конкретные проекты и, как я говорил ранее, увеличение объемов торговли», — резюмировал он.

Игорь Сечин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

У «Роснефти» пока нет проектов с Saudi Aramco. ЛУКОЙЛ в мае сообщил о выходе из проекта в Саудовской Аравии, где он вел бурение вместе с Saudi Aramco. «Saudi Aramco забирает пробуренные нами скважины, но мы договорились, что останемся партнерами и будем координировать свою деятельность на внешних проектах. Мы заинтересованы в совместных проектах в третьих странах: есть Ирак, другие. Саудовская Аравия в лице министерства заинтересована, чтобы Saudi Aramco в том числе участвовала в международных проектах», — говорил журналистам глава компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»).

Недавно госкомпания Саудовской Аравии объявила о подписании многомиллиардных соглашений с нефтегазовыми компаниями США.

Миссия еще не закончена

Соглашение о сокращении добычи нефти, о продлении которого до конца марта 2018 года министры 24 стран, включая Россию, договорились 25 мая в Вене, снизило запасы нефти Саудовской Аравии, сказал аль-Фалих. Он ждет баланса на нефтяном рынке к концу четвертого квартала.

«Объемы наших запасов снизились. В наших хранилищах рабочие запасы, которые позволяют отправлять танкеры по расписанию, и наши зарубежные хранилища тоже заполнены минимально — так, чтобы мы могли обеспечить поставки по действующим контрактам», — пояснил он. Он полагает, что и у других стран ОПЕК, которые также владеют плавучими хранилищами нефти, большинство запасов распродано после заключения соглашения в январе этого года. «Так что мы уверены, что запасы, находящиеся за пределами коммерческих сделок, — те, что раньше хранились в танкерах или резервы производителей, — уже ликвидированы. И это закладывает основу для резкого уменьшения торговых запасов в ближайшие шесть месяцев».

Саудовского министра не устраивает текущая цена на нефть, потому что она ограничивает дальнейшие инвестиции в добычные проекты нефтяных компаний по всему миру: «Я считаю, что нынешняя цена недостаточна для того, чтобы такие инвестиции происходили. Она должна быть выше — и необходима уверенность, что она останется на таком же уровне. И поэтому наша миссия еще не закончена».

По мнению аль-Фалиха, спрос на нефть может возрасти на 3–5 млн барр. в течение одного—трех лет. Он не видит угрозу в росте сланцевой добычи: «Если компании, добывающие сланцевую нефть, поставят 400–500 тыс. барр., останется еще много пространства для России, Саудовской Аравии и других производителей. Также надо помнить, что есть страны, где добыча снижается». Так что сланцевый феномен, если, конечно, не случится его взрывное развитие и не появятся объемы, которые рынок не сможет переварить, — это здоровая вещь, с которой мы сможем сосуществовать долгое время, отметил министр энергетики Саудовской Аравии.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Княжевич
Теги: «Роснефть»
Материалы по теме
Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Бизнес
Власти Саудовской Аравии подтвердили планы продать 5% акций Saudi Aramco Бизнес
Сечин рассказал о влиянии санкций на «Роснефть» Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав