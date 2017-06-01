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Петербург попадет в сети развлечений
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Петербург попадет в сети развлечений
Газета № 093 (2590) (0106) Бизнес, 31 мая, 19:49
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Петербург попадет в сети развлечений
Власти города решили создать тематические парки
Власти Петербурга намерены создать сеть тематических парков и начали поиск разработчика их концепции. 50 дней, отведенные на выполнение работ, слишком сжатый срок и информации по проекту недостаточно, отмечают эксперты
Парк аттракционов в Санкт-Петербурге (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Нужна концепция

Администрация Санкт-Петербурга объявила конкурс на разработку концепции проекта строительства сети тематических городских парков. В техническом задании, размещенном на сайте госзакупок 30 мая, говорится, что компания-победитель должна провести полноценное маркетинговое исследование потенциального спроса, анализ земельных участков, а также составить не менее трех детальных бизнес-концепций с мастер-планами и список потенциальных инвесторов.

Кроме того, необходимо разработать матрицу «финансовых, организационно-правовых, социально-политических и иных рисков на различных стадиях реализации проекта, а также предложений по их минимизации».

Создать концепцию необходимо за 50 рабочих дней. Городские власти готовы заплатить за нее не больше 10 млн руб. В качестве обоснования сообщается, что в феврале 2017 года чиновники проводили запрос цены, по результатам которого получили три коммерческих предложения — от 9,1 млн до 10,9 млн руб.

Четкие параметры, которым должна соответствовать концепция, в конкурсной документации не определены. «Конкурс для того и проводится, чтобы эту самую концепцию определить, — сказал РБК сотрудник пресс-службы комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. — Соответственно, мы не можем сейчас говорить о том, какие будут концепции, так как хотим от инвесторов ее узнать». В комитете также добавили, что город не планирует тратить собственные средства, проект будет реализован на сторонние инвестиции.

Территорий для размещения тематических парков в Петербурге сейчас достаточно. В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга РБК сообщили, что в управлении у города сегодня более 8 тыс. га зеленых насаждений, в том числе 1,7 тыс. скверов и 87 парков. Кроме того, в этом году начнется строительство еще двух новых парков: экопарка в Приморском районе и парка Героев-пожарных во Фрунзенском районе. Прокомментировать планы по созданию сети тематических парков в комитете затруднились, объяснив это тем, что занимаются лишь управлением существующими объектами.

Недостаточно данных

Представитель компании Millhouse (инвестор проекта «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге) Джон Манн воздержался от комментариев по поводу возможного участия компании в проекте создания сети тематических парков. При этом Манн отметил, что компания не опасается конкуренции с их стороны. «Горожане и гости Санкт-Петербурга только выигрывают от большего числа парков», — заявил он.

Другие опрошенные РБК эксперты скептически отнеслись к инициативе городских властей. «Сумма 10 млн руб. выглядит неплохо, но для разработки трех концепций тематических парков ее будет недостаточно», — считает партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова. Она отмечает, что несколько лет назад разработка полноценной концепции одного тематического парка стоила около 12–15 млн руб. «Выполнить такой объем работы реально, но только той компании, которая уже занималась предварительными исследованиями по заданной тематике», — добавляет Смирнова. В противном случае только опрос в рамках маркетингового исследования займет около месяца.

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

За 50 дней сложно разработать качественную концепцию, соглашается директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова. Кроме того, в техническом задании слишком мало вводных, отмечает она, приводя в качестве примера тематический парк «Россия», который должен был разместиться на территории 1,4 тыс. га в Домодедовском районе Подмосковья. На разработку его концепции власти были готовы потратить сопоставимую сумму — около 10,5 млн руб., однако деньги предлагалось разделить между тремя победителями международного конкурса, который шел в течение нескольких месяцев — с августа по декабрь 2013 года. «В данном же случае власти не предлагают ни конкретных участков, ни желаемой концепции и масштаба. Такой конкурс вряд ли сможет что-то значительно привнести или изменить», — отмечает Широкова. Также недоумение у нее вызывает то обстоятельство, что чиновники решили разработать концепцию сразу сети тематических парков, а не начать с одного.

Еще одна странность, на которую обращает внимание Марина Смирнова, заключается в закупке не маркетинговых исследований, что было бы логично, а юридических услуг.

Тематический интерес

Бесспорным лидером по количеству инициатив по созданию тематических парков является Москва, хотя постепенно к процессу подключаются и другие регионы. Так, в июне 2016 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов презентовал президенту Владимиру Путину проект тематического парка «Волшебный мир России» площадью 220 га и стоимостью $4 млрд.

Еще более амбициозным проектом было строительство парка «Россия» стоимостью $8 млрд в Подмосковье. Компания Coalco Василия Анисимова безвозмездно передала для этого государству 1,4 тыс. га земли. Согласно концепции Cushman & Wakefield, ежегодно парк «Россия» должны были посещать до 10 млн посетителей. Однако за три года власти не нашли инвестора, в связи с чем в декабре 2016 года объявили о закрытии проекта.

В День города, который в 2017 году пройдет в Москве 2 сентября, власти планируют открыть тематический парк «Зарядье». Он строится на месте снесенной в 2012 году гостиницы «Россия», на участке в 15,6 га между Васильевским спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом. Проект, который реализуется за счет бюджета, должен стать первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. Первоначально на его реализацию отводили 5,08 млрд руб. Однако эта цифра постоянно росла, и в сентябре 2015 года «Коммерсантъ» писал, что строительство парка может потребовать уже 27 млрд руб. Его конечная стоимость неизвестна.

Тематический парк площадью 26,9 га будет на ВДНХ. Первая очередь «Парка будущего» должна быть открыта к сентябрю 2018 года на площади 17,3 га в южной части комплекса. Здесь появятся канатная дорога и три больших аттракциона в новых крытых павильонах. Также будут переоборудованы несколько существующих павильонов, в частности «Круговая кинопанорама», «Юные техники», «Хлеб» и «Семена». Стоимость строительства первой очереди составит 11,35 млрд руб. Эти средства заложены в адресной инвестиционной программе Москвы.

За счет частных инвестиций в Москве создается парк «Остров мечты» площадью около 100 га в Нагатинской пойме. В его строительство группа «Регионы», совладельцем которой является семья депутата Госдумы Зелимхана Муцоева, намерена вложить 69 млрд руб. Еще 30 млрд руб. в развитие транспортной инфраструктуры обещают инвестировать городские власти.

Авторы: Алексей Пастушин, Мария Истомина
Теги: Санкт-Петербург , конкурс , парки
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