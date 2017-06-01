Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,93 56,54 EUR Нал. 64,03 63,37 USD Бирж. 56,56 +0,02 EUR Бирж. 63,64 +0,27 USD ЦБ. 56,69 +0,17 EUR ЦБ. 63,41 +0,46 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1900,38 -1,68% РТС 1053,30 -2,00% Brent 51,15 +0,33% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7519,95 -0,09%
Ресторатор уходит в магазин
Лента новостей
В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции 02:59, Политика В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца 02:23, Общество «Архнадзор» обнаружил в списках по реновации более 300 исторических домов 02:12, Общество Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США 01:43, Общество На Украине арестовали счета крупнейшей газодобывающей компании 01:13, Бизнес Россияне стали лучше относиться к Кадырову 00:39, Политика В США неизвестный попытался проникнуть в Белый дом 00:36, Общество Хиллари Клинтон обвинила Facebook в своем поражении на выборах 00:16, Политика Телекомпания NBC купила долю в Euronews 00:08, Технологии и медиа Почему сбалансированность бюджета является важнейшим условием роста 00:02, Мнение Дзюба ответил на шутку Медведева о роботах в футбольной сборной 31 мая, 23:59, Спорт «Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации» 31 мая, 23:44, Общество СМИ сообщили о новом контракте Карреры со «Спартаком» 31 мая, 23:42, Спорт Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея 31 мая, 23:40, Фотогалерея  ​Великолепные «восьмерки»: тест-драйв суперкаров Audi и BMW 31 мая, 23:36, Авто Легионер «Зенита» объявил о желании покинуть клуб 31 мая, 23:20, Спорт МВД напомнило о правилах регистрации в Москве во время Кубка конфедераций 31 мая, 23:15, Общество Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии» 31 мая, 23:11, Политика Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик 31 мая, 22:54, Экономика При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные 31 мая, 22:33, Общество Выбор вектора: чего ждать от экономического форума в Петербурге 31 мая, 22:26, Экономика Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем 31 мая, 22:12, Общество «Спартак» в цифрах: 10 ключевых фактов о чемпионе 31 мая, 22:11, Спорт CNN прекратил сотрудничество со снявшейся с «головой Трампа» журналисткой 31 мая, 22:08, Политика Полиция начала проверку попытки водителя наехать на пешеходов в Москве 31 мая, 21:43, Общество В Ростовской области задержали подозреваемых в подготовке теракта 31 мая, 21:36, Политика Что изменится в российском законодательстве в июне 31 мая, 21:29, Общество Глава МИД Украины назвал «чистой победой» решение суда по «Газпрому» 31 мая, 21:17, Политика
Ресторатор уходит в магазин
Газета № 093 (2590) (0106) Бизнес, 31 мая, 16:29
0
Ресторатор уходит в магазин
Ginza Project развивает продуктовую сеть
Сеть продуктовых магазинов All Foods, входящая в ресторанный холдинг Ginza Project, в течение трех лет увеличится на порядок. В кризис россияне готовы скорее экономить на походах в рестораны, чем на покупках еды
Фото: Ginza Project

Больше лавок

Ресторанный холдинг Ginza Project откроет 30 продуктовых магазинов All Foods в ближайшие три года в российских городах-миллионниках, рассказал РБК основатель и старший партнер холдинга Дмитрий Сергеев. Инвестиции в один магазин составляют около 25 млн руб., в некоторых будут участвовать сторонние инвесторы, отметил он. Таким образом, всего на открытие сети будет потрачено 750 млн руб.

В холдинг Ginza Project, который создали петербургские предприниматели Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин в 2003 году, сейчас входят 150 ресторанов в России, США и Великобритании. Первый гастрономический магазин All Foods появился в 2015 году. Сейчас в Москве работает четыре такие лавки.

В течение лета Ginza Project откроет еще два магазина в Москве и один в Санкт-Петербурге, рассказал Сергеев, а до середины 2018 года — три магазина в Екатеринбурге.

Магазины All Foods занимают небольшие площади — от 50 до 100 кв. м. В ассортименте — овощи, фрукты, свежая выпечка и молочная продукция, в том числе от фермерских хозяйств. Там, где позволяют площади, будет представлена собственная кулинария, добавил представитель Ginza Project. Средний чек в All Foods составляет около 800–1000 руб. Для сравнения: в близких по формату AB Daily, которую развивает «Азбука вкуса», средний чек составляет 500 руб., сказал представитель ретейлера Андрей Голубков.

All Foods — не единственный розничный проект Ginza Project. С весны 2015 года холдинг также управляет Даниловским рынком в Москве, в реновацию которого вложил 910 млн руб. В середине мая 2017 года генеральный директор Ginza Project Алексей Волков заявил РБК, что компания будет развивать похожую концепцию в торговых центрах. Первый подобный проект должен открыться осенью в ТЦ «Пятая авеню».

Здоровый интерес

Хорошие рестораны в поиске продуктов все чаще увеличивают прямые связи с поставщиками, которые можно использовать также и для открытия собственных магазинов, рассказывает партнер EY Александр Горский. Однако ретейл — это сложный рынок со своими особенностями, предупреждает он. Чтобы диверсификация была успешной, ресторатору необходимо справиться с операционными вызовами, характерными для ретейла.

Несмотря на падение покупательной способности, магазины свежей фермерской и органической еды в ценовом сегменте выше среднего находят своего потребителя, считает партнер Deloitte Егор Метелкин. Это объясняется интересом молодых людей к здоровой еде и развитием локальных производителей, которое началось после введения санкций, поясняет эксперт. По его словам, целевая аудитория All Foods готова переплачивать за сам процесс покупки, предпочитая обычным рынкам гастролавки с европейскими интерьерами.

Достоинство специализированных магазинов (винотек, мясных, рыбных или молочных лавок) заключается в широком ассортименте эксклюзивных продуктов, тогда как круг поставщиков для супермаркетов, как правило, ограничен крупными корпорациями, рассуждает руководитель направления стрит-ретейл компании «Магазин магазинов» Марина Маркова. Кроме того, в специализированных магазинах — высокий уровень обслуживания: клиент может получить консультацию у продавца, а порой даже попробовать продукт, добавляет она. По данным «Магазина магазинов», сейчас на такого рода розничный формат приходится около 60% среди всех запросов продуктового профиля на аренду помещений в Москве.

Инвесторы в недвижимость всё чаще ищут помещения, арендаторами которых являются продуктовые магазины — количество таких запросов за год (с весны 2016-го по весну 2017-го) увеличилось на 25–30%, подсчитало ранее Khight Frank. С точки зрения инвесторов, продуктовый стрит-ретейл считается самым стабильным бизнесом в отличие от тех же ресторанов и кафе, сделали вывод аналитики агентства.

Согласно опросу UBS Evidence Lab, проведенному в начале 2017 года, россияне не готовы значительно сокращать свои траты на продукты, даже если их финансовое положение продолжит ухудшаться. Расходы на еду в этом случае снизятся только на 5%, тогда как на развлечения и походы в рестораны и кафе — на 80%.

Авторы: Анастасия Демидова, Наталья Новопашина
Теги: ретейлер , рестораны , Ginza Project
Материалы по теме
Ginza Project откроет аналоги Даниловского рынка в торговых центрах Бизнес
Ресторанный холдинг Ginza Project займется управлением отелей Бизнес
Интерес инвесторов к продуктовым магазинам в Москве вырос на 30% Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав