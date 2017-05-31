Расплата придет по телефону

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Газета № 092 (2589) (3105) Технологии и медиа, 00:00
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МТС объявила о новых возможностях «Кошелька»
МТС расширила возможности своего сервиса «МТС Кошелек». Его пользователи смогут расплачиваться за товары и услуги, просто называя свой номер телефона. Эксперты сомневаются в том, что этот способ платежа будет популярен
Фото: Валерия Аникина / Fotoimedia

​Мобильный оператор МТС, входящий в российскую «большую тройку», расширит возможности своего платежного сервиса «Кошелек МТС Деньги». С его помощью можно будет не только пополнять банковскую карту, платить за связь, ЖКХ и другие стандартные для электронных кошельков услуги, но и расплачиваться в розничной торговле. Об этом объявил директор департамента маркетинга финансовых услуг Андрей Макаров на пресс-конференции 30 мая.

Для оплаты покупателю нужно будет назвать свой номер мобильного телефона, а затем подтвердить платеж через СМС или USSD-уведомление. Также будут доступны оплата с помощью QR-кода, который необходимо будет открыть в приложении и дать просканировать продавцу, и бесконтактный платеж, если аппарат поддерживает технологию NFC (для оплаты необходимо поднести смартфон к считывающему устройству). Деньги могут списываться с привязанных к сервису банковских карт, абонентского лицевого счета или непосредственно с виртуального кошелька «МТС Деньги». Максимальный размер разовой транзакции через сервис — 60 тыс. руб., дневной лимит на операции — 200 тыс. руб.

Технология уже заработала в универмаге «Цветной» в Москве и собственной рознице МТС (5,7 тыс. салонов по стране), а также в сервисе продажи билетов в столичные кинотеатры «Киноход». Кроме того, принципиальная договоренность об использовании технологии достигнута с сетью «Бургер Кинг», Даниловским рынком, онлайн-ретейлером Wildberries, онлайн-кинотеатрами OKKO и Megogo.

До конца года все три способа оплаты станут доступны пользователям сервиса по всей России через ретейлеров-партнеров, пообещал представитель компании. В их терминалы — на кассах кафе, магазинов, в такси, в интернет-магазинах — будет добавлена платежная кнопка «МТС Деньги». По словам представителя МТС, также идут переговоры с крупнейшими продуктовыми и ресторанными сетями и ретейлерами бытовой электроники, с интернет-площадками Ozon.ru и AliExpress.ru.

Новые ниши

Сервис «Кошелек МТС Деньги» был запущен в феврале этого года. Он позволяет связать счет абонента с любыми банковскими картами. На данный момент у сервиса 40 тыс. пользователей, рассказал представитель МТС. При этом абонентская база МТС в России составляла 79 млн клиентов согласно отчетности за первый квартал 2017 года.

До 2020 года МТС планирует инвестировать в сервис 600 млн руб. Вернуть их компания планирует, взимая комиссию с партнеров и синергии с сотовым бизнесом. Средний размер комиссии для торговой точки при приеме оплаты через «Кошелек» в онлайне составит от 2,3 до 2,8%, при оплате на кассах — от 1,4 до 1,6%. Часть этой суммы получает осуществляющий эквайринг банк.

Исполнительный директор компании «Мобильные платежи» Андрей Баратынский считает, что у новых предложений МТС есть несколько недостатков. В частности, на кассе необходимо устанавливать специальные терминалы, а клиенты не всегда могут оказаться готовы называть свой номер телефона в присутствии посторонних. «Лучше было бы дать возможность человеку самому ввести свой номер телефона, а потом подтвердить кодом, — рассуждает он. — Еще один недостаток в решении МТС — ожидание СМС на кассе. Это задерживает очередь и замедляет обслуживание».

Однако бесконтактные платежи Баратынский называет перспективным направлением. «Операторы насытились услугами связи. Любое расширение сферы деятельности для них выгодно. Бесконтактные платежи только начали развиваться, через два-три года их доля [в общем объеме платежей] достигнет 15–20%», — отметил он.​

По данным исследовательской компании Mediascope, опубликованным в мае 2017 года, системами бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay в России пользовались 8,6% респондентов. С их помощью россияне платили в интернет-магазинах за доставку еды, ЖКУ, сотовую связь.

Директор по продуктам «Яндекс.Деньги» Алла Савченко заявила РБК, что это исследование подтверждает: безналичные платежи с каждым годом становятся все популярнее у россиян. Сейчас среди самых распространенных способов онлайн-оплаты пользователи называют «Сбербанк.Онлайн», банковские карты и электронные кошельки «Яндекс.Деньги». Росту безналичной оплаты способствует повсеместное развитие инфраструктуры платежных сервисов и терминалов приема оплаты, увеличение количества онлайн-ретейлеров и совершенствование сервисов доставки, говорит представитель компании. Поэтому логично, что платежные системы, банки и смежные бизнесы ищут новые способы монетизации. При этом любому методу оплаты предстоит пройти большой путь от нишевого решения до популярного и привычного людям, заключила Савченко.

Автор: Анна Вовнякова
Теги: МТС , электронный кошелек , онлайн-банкинг , бесконтактные платежи
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