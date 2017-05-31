«Дзен» и искусство ухода за пользователем

«Яндекс» запустил платформу для авторского контента

«Яндекс» пытается привлечь авторов в свой проект «Дзен». Теперь они смогут заводить там собственные каналы. Компания объявила, что на спонсорскую поддержку создателей популярного контента потратит за год $1 млн

​«Яндекс», одна из крупнейших российских интернет-компаний, объявила о новой возможности своего сервиса персональных рекомендаций «Дзен» — теперь авторы смогут напрямую размещать там свои материалы. Об этом рассказал медиадиректор «Яндекс.Дзен» Даниил Трабун на конференции Yet Another Conference.

Как уточняется в описании проекта, для создания и дистрибуции контента в «Дзен» необходимо авторизоваться на платформе и завести свой канал. Материалы для него можно создавать непосредственно в редакторе «Дзена», а можно настроить канал на републикацию материалов с необходимого сайта. Для размещения мультимедийного контента «Яндекс» запустил новый формат «Нарратив». Это последовательность экранов (до десяти), на которых могут быть размещены фото, гифки, видео, текст и т.п.

Как утверждают представители компании, новая возможность ориентирована на бренды и издателей, но пока, согласно описанию на сайте, заводить каналы могут лишь физические лица. При этом пользовательское соглашение с «Яндекс. Дзен» содержит многочисленные ограничения на публикуемую информацию; кроме того, компания оговаривает свое право не размещать или удалять уже опубликованную любую информацию «по своему усмотрению».

По словам Трабуна, лучшие авторы, публикующие уникальный и популярный контент, будут продвигаться в сервисе и смогут рассчитывать на финансовую поддержку компании. Общий бюджет спонсорской программы на год — $1 млн.

Сейчас «Яндекс.Дзен», представленный в июне 2016 года как часть «Яндекс.Браузер», составляет для каждого пользователя персонализированную подборку новостей, постов из блогов и иных публикаций, которая формируется с учетом истории посещенных страниц и указанных предпочтений с использованием технологий искусственного интеллекта.​ Сервис интегрирован в мобильное приложение и главную страницу поисковика. По данным компании, дневная аудитория «Дзена» в России — 6 млн человек, среднее время использования — 20 минут в день. На конференции компании руководитель сервиса Виктор Ламбурт заявил, что по количеству переходов на сайты «Дзен» обошел все социальные сети.

Объем инвестиций в этот проект компания не раскрывает.

Больше контента

«Вряд ли новый сервис можно считать конкурентом Facebook или «ВКонтакте», — говорит Антон Гуменский, старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. При этом он отметил, что уникальный контент является одним из важнейших преимуществ на медиарынке.

Технологические компании уже давно пытаются вовлечь в свои проекты издателей и блогеров. Facebook в 2015 году запустил услугу Instant Articles, которая позволяет ускорить загрузку статей и постов от The New York Times, NBC News, BuzzFeed и других медиапартнеров. Похожий сервис есть у Google — Accelerated Mobile Pages. В этом году мессенджер Telegram, основанный российским предпринимателем Павлом Дуровым, запустил платформу Telegraph, особенностью которой является мгновенная загрузка опубликованных постов.

По мнению ​Гуменского, для «Яндекса» новый сервис представляет собой еще один способ «продать рекламодателям дополнительную аудиторию». В первом квартале 2017 года доходы Yandex.N.V., головной компании российского «Яндекса», от рекламы составили 19,5 млрд руб., или 94% выручки. По сравнению с первым кварталом 2016 года этот показатель вырос на 23%.

Главный вопрос в том, сможет ли «Яндекс» привлечь аудиторию на новый проект, и пока это непонятно, говорит эксперт.

Концентрация на собственной платформе большого количества уникального контента — стратегия, рассчитанная скорее на удержание и развитие аудитории, повышение лояльности, чем на ее рост, полагает Александр Сафронов, директор по стратегическому планированию ADV Digital. «Логично, что чем больше уникального контента будет доступно в системе, тем лучше она сможет соответствовать требованиям пользователей», — рассуждает он.

Однако, по его словам, есть риск, что сервис не наберет необходимого количества производителей контента. «Сегодня выбор платформ для публикации велик, и «Яндексу» предстоит вложить много сил в то, чтобы привлечь авторов, бренды и издательства к систематической работе», — подытожил Сафронов.

Как пояснил Сафронов, деятельность «Яндекс.Дзен», как и LiveJournal, регулируется федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который возлагает ответственность за размещаемый контент на его авторов, а не на площадку распространения.