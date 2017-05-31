«Дзен» и искусство ухода за пользователем

«Яндекс», одна из крупнейших российских интернет-компаний, объявила о новой возможности своего сервиса персональных рекомендаций «Дзен» — теперь авторы смогут напрямую размещать там свои материалы. Об этом рассказал медиадиректор «Яндекс.Дзен» Даниил Трабун на конференции Yet Another Conference.
Как уточняется в описании проекта, для создания и дистрибуции контента в «Дзен» необходимо авторизоваться на платформе и завести свой канал. Материалы для него можно создавать непосредственно в редакторе «Дзена», а можно настроить канал на републикацию материалов с необходимого сайта. Для размещения мультимедийного контента «Яндекс» запустил новый формат «Нарратив». Это последовательность экранов (до десяти), на которых могут быть размещены фото, гифки, видео, текст и т.п.
Как утверждают представители компании, новая возможность ориентирована на бренды и издателей, но пока, согласно описанию на сайте, заводить каналы могут лишь физические лица. При этом пользовательское соглашение с «Яндекс. Дзен» содержит многочисленные ограничения на публикуемую информацию; кроме того, компания оговаривает свое право не размещать или удалять уже опубликованную любую информацию «по своему усмотрению».
По словам Трабуна, лучшие авторы, публикующие уникальный и популярный контент, будут продвигаться в сервисе и смогут рассчитывать на финансовую поддержку компании. Общий бюджет спонсорской программы на год — $1 млн.
Сейчас «Яндекс.Дзен», представленный в июне 2016 года как часть «Яндекс.Браузер», составляет для каждого пользователя персонализированную подборку новостей, постов из блогов и иных публикаций, которая формируется с учетом истории посещенных страниц и указанных предпочтений с использованием технологий искусственного интеллекта. Сервис интегрирован в мобильное приложение и главную страницу поисковика. По данным компании, дневная аудитория «Дзена» в России — 6 млн человек, среднее время использования — 20 минут в день. На конференции компании руководитель сервиса Виктор Ламбурт заявил, что по количеству переходов на сайты «Дзен» обошел все социальные сети.
Объем инвестиций в этот проект компания не раскрывает.
Больше контента
«Вряд ли новый сервис можно считать конкурентом Facebook или «ВКонтакте», — говорит Антон Гуменский, старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. При этом он отметил, что уникальный контент является одним из важнейших преимуществ на медиарынке.
Технологические компании уже давно пытаются вовлечь в свои проекты издателей и блогеров. Facebook в 2015 году запустил услугу Instant Articles, которая позволяет ускорить загрузку статей и постов от The New York Times, NBC News, BuzzFeed и других медиапартнеров. Похожий сервис есть у Google — Accelerated Mobile Pages. В этом году мессенджер Telegram, основанный российским предпринимателем Павлом Дуровым, запустил платформу Telegraph, особенностью которой является мгновенная загрузка опубликованных постов.
По мнению Гуменского, для «Яндекса» новый сервис представляет собой еще один способ «продать рекламодателям дополнительную аудиторию». В первом квартале 2017 года доходы Yandex.N.V., головной компании российского «Яндекса», от рекламы составили 19,5 млрд руб., или 94% выручки. По сравнению с первым кварталом 2016 года этот показатель вырос на 23%.
Главный вопрос в том, сможет ли «Яндекс» привлечь аудиторию на новый проект, и пока это непонятно, говорит эксперт.
Концентрация на собственной платформе большого количества уникального контента — стратегия, рассчитанная скорее на удержание и развитие аудитории, повышение лояльности, чем на ее рост, полагает Александр Сафронов, директор по стратегическому планированию ADV Digital. «Логично, что чем больше уникального контента будет доступно в системе, тем лучше она сможет соответствовать требованиям пользователей», — рассуждает он.
Однако, по его словам, есть риск, что сервис не наберет необходимого количества производителей контента. «Сегодня выбор платформ для публикации велик, и «Яндексу» предстоит вложить много сил в то, чтобы привлечь авторов, бренды и издательства к систематической работе», — подытожил Сафронов.
Как пояснил Сафронов, деятельность «Яндекс.Дзен», как и LiveJournal, регулируется федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который возлагает ответственность за размещаемый контент на его авторов, а не на площадку распространения.