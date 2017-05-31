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Пищу хотят видеть под контролем
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Пищу хотят видеть под контролем
Газета № 092 (2589) (3105) Бизнес, 30 мая, 12:54
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Пищу хотят видеть под контролем
Госрегулирование качества продуктов назвали приоритетным по сравнению с ценами
Государство должно заниматься повышением качества продуктов питания, а не регулированием цен на них, считает более половины опрошенных ВЦИОМом россиян. При этом почти 70% стали экономить на продуктах
Фото: Михаил Мироненко / ТАСС

Большинство россиян считают, что государство должно поддерживать российских производителей продуктов и обеспечивать контроль за качеством. Такое мнение выразили соответственно 58 и 53% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центром социального проектирования «Платформа» (результаты опроса есть в распоряжении РБК). Опрос был проведен по телефону среди 1200 человек по всей стране в апреле 2017 года.

«Если бы у населения была возможность рекомендовать власти что-то одно — снизить цены или контролировать качество [продуктов], то подавляющее число участников фокус-групп предпочло бы контроль качества», — говорится в презентации. О том, что государство должно обеспечивать доступность продуктов, заявили только 27% россиян. «Сейчас курить безопаснее, чем колбасу кушать», — приводит ВЦИОМ заявление одного из респондентов. Ради снижения цен большинство респондентов не готовы жертвовать привычным комфортом, ассортиментом и качеством продуктов, заключают исследователи.

Качество является приоритетом для всех возрастных групп, при этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще выступают за низкие цены для малообеспеченных слоев, чем старшее население. Кроме того, они реже заявляют о необходимости поддерживать российского производителя.

Хотя сейчас потребители и продолжают заявлять о готовности переплачивать за качество, большинство все же покупает продукцию низкой ценовой категории, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов. Поэтому доля такой продукции в ассортименте магазинов продолжает увеличиваться, замечает он.

Несмотря на то что иногда ретейлеры утверждают, что покупателям важна только цена, большинство покупателей выбирают качество и безопасность продуктов, не согласен президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. В кондитерских изделиях тенденция особенно заметна, потому что шоколад или конфеты не составляют большей части семейного бюджета и люди предпочитают покупать качественные продукты, но в меньшем объеме.

При этом около 67% россиян заявили, что за последний год стали больше экономить на продуктах. Поиск низких цен — один их основных факторов при выборе магазина, говорится в исследовании. Самыми популярными являются сетевые магазины: в них покупает большую часть продуктов первой необходимости 65% опрошенных. Цены в них ниже, чем в остальных торговых точках, считают 53% россиян.

Кроме того, по данным ВЦИОМа, 82% россиян отрицательно относятся к инициативе ограничить время работы гипермаркетов. В конце марта сенаторы закончили подготовку законопроекта, предусматривающего внесение в закон «О торговле» нормы, запрещающей крупным магазинам работать по ночам. Одновременно с этим предлагалось ограничить время работы гипермаркетов в выходные дни.

Авторы: Анастасия Демидова, Наталья Новопашина
Теги: ВЦИОМ , цены , ретейлеры
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