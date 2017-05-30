«МегаФон» включает «цифровых» клиентов

Сотовый оператор запустил подорожавшую линейку тарифов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сотовая компания «МегаФон» представила обновленную линейку тарифных планов. Новые предложения дороже прежних, но содержат больше услуг. Эксперты отмечают, что оператор зеркально ответил на действия конкурентов

​Входящий в «большую тройку» операторов мобильной связи «МегаФон» с 29 мая запустил новую тарифную линейку под названием «Включайся». Об этом коммерческий директор компании Влад Вольфсон объявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. В новой линейке тарифы поделены «по потребностям абонентов»: общение по СМС, в мессенджерах и соцсетях, прослушивание музыки, голосовое общение, просмотр фильмов и видеороликов.

Запуск тарифной линейки «МегаФон» анонсировал на прошлой неделе, 25 мая, в рамках презентации своей новой трехлетней стратегии. Оператор делает ставку на привлечение «цифровых» клиентов и перевод в эту категорию существующих абонентов. Под «цифровыми» оператор понимает тех, кто ежемесячно потребляет большое количество мобильного интернет-трафика, активно пользуется мобильными приложениями, общается в мессенджерах, использует телефон для оплаты покупок и услуг.

По словам Влада Вольфсона, более 60% новых подключений приходится на «цифровых» абонентов, а в целом сейчас они составляют треть клиентской базы оператора. Цель «МегаФона» — добиться, чтобы их было большинство. По словам Вольфсона, новые тарифы не содержат избыточных услуг и были созданы на основе исследования, проведенного совместно с Mail.Ru Group (с начала этого года подконтрольна «МегаФону»). В частности, оператор предоставил на всех тарифах безлимитный доступ к мессенджеру «МегаФона» eMotion, а также независимым от него WhatsApp и Viber. В отдельных тарифах абонент получает также безлимитный доступ либо к соцсетям «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» (тариф «Общайся»), либо к музыкальным сервисам «ВКонтакте.Музыка», BOOM, «Яндекс.Музыка» и Zvooq (тариф «Слушай»), либо к видеосервисам YouTube, Vimeo, RuTube, «МегаФон TV» (тариф «Смотри»).

Младший тариф линейки («Пиши») в Москве обойдется в 350 руб. в месяц. За эту сумму абонент получит 350 минут исходящих звонков, 200 СМС и 2 Гб мобильного интернета (остальные услуги предоставляются за отдельную плату). Самый дорогой тариф — «Премиум» — за 3 тыс. руб. в месяц — включает 5 тыс. минут исходящих звонков, неограниченное количество СМС, 20 Гб мобильного интернета на любые сервисы и еще 20 Гб — на YouTube, RuTube и Vimeo, а также неограниченный доступ к партнерским мессенджерам, социальным сетям и музыкальным сервисам.

В 25 регионах России (не включая Москву и Санкт-Петербург) будет доступен специальный тариф «Открывай»: за 150 руб. в месяц абонент получит 200 минут исходящих звонков и 200 СМС, а также небольшой пакет мобильного интернета. Например, для Нижнего Новгорода это 2 Гб, уточнил представитель оператора.

До сих пор у «МегаФона» действовала тарифная линейка «Всё включено». В младшем тарифе «Всё включено XS» в Москве за 220 руб. в месяц абонент получал 200 минут звонков на номера «МегаФона» по стране и неограниченное количество — в домашнем регионе, а также 1,5 Гб мобильного интернета в домашнем регионе. В старшем тарифе линейки «Всё включено VIP» за 2,7 тыс. руб. абонент получал 5 тыс. минут звонков на любые номера России, в том числе при поездках по стране, 5 тыс. СМС, 20 Гб мобильного интернета и четыре фильма и пакет «МегаФон» в ТВ-сервисе оператора.

Пока без прорывов

Основные конкуренты «МегаФона» — представители МТС, «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) — не стали комментировать его новые тарифы.

По словам гендиректора компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, новые тарифы «МегаФона» выше среднего клиентского чека. По оценке «ТМТ Консалтинга», ARPU (средний счет одного абонента) «МегаФона» в 2016 году составлял 287 руб. Сама компания последний раз раскрывала размер этого показателя в 2014 году, тогда ARPU равнялся 321 руб. «Линейка в целом соответствует стратегии компании — апгрейду абонентов до уровня «цифровых», — считает Анкилов. Он также говорит, что новые тарифы — выполнение требований ФАС о приведении стоимости услуг в роуминге при путешествиях по России к уровню цен в домашнем регионе.

Конкуренты «МегаФона» ранее представили свои новые тарифы с похожими опциями. Так, у «Т2 РТК Холдинга» на большинстве тарифов предоставляется безлимитный доступ в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также WhatsApp и Viber. Бесплатный трафик также действует на мобильные приложения Tele2 TV и аудиосервис Zvooq, отметил представитель «Т2 РТК Холдинга». «Рынок есть рынок, «МегаФону» пришлось зеркально ответить конкурентам, которые раньше придумали решение с соцсетями и мессенджерами, — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. — Не жду особых прорывов от «МегаФона», конкуренция на рынке остается достаточно высокой».

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что новое предложение «МегаФона» имеет существенное отличие. Оператор впервые позволил дополнительно докупать трафик на нужные сервисы. Например, пакет мессенджеров — Telegram, Viber, WhatsApp, eMotion, Facebook Messenger, «ТамТам» — за 2 руб. в сутки. По его словам, оператору такая политика не должна доставить неудобства, поскольку трафик мессенджера — это преимущественно «нетяжелый» текст.

При этом Савватин говорит, что зарубежные операторы сейчас не думают о подобной «цифровизации». Например, в США между операторами идет гонка по безлимитным тарифам. Однако там ARPU составляет $40 (2,3 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ РФ). «В Европе до недавнего времени основным трендом было включение в базовые пакеты роуминга по Евросоюзу, — отметил Савватин. — Сейчас местные операторы пытаются удержать ARPU и ищут новые источники роста». По его словам, это новые услуги и рынки, например интернет вещей, мобильное видео, облачные услуги и т.д. По словам Савватина, в Германии на конец 2016 года ARPU равнялся €13 (824 руб.), во Франции — €20 (1,3 тыс. руб.).