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Нелегалов по школам считают
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Газета № 091 (2588) (3005) Вчера, 12:00
Маргарита Алехина
Нелегалов по школам считают
Правозащитники рассказали о контроле МВД за учащимися-мигрантами
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
МВД регулярно запрашивает у школ данные об учащихся-иностранцах, чтобы выявлять нелегалов, считают в комитете «Гражданское содействие». В том числе из-за этой практики образование не получают до 25% детей приезжих

Министерство внутренних дел использует сведения, которые получает из школ, для выявления нелегальных мигрантов, говорится в докладе аналитика комитета «Гражданское содействие» Константина Троицкого. Исследование посвящено проблемам с доступом к образованию детей беженцев и трудовых мигрантов (текст есть в распоряжении РБК). Анализ проводился на основе открытых данных, материалов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и случаев из практики правозащитников.

До четверти детей мигрантов и беженцев не ходят в школы из-за недоверия к образовательным институтам и других проблем, считают в «Гражданском содействии». Комитет рекомендует правительству запретить силовикам требовать у образовательных учреждений сведения о миграционном статусе учащихся, создать сеть детских курсов русского языка как иностранного, а также внести в ведомственные приказы разъяснение, что право учиться имеют дети с любым миграционным статусом. РБК направил запросы в Минобрнауки и в МВД.

«Излишняя ретивость»

Школы в Москве, Санкт-Петербурге и других привлекательных для мигрантов городах находятся «под непосредственным контролем миграционных ведомств». «Такое положение складывалось примерно последние десять лет», — констатирует аналитик «Гражданского содействия». Первый публичный скандал в связи с этим возник в 2006 году: тогда органы МВД разослали по школам письма, где педагогам предписывалось отчитаться о детях с гражданством Грузии. Это объяснялось необходимостью «поддержания общественного порядка, соблюдения закона, предотвращения террористических актов и конфликтов между детьми, проживающими в Москве, и детьми грузинской национальности».

Требование МВД стало одним из пунктов жалобы Грузии на действия российских властей в Европейский суд по правам человека. В 2014 году Страсбург удовлетворил жалобу, постановив, что Россия нарушила статьи Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни и о праве на свободу и личную неприкосновенность.

Тогда правительство России в ответ на аргументы грузинской стороны признало неправомерность такого сбора информации, но списало это «на излишнюю ретивость отдельных представителей власти», подчеркивается в докладе «Гражданского содействия». Но миграционные органы продолжили запрашивать у школ информацию о гражданстве и миграционном статусе детей, отмечает Троицкий. Взаимодействием со школами занималась в основном Федеральная миграционная служба (ФМС) до своего упразднения в 2016 году; после передачи ее функций МВД проблема сохранилась.

Нелегалы из 5 «Б»

В 2016 году семья подопечных комитета, беженцев из Сирии, обратилась с заявлением о приеме ребенка в школу Ногинска. Вскоре после этого к ним домой пришли полицейские, которые привлекли родителей ребенка к административной ответственности за проживание без регистрации, отмечает автор доклада. В 2015 году в прессу попало письмо из департамента образования Москвы, согласно которому школы должны были отчитываться о детях со вторым гражданством, писала «Газета.Ru». В Твери в 2014 году управление ФМС потребовало от школ «провести мониторинг детей, правовой статус которых на территории Российской Федерации не урегулирован». А в 2011 году в Петербурге ФМС провела проверку в школах, по результатам которой многие учащиеся без урегулированного миграционного статуса были отчислены, говорилось в докладе НИУ ВШЭ, на который ссылается «Гражданское содействие». Практика отчисления детей, у родителей которых закончилась регистрация, сохраняется в городских школах до сих пор, указывается в исследовании.

Чиновники от образования в ряде случаев не скрывали своего сотрудничества с органами миграционного контроля, рассказывает «Гражданское содействие». Так, в 2015 году замначальника УФМС по Санкт-Петербургу Дмитрий Никифоров заявил: «Нужно отдать должное комитету по образованию и школам: с их стороны ведется тщательный контроль за легальностью нахождения в Петербурге учеников-мигрантов».

В ноябре 2016 года департамент образования Москвы в ответ на запрос правозащитников пояснил, что «вопрос об учете детей в школах города Москвы, являющихся иностранными гражданами, находится в компетенции Федеральной миграционной службы». К тому моменту ФМС уже полгода как была упразднена, однако такой ответ свидетельствовал «об «открытости» департамента образования и подведомственных ему школ миграционным ведомствам», комментирует автор доклада. Также ведомство готовило аналитические материалы о мигрантах в школах по запросам общественного совета при ФМС.

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Дефицит доверия

Описанная «Гражданским содействием» практика действительно существует, рассказал РБК сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Попытки МВД получать информацию из школ, в том числе по гражданству учеников, действительно бывают. Дальше все зависит от порядочности директора. Формально такие сведения школа не обязана давать: МВД — это не та инстанция, которую школы обязаны снабжать какой бы то ни было информацией», — отметил Луховицкий. По его словам, педагогическое сообщество эту практику замечает мало, поскольку решения принимаются на уровне директоров школ и чиновников.

Если МВД запрашивает информацию в процессе расследования, это укладывается в рамки закона, отметил в разговоре с РБК ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования Игорь Реморенко. «Но бывает и так, что какие-то инициативные сотрудники для подготовки статистики, собирая определенные аналитические данные, также просят предоставить информацию. Мы в таких случаях обычно отказываем, ссылаясь на законодательство о персональных данных», — уточнил Реморенко.

Наличие такой практики объясняется институциональной проблемой: миграционным учетом занимается то же ведомство, что отвечает и за борьбу с преступностью, убежден президент фонда «Миграция XXI век», бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин. Из-за этого МВД пытается брать на себя излишние полномочия в миграционной сфере. При этом образование — самый эффективный путь интеграции, и затруднять к нему доступ для иностранцев неоправданно, убежден Поставнин.

«Тесное взаимодействие, а, скорее, подчинение школ и региональных управлений образования органам миграционного контроля вызывает серьезную озабоченность и указывает на систематическое нарушение прав ребенка в России», — отмечает Троицкий в докладе. По его словам, «доверие к школьной системе среди недокументированных, да и просто не решивших еще всех проблем со статусом мигрантов и беженцев почти отсутствует» и приводит к тому, что «многие беженцы и трудовые мигранты не отдают в школы своих детей».​ 

Теги
полиция, образование, миграция, школы, нелегалы
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