Трейдеры работают на камеру

Стоит ли смотреть обучающие видеоблоги

Фото: ТАСС

Видеоблоги известных трейдеров и финансистов на платформе YouTube уже смотрят десятки тысяч человек. Насколько полезны их видео и на кого стоит подписаться?

Видеоблоги перестают восприниматься как легкомысленное хобби для подростков. Блогеры уже выступают в Госдуме, пример тому — недавняя встреча парламентариев с автором популярного канала на платформе YouTube Сашей Спилберг. Звезд интернета приглашают в гости к министру культуры Владимиру Мединскому, а свои видео записывает даже миллиардер Алишер Усманов.

Как поясняет в своей статье для профессионального издания Psychology Today эксперт Лираз Маргалит, стремительное развитие индустрии видеоблогов обусловлено более эффективным воздействием видео на мозг потребителя по сравнению с аудио и текстом. Просмотр видеороликов требует меньше энергии, являясь по сути пассивным потреблением информации. Благодаря этому видео остается предпочтительным информационным каналом для большинства людей, отмечает Маргалит.

Тематика видеоблогов давно вышла за пределы стиля жизни, современной культуры и компьютерных игр. Так, на платформе YouTube доступно множество каналов, посвященных инвестициям, личным финансам и финансовой грамотности. Авторы некоторых из этих блогов являются профессиональными финансистами и трейдерами, работающими в крупных компаниях. РБК изучил их каналы на YouTube и выбрал среди них те, которые посвящены традиционным инвестициям, а также управлению личными финансами.

Vernikov100

Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Количество подписчиков: 11842

На своем канале Vernikov100 финансовый аналитик и трейдер Андрей Верников выкладывает лекции по трейдингу (как своего авторства, так и других финансистов), а также разнообразные интервью. Пул спикеров, с которыми общается блогер, весьма обширен: в него входят как трейдеры-скальперы и банкиры, так и финансовые астрологи и даже сибирские шаманы. Кроме того, среди гостей Верникова отметились победитель телевикторин Анатолий Вассерман и публицист Дмитрий Перетолчин. Впрочем, эти интервью всегда посвящены финансовым рынкам и экономике.

На канале Верникова можно найти прогнозы по динамике индекса РТС, рассуждения о поведении фондового рынка и о влиянии новостных заголовков на движения котировок акций. Аналитические лекции о ситуации на рынках нередко прячутся под игривыми заголовками в духе «Эллиот жжет (часть 12)». Кроме видео по финансам на канале можно найти и ролики другого формата: например, репортаж с митинга против московской реновации. До канала YouTube Верников вел передачу на «Эксперт-ТВ». По словам финансиста, после закрытия телеканала у него осталась база экспертов, которую он и решил использовать, снимая и выкладывая видео в интернет.

Tim Martynov

Тимофей Мартынов, учредитель клуба трейдеров sMart-lab

Количество подписчиков: 7603

На канале трейдера Тимофея Мартынова, создателя крупнейшей в России соцсети для инвесторов sMart-lab, можно найти лекции по основам фундаментального анализа и главным принципам работы с информацией при торговле на фондовом рынке. Также Мартынов регулярно выкладывает обзоры российских и мировых новостей, способных повлиять на торги, а также ролики с подведением итогов дня на Московской бирже. На канале можно увидеть большое количество более типичных для видеоблогера роликов, в которых автор рассказывает о своей жизни и о том, что происходит вокруг него в данный момент. Однако даже такие видео, будь то трансляция из аэропорта Внуково или из салона автомобиля, так или иначе касаются финансовых рынков и трейдинга. В последнем ролике на своем канале (продолжительностью более часа) Мартынов рассказывает о том, как использовать фундаментальный анализ при принятии инвестиционных решений.

Александр Герчик

Александр Герчик, глава блока управления активами группы компаний WhoTrades

Количество подписчиков: 34063

Трейдер на биржах NYSE и NASDAQ, основатель учебного центра Gerchik’s Trading Club Александр Герчик на своем канале сравнивает технический и фундаментальный методы анализа, рассказывает о том, как трейдинг изменился за прошедшие 20 лет, а также отвечает на вопросы зрителей. Кроме того, в его аккаунте на YouTube можно найти лекции о пользе и вреде торговли с плечом, а также интервью с бизнес-тренерами и финансистами. Следует отметить, что Герчик активно использует свой канал в маркетинговых целях — на нем постоянно рекламируются разнообразные лекции и онлайн-курсы трейдера. Немало внимания блогер уделяет и психологии трейдинга. В последних видео Герчик рассказывает зрителям о чертах характера, необходимых для хорошего будущего на финансовых рынках, а также о способах определения динамики рыночного тренда.

Василий Олейник

Василий Олейник, эксперт ФГ «Финам»

Количество подписчиков: скрыто

Трейдер и аналитик Василий Олейник начал выкладывать видео сравнительно недавно. Пока что канал по большей части состоит из видеозаписей радиоэфиров собственной передачи финансиста «Живые деньги», где Олейник рассказывает об актуальных новостях о финансовых рынках и ведет аналитические монологи. Иногда он приглашает в студию гостей — других трейдеров, и обсуждает с ними как отдельные классы активов (вроде криптовалют), так и будущее фондовых рынков мира. Радиоэфиры, впрочем, разбавляются роликами о геополитике и предостережениями для менее опытных коллег. В одном из последних видео Олейник анонсирует полноценный цикл видео о том, какие компании будут стерты с лица земли и за какими технологиями стоит внимательно следить инвесторам.

Трейдер Анатолий Радченко

Анатолий Радченко, управляющий партнер компании United Traders

Количество подписчиков: 9381

На канале трейдера Радченко можно найти как ролики для начинающих, в которых финансист дает советы всем, кто собирается заняться спекуляцией на рынке акций, так и видео для более опытных коллег. Например, с рассуждениями о первичном публичном размещении акций IT-компании Mulesoft и торговле в сезон отчетности на фоне коррекции. Также трейдер регулярно выкладывает записи прямых трансляций, где он подробно разбирает последние новости рынка американских акций и делает прогнозы по дальнейшему развитию событий. Пользователь YouTube может найти на его канале записи с эфиров РБК-ТВ, рассказы о буднях компании United Traders и даже рэп об инвестициях собственного сочинения. Сам Радченко предпочитает зарабатывать на панике инвесторов во время падения американского рынка и охотно делится результатами своих сделок.

Смирнова & Co. Персональный советник

Наталья Смирнова, генеральный директор компании «Персональный советник»

Количество подписчиков: 3193

На своем канале финансовый советник Наталья Смирнова рассказывает обо всем, что так или иначе связано с управлением личными финансами. Там можно найти как ролики с базовыми советами по налоговым вычетам и уплате налогов на недвижимость, так и рекомендации по выбору ПИФа и альтернативным инвестициям. Немалая часть роликов приходится на записи теле- и радиоэфиров со Смирновой, хотя встречаются и полноценные видеокурсы, посвященные, например, страхованию жизни и инвестициям на фондовом рынке. Также на канале можно найти записи телепередач, где Смирнова подбирает семейный бюджет для молодых семей и советует зрителям ценные бумаги для стратегических инвестиций.

Кому и зачем смотреть

Несмотря на современную подачу контента, видеоблоги профессиональных финансистов подойдут далеко не всем россиянам — пусть даже они и интересуются личными финансами, считает начальник инвестиционного департамента УК «КапиталЪ» Алексей Белкин. По его мнению, целевая аудитория таких блогов — это трейдеры, которые уже успели обзавестись той или иной теоретической базой. «Блогеры вполне могут считаться дополнительным источником информации о рынке — как брокерские и независимые прогнозы», — убежден эксперт. Впрочем, он признает, что блогеры менее ангажированы, чем брокерские компании, которые могут использовать аналитические обзоры для продвижения тех или иных продуктов. Ведь авторы большинства каналов из выборки РБК просто делятся опытом, рассказывая о своих ошибках и победах. «Это точно не повредит. Воспринимайте это как еще один голос в море информации», — подчеркивает финансист.

С ним согласен заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров, который также считает, что трейдерам-новичкам популярные видеоблоги не подойдут — они еще не накопили достаточного объема знаний, чтобы проанализировать полученную от блогеров информацию. «Управлять большой суммой денег, используя прогнозы из видео — слишком большой риск», — предупреждает Макаров. Эксперт предлагает инвесторам-подписчикам протестировать рекомендации из выбранного видеоблога на небольшой доле портфеля. На эти цели можно направить 10% от общей суммы, говорит он.

Опрошенные РБК профессиональные трейдеры, впрочем, выразили сомнение в полезности видеоблогов. Так, частный трейдер Андрей Агапов отметил, что просмотр видео занимает слишком мало времени и потому не является эффективным инструментом обучения. Эксперт предпочитает текстовые версии видеоформату. С ним соглашается управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев. «Для получения знаний книги остаются лучшим форматом — просто потому, что текст можно вдумчиво перечитывать», — подчеркивает он. Эксперт считает видеоблоги известных трейдеров скорее данью моде, а сам формат в большей степени развлекательным, нежели учебным.

В свою очередь, исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель предупреждает об опасности, связанной с видеоблогами, — они могут заставить инвестора думать предвзято. «Обеспечивая себя большим количеством входящей информации от одного источника, мы неминуемо следуем за его авторитетом, подчиняясь стадному чувству», — говорит он. По словам эксперта, таким образом инвесторы могут решиться на неразумные действия. Начинающему трейдеру стоит обращаться к более фундаментальным источникам информации, заключает Крейндель.