Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Дума требует оценку 26 мая, 18:50 КПРФ сохранила лицо Вчера, 16:37 Корее предлагают сложить ракеты 26 мая, 14:59 На Сицилии без потепления Вчера, 18:31 Пост встал на пути войны 27 мая, 09:55 Как Збигнев Бжезинский создавал облик современного мира 27 мая, 19:23 Расходы превысят обещания 26 мая, 22:04 Безопасность дороже здоровья 00:01 «Система» отступает перед вирусом 26 мая, 12:19 Роман Авдеев купил 27 мая, 09:00 Сбербанк поделится прибылью Вчера, 18:17 Гранты без гарантий 26 мая, 17:38 Трейдеры работают на камеру 26 мая, 19:35
Как образование превращает сбережения в инвестиции
Лента новостей 3:13 МСК
Трампа проинформировали о запущенной с территории КНДР ракете Политика, 02:25 На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов Общество, 02:02 Турчинов призвал создать непреодолимую крепость на востоке страны Политика, 01:39 СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии Политика, 01:31 Объявлены победители кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж Фотогалерея, 01:12 Запущенная с территории КНДР ракета упала в экономической зоне Японии Политика, 00:40 В Британии задержали еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере Политика, 00:32 Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение Общество, 00:01 В Одесской области на берегу моря обнаружили десятки тел дельфинов Общество, Вчера, 23:51 Ростуризм призвал россиян на Шри-Ланке быть осторожными из-за ливней Общество, Вчера, 23:12 «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получил фильм «Квадрат» Общество, Вчера, 21:19 В Москве из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности Общество, Вчера, 21:12 Звягинцев с фильмом «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского фестиваля Общество, Вчера, 20:58 Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах Бизнес, Вчера, 20:42 В Красноярском крае легкий самолет при посадке обесточил три поселка Общество, Вчера, 20:36 В Москве на станции метро «Парк Победы» произошло задымление Общество, Вчера, 19:44 СМИ опровергли сообщения о госпитализации Хворостовского Общество, Вчера, 19:40 После саммита G7 Меркель призвала европейцев не полагаться на других Политика, Вчера, 19:19 Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка Бизнес, Вчера, 19:17 В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев Политика, Вчера, 18:55 В Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристами Общество, Вчера, 18:36 На Сицилии без потепления: чем закончился саммит «Большой семерки» Политика, Вчера, 18:31 Сбербанк заплатит наибольшие дивиденды в банковском секторе Финансы, Вчера, 18:17 Неверов счел «провокацией» ситуацию с читавшим стихи мальчиком Общество, Вчера, 18:14 В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте Политика, Вчера, 18:07 Столичные митинги против реновации собрали в выходные 6 тыс. человек Политика, Вчера, 18:05 Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков Финансы, Вчера, 17:53 СМИ сообщили о госпитализации Хворостовского Общество, Вчера, 17:47
Газета № 090 (2587) (2905) 26 мая, 18:59
Как образование превращает сбережения в инвестиции
Олег Шибанов, профессор финансов РЭШ, директор программ по экономике КУ Сбербанка
Ольга Щербакова, Руководитель школы финансов Корпоративного университета Сбербанка
Высокий уровень финансовых знаний позволяет не только обходить стороной пирамиды, но и лучше вести бизнес, выбирая наиболее прибыльные проекты, — и поэтому приводит к росту экономики

Необходимость быть финансово грамотным не просто модный тренд, но и необходимость. Знания про базовые финансовые и страховые продукты, разница между нормальным банком и «пылесосом» с забалансовыми вкладами, можно ли приобретать биткоины и, безусловно, вечный вопрос, когда покупать валюту, — элементы ежедневной жизни любого из нас.

Финансовые ответы

Известно, что Россия далеко от стран — лидеров по уровню финансовой грамотности. Неприятно «говорящими» оказались результаты исследования S&P, по которому лишь 38% россиян оказались финансово грамотны. Меньше, чем в Зимбабве или Монголии! Наивысшие показатели — в Скандинавии, а самые низкие — в странах Южной Азии.

Печальным выглядит и тот факт, что по результатам исследования ВШЭ только 2% россиян считают, что прекрасно разбираются в финансах, при этом 20% оценивают уровень своих знаний и навыков как нулевой и еще 46% считают их неудовлетворительными.

Однако 24 мая вышел отчет ОЭСР по финансовой грамотности среди школьников; исследования проводились по всему миру в 2015 году. По результатам данного отчета оказалось, что в среднем учащиеся старших классов из России грамотнее, чем их коллеги из стран ОЭСР: среди 15 опрошенных стран мы занимаем 4–5-е место, опережая США, Австралию и Италию. Более того, со времен первого отчета по России (с 2012 года) качество ответов несколько повысилось. Конечно, только 11% из школьников показывают высшие баллы финансовой грамотности, но для России это блестящее достижение.

Все дело в возрасте участников: ВШЭ и S&P опрашивали взрослых, PISA (Programme for International Student Assessment) — тест, ориентированный на школьников. Конечно, более молодые россияне чаще сталкиваются с финансовыми продуктами, раньше встречают их в жизни своих семей, в конце концов, говорят о финансовой грамотности на уроках обществознания в школах. Вышедший в 2016 году учебник для девятых классов Алексея Горяева (РЭШ) и Валерия Чумаченко, написанный в сотрудничестве с Банком России, Минфином и множеством экспертов, также добавит качества школьному образованию. Государство в России участвует в финансовом просвещении, а при поддержке Сбербанка активно проводятся Всероссийские недели финансовой грамотности.

Знания — деньги

Почему это важно? Экономисты видят связь (едва ли полностью причинно-следственную) уровня ВВП на душу населения и финансовой грамотности. Вероятно, более высокий уровень знаний позволяет не только обходить стороной пирамиды МММ, но и лучше вести бизнес, выбирать наиболее прибыльные проекты, эффективно инвестировать и поэтому приводит к росту экономики.

Грамотные решения частных инвесторов напрямую отражаются на состоянии финансового рынка. В России крайне низкий уровень понимания его услуг. Например, руководитель ЦСР Алексей Кудрин разумно предлагает раскладывать сбережения в три валюты — доллары, евро и рубли. Но на развитых рынках основная цель — научить людей вкладывать в акции, облигации, диверсифицировать портфель, чтобы можно было получать долгосрочную прибыль от роста стоимости вложений. Даже в России есть разные возможности, хотя и рискованные, в частности ETF, ПИФы, акции/облигации и т.п.

Можно ли накопить на хорошую пенсию, если не желать рисковать ради более высокой средней доходности? Обычно — нет. Евро, доллары и рубли приносят достаточно низкие процентные ставки, и на этих вкладах сложно добиться большого дохода. В итоге перед государством, которое желает снять с себя хотя бы часть давления на государственный Пенсионный фонд, остро стоит необходимость привлечения населения к инвестированию. Например, через индивидуальный инвестиционный счет. На сегодняшний день доля России в мировой стоимости акций незначительна — по данным Всемирного банка, менее 1% в 2016 году.

Безусловно, движению к финансовой грамотности будут помогать и новые сервисы, которые вводятся у нас, в частности мобильные приложения для покупки облигаций. Но шаг от «евро-доллары-рубли» до «я понимаю, что часть сберегаю, а часть инвестирую на пенсию» очень большой.

Да и негосударственные пенсионные фонды пока довольно непрезентабельны. Если участники рынка теряют миллиарды только из-за перехода в другой фонд, как по итогам 2016 года объявил ПФР, то ситуация явно требует более прозрачного регулирования и улучшения условий для рядового инвестора. Самым простым было бы подключение «индексных опций», при которых копить можно было бы в фондах с низкими издержками и долгосрочным взглядом на доходность. Общее состояние экономики во многом зависит от умения, в том числе и государства, правильно выстроить привлечение денег.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции. 

Теги
мнение, финансовая грамотность
Другие материалы РБК
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав