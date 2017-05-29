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Корее предлагают сложить ракеты
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Газета № 090 (2587) (2905) 26 мая, 14:59
Павел Кошкин, Павел Казарновский
Корее предлагают сложить ракеты
Россия и Китай выступили за полную денуклеаризацию региона
Фото: Wong Maye-E / AP
Глава МИДа Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию вокруг продолжающихся ракетных испытаний КНДР. Китай и Россия выступили за «полную денуклеаризацию» Корейского полуострова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, переговоры прошли «в атмосфере откровенности», а стороны достигли «предельно совпадающих позиций» по безопасности на Корейском полуострове. «Россия и Китай выступают за полную денуклеаризацию», — заявил Лавров, отметив, что одновременно стороны выступили против милитаризации региона и размещения в Южной Корее американских ПРО THAAD. «Подтвердили последовательную линию наших стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — заключил Лавров.

Ван И (слева) и ​Сергей Лавров

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В то же время глава МИД России заметил, что, несмотря на то что стороны поддерживают прекращение ядерной программы КНДР, Россия и Китай выступают за принятие таких мер, «которые не вели бы к нарастанию напряженности в регионе, не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».

Сергей Лавров и Ван И призвали к диалогу и мирному урегулированию ситуации, которые возможны только в случае компромисса между США и их союзниками (Японии и Южной Кореей), с одной стороны, и Пхеньяном — с другой. Российский и китайский министры призвали Северную Корею соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и отказаться от ядерной программы, а США — от политики санкции.

«Если разговаривать ультиматумами, то мы едва ли продвинемся далеко и скоро», — подчеркнул Лавров. Все участники осознают, что силовой подход недопустим, добавил российский министр, отметив, что и глава Пентагона Джеймс Маттис тоже понимает губительность военных способов решения проблемы.

Ранее, 21 мая, Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. В Южной Корее предполагали, что запущенный объект мог являться баллистический ракетой. На следующий день КНДР отчиталась об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности Pukguksong 2.

Запуск ракеты Северной Кореи 23 мая осудил Совет Безопасности ООН. Члены Совбеза назвали ракетные испытания «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».

Новый виток в развитии конфликта между КНДР и США с союзниками связан с политикой президента США Дональда Трампа, который призывает к политическим мерам против Северной Кореи для прекращения ее ядерной программы. В частности, Трамп заявлял, что договорится с Китаем об изменении политики в отношении КНДР.

Японская газета Asahi Shimbun сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил Дональда Трампа отложить на 100 дней санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР. За это время Китай разработает меры давления на КНДР.

Глава МИД России также рассказал, что в ходе переговоров с Ван И обсуждался предстоящий визит главы Китая Си Цзиньпина. Кроме того, Лавров анонсировал визит в Китай премьер-министра Дмитрия Медведева.

Во время встречи также были подняты вопросы двустороннего сотрудничества, в частности проекта сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Как отметил Ван И, российское руководство выразило интерес и к сотрудничеству в проекте Морского Шелкового пути, который вместе с ЭПШП являются частью более амбициозного проекта «Один пояс — один путь» (ОПОП).

Россия будет играть важную, незаменимую роль в реализации ОПОП, что «позволит нам вносить новый вклад в процветание на нашем континенте», сказал Ван И. Евразийский экономический союз и ОПОП — открытые интеграционные проекты, поэтому кооперации между ними необходимы, так как это позволит «гармонизировать» отношения и совместно работать и над проектом большого евразийского партнерства, сказал Ларов. «Это процесс многогранен и открыт», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия и Китай добились понимания по ключевым глобальным проблемам, в частности по сирийскому вопросу, выступив за поддержку форматов переговоров в Астане и Женеве. У России и Китая «беспрецедентные точки соприкосновения», отметил Ван И. «Любые попытки вбить клин в китайско-российские отношения являются недейственными», — заключил Ван И.

Взгляды России и Китая совпадают по вопросам безопасности на Корейском полуострове, сказал РБК Энтони Ринна, базирующийся в Сеуле американский кореист и синолог из аналитической группы SinoNK. 

Теги
Россия, Китай, КНДР
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