Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
«Газпром» просчитал путь в Индию Вчера, 23:21 ОПЕК проголосовала за стабильность Вчера, 13:57 Марат Сафин сдаст мандат Вчера, 17:48 Комиссар вступился за «агентов» Вчера, 18:26 Россия между двух Корей Вчера, 14:21 Что советуют экономисты Путину Вчера, 17:00 «Росатом» аккумулирует чилийский литий Вчера, 10:00 Доля падает вслед за рынком Вчера, 07:10 Банкрот шагает в суд 00:00 «МегаФон» будет развиваться вглубь Вчера, 23:07 Доходы вернулись в прошлое Вчера, 20:43 Бот кутюр Вчера, 15:56 Игры на укреплении рубля Вчера, 20:51
Трамп потребовал у НАТО денег
Лента новостей 3:59 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  03:00   USD НАЛ. Покупка 56,85 Продажа 56,86 EUR НАЛ. 63,80 63,73 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» Политика, 02:38 Полиция Лондона задержали четырех подозреваемых в терроризме мужчин Общество, 02:29 НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ Политика, 01:35 НАТО заявило необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией Политика, 01:22 СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне Политика, 00:41 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок Бизнес, 00:00 Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Политика, Вчера, 23:54 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Бизнес, Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Финансы, Вчера, 23:46 «Единая Россия» подготовит альтернативу экономической программе Кудрина Политика, Вчера, 23:28 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Бизнес, Вчера, 23:21 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Политика, Вчера, 23:11 «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года Технологии и медиа, Вчера, 23:07 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Политика, Вчера, 23:05 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Общество, Вчера, 22:26 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Политика, Вчера, 22:07 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Общество, Вчера, 22:01 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Политика, Вчера, 21:15 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Бизнес, Вчера, 21:08 Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Общество, Вчера, 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Общество, Вчера, 20:59 Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России Экономика, Вчера, 20:53 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Технологии и медиа, Вчера, 20:45 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Экономика, Вчера, 20:43 В промзоне штата Делавэр разбился вертолет Общество, Вчера, 20:40 «Дождь» опубликовал просьбу руководителей театров не арестовывать Итина Общество, Вчера, 20:38 В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам Общество, Вчера, 20:29
Газета № 089 (2586) (2605) Вчера, 23:05
Анжелика Басисини
Трамп потребовал у НАТО денег
Что обсудили лидеры североатлантического альянса в Брюсселе

Тереза Мэй и Дональд Трамп

Фото: Thierry Charlier / Reuters
Президент США Дональд Трамп впервые принял участие в саммите НАТО. Альянс решил присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГ и повысить финансовую дисциплину, на чем настаивает Трамп

В четверг, 25 мая, в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в котором участвовали главы государств и правительств 28 стран — членов военного альянса. Мероприятие впервые посетили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Основными темами саммита стали борьба с терроризмом и распределение расходов на оборону между странами — членами альянса.

К саммиту были приурочены передача Бельгией НАТО здания новой штаб-квартиры альянса, строившегося с 2010 года, и воздушный парад 27 боевых и транспортных самолетов национальных ВВС стран НАТО.

Нынешний саммит — внеочередной. В прошлый раз лидеры стран НАТО встречались в июле 2016 года в Варшаве. Обычно общий сбор лидеров проходит раз в два года и длится два дня. Нынешняя встреча короче на день, а ее главная задача — знакомство лидеров с Трампом, указывает Би-би-си.

НАТО в коалиции

Североатлантический альянс решил присоединиться к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка. — РБК), сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Однако это не означает, что НАТО будет участвовать в боевых действиях», — пояснил Столтенберг (цитаты по Reuters). Вступление НАТО позволит улучшить координацию сотрудничества с международной коалицией в борьбе с терроризмом. По словам генерального секретаря, НАТО усилит обмен информацией, а также организует техническую поддержу, например дозаправку участвующих в операциях коалиции самолетов в воздухе

Международная коалиция 68 стран во главе с США была создана для борьбы с террористами в Ираке и Сирии в августе 2014 года.

На саммите было принято решение о создании в штаб-квартире альянса в Брюсселе антитеррористического центра по обмену информацией. По словам Столтенберга, «новая ячейка по борьбе с терроризмом» будет способствовать улучшению процесса сбора разведданных, в том числе об иностранных боевиках.

Йенс Столтенберг

Фото: Virginia Mayo / AP

«Планы НАТО по вступлению в международную коалицию носят символический характер и не создают никакой «прибавочной стоимости» к нынешней ситуации», — отреагировал на решения саммита председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (цитаты по «Интерфаксу»). «Говорить о каком-то серьезном противостоянии либо, наоборот, взаимодействии Брюсселя с Россией и ее союзниками на местах, скорее всего, не придется», — заявил Косачев.

Трамп и деньги

Впервые принимавший участие в саммите НАТО президент США Трамп в своем выступлении в очередной раз призвал партнеров повысить свои расходы на оборону. По его словам, 23 из 28 государств-членов «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам» (цитата по Reuters).

Трамп утверждает, что увеличение военных бюджетов стран до 2% от их ВВП является «крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы». Он отметил, что в совокупном военном бюджете стран НАТО было бы на $119 млрд больше, если бы все выполняли свои обязательства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на это ответила, что все члены НАТО, включая Германию, уже взяли на себя обязательства достичь целевого показателя в 2% к 2024 году.

Военный бюджет НАТО на 2017 год составляет €1,29 млрд. Страны вносят вклад по согласованной формуле распределения расходов, основанной на валовом национальном доходе, который представляет собой небольшой процент от оборонного бюджета каждого государства-члена, поясняется в материалах НАТО.

На саммите, по словам генсека альянса, участники должны были согласовать план действий по повышению военных расходов каждой страны. В каждом национальном плане будут прописаны обязательства конкретной страны по поэтапному увеличению военного бюджета до показателя в 2% от ВВП.

В плане также будет регламентироваться то, как будут распределяться средства государства: какая часть пойдет на приобретение новых видов вооружения, а какая — на участие в совместных военных операциях НАТО. При этом каждое должно будет отчитываться о ходе выполнения своего плана каждый год на министерских заседаниях Совета НАТО.

Обязательства повысить военные расходы до 2% ВВП члены НАТО взяли на себя еще на саммите в Уэльсе в 2014 году и отвели тогда на их выполнение десять лет. На данный момент два и более процентов ВПП на военные расходы тратят только пять участников НАТО: США, Великобритания, Польша, Греция и Эстония. Дискуссия о необходимости скорейшего повышения обострилась в ходе предвыборной кампании в США. Трамп и во время кампании, и после избрания неоднократно критиковал европейских коллег за недостаточное выполнение взятых обязательств.

Россия всегда на повестке

Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом напомнил: «Россия всегда находится на повестке дня и мы будем обсуждать ее». Он объяснил, что увеличение инвестирования в коллективную оборону стран альянса и активизация присутствия на восточных границах НАТО вызваны «действиями России на Украине». Однако, уверил он, НАТО всегда «посылает четкий сигнал» Москве, что долгосрочная политика альянса заключается не только в обороне и сдерживании, но и в развитии диалога с Россией.

Тема взаимоотношений между Россией, США, НАТО и Евросоюзом была затронута и утром в четверг, на встрече Трампа с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам встречи Туск выразил сомнения по поводу единства позиций США и Евросоюза по России. «Я не уверен на 100% , что мы можем сказать сегодня, что у нас есть общая позиция по России, — сказал он. — Хотя по конфликту на Украине кажется, что мы на одной линии».

«НАТО будущего должно уделять огромное внимание терроризму, иммиграции, а также угрозам со стороны России и на восточных, и на западных рубежах НАТО», — мобилизовал коллег Трамп в начале саммита. 

Теги
Брюссель, борьба с терроризмом, саммит НАТО, Тереза Мэй, Дональд Трамп
Другие материалы по теме
Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах
Туск рассказал о несовпадении позиций ЕС и Трампа в отношении России
Трамп на выезде: почему президент США начал с Саудовской Аравии
Денежный вопрос: что обсудили министры иностранных дел стран НАТО
Другие материалы РБК
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав