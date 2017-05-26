ОПЕК проголосовала за стабильность

Картель продлил соглашение о сокращении добычи на девять месяцев

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Министры стран ОПЕК согласовали пролонгацию соглашения об ограничении добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. Страны не из ОПЕК, тоже участвующие в соглашении (в том числе Россия), присоединились к решению

Министры 24 стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 25 мая в Вене договорились продлить сокращение добычи нефти до конца марта 2018 года. Сначала министры стран ОПЕК встретились и одобрили продление соглашения, а затем состоялось расширенное заседание с участием десяти нефтедобывающих стран, не входящих в картель, под совместным председательством министров энергетики Саудовской Аравии и России. Участники «признали необходимость продолжать сотрудничество с целью достижения прочной стабильности на нефтяном рынке» и «решили продлить свои корректировки по добыче нефти еще на девять месяцев, начиная с 1 июля 2017 года», говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Продление соглашения ожидалось, оно было заранее учтено в нефтяных котировках, но оставались вопросы о сроках продления (девять месяцев или год), деталях обязательств для отдельных стран (Ливия, Нигерия), возможности присоединения к сделке других стран вроде Туркмении или Египта. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 1,3%, до $53,27 за баррель к 14:56 мск, после неофициальных сообщений о достигнутых договоренностях ОПЕК. Трейдеры скорее были разочарованы, поскольку надеялись на дополнительное сокращение добычи или продление текущего соглашения на год, то есть до середины 2018-го. Но все параметры действующего соглашения остались прежними, включая особые условия для Ирана, Нигерии и Ливии. К вечеру четверга падение нефтяных котировок усилилось до 3,7%, фьючерсы Brent торговались на отметке $51,95.

Перед заседанием в Вене поддержку инициативе продлить пониженные квоты нефтедобычи выражали министр энергетики России Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов. Новак говорил, что участники могут обсудить вариант с продлением на девять месяцев с опцией еще на три месяца. По словам Силуанова, соглашение об ограничении добычи уже привело к «коллективному выигрышу» нефтепроизводящих государств — из-за роста цен их нефтяная выручка увеличилась.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран не из картеля, включая Россию, договорились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн барр. относительно уровня октября 2016-го. Это примерно 2% общемировой добычи нефти. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года сроком на шесть месяцев.

Страны ОПЕК сократили свою общую квоту нефтедобычи на 1,2 млн барр. в день. В порядке исключения Нигерия и Ливия были освобождены от обязательств по сокращению добычи, а Ирану разрешили даже немного ее увеличить.Страны, не входящие в ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и т.д.), обязались сократить добычу на 558 тыс. барр. в день, из которых на долю России пришлось 300 тыс. К концу апреля Россия достигла необходимого сокращения.

Основное бремя сокращений взяли на себя Саудовская Аравия (0,5 млн барр. в день) и Россия (0,3 млн барр. в день). Министр нефти Кувейта на этой неделе предполагал, что к соглашению могла бы присоединиться Норвегия, но ее Министерство энергетики сообщило агентству Platts, что это исключено. Египет и Туркмения не приехали на встречу ОПЕК, сказал на итоговой пресс-конференции министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Продление соглашения на девять месяцев с текущими параметрами не окажет большого влияния на ценовые прогнозы, считает Wood Mackenzie: ее аналитики ожидают, что средняя стоимость Brent в 2017 году составит $55 за баррель.

С конца 2014 года глобальная добыча нефти почти каждый квартал опережала потребление, в мире накопились рекордные запасы. По данным Международного энергетического агентства, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР на конец первого квартала 2017 года превышали 3 млрд барр. (не считая Китая и Индии, крупнейших потребителей нефти). Первоочередной целью соглашения ОПЕК было сократить запасы в странах-потребителях с рекордных 3 млрд барр. до более нормальных 2,7 млрд с целью балансировки спроса и предложения. Пока этого сделать не удалось, но ОПЕК рассчитывает на устранение лишних запасов к концу 2017 года. Сами страны картеля в этом году продавали нефть из своих запасов, поэтому экспортные поставки из ОПЕК относительно стабильны, несмотря на сокращение добычи. Чтобы сбалансировать рынок, нефтедобывающим странам, вероятно, придется сокращать экспорт во второй половине 2017-го.

Сланцевая угроза

Сделка ОПЕК/не-ОПЕК помогла восстановить нефтяные цены до $50, благодаря чему российский Минфин планирует получить в бюджет 2017 года на 719 млрд руб. нефтегазовых доходов больше, чем заложено в действующем законе о бюджете (соответствующие поправки ведомство представило на прошлой неделе). «Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть», — сказал сегодня министр Силуанов. В ведомстве понимают риски увеличения сланцевой добычи в Северной Америке (нефтедобыча в США уже выросла на 10% с сентября 2016 года), следует из апрельской презентации Минфина по рынку нефти, которая есть у РБК. В ней отмечается, что рост сланца значимо опережает темп роста мирового потребления и может поставить под угрозу пакт нефтепроизводителей: в будущем это может привести к провалу цен до $30 за баррель.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в рамках 10-летнего бюджетного плана предложил распродать половину — около 350 млн барр. — Стратегического нефтяного резерва США.

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«У России впереди [президентские] выборы, а у Саудовской Аравии в следующем году намечена продажа акций [нефтедобывающей монополии] Aramco, поэтому они сделают всё, чтобы поддержать цены на нефть», — считает аналитик PIRA Energy Гэри Росс (цитата по Reuters). «Секрета в том, что российская экономика и бюджет сильно зависят от цен на нефть, никакого нет. А такая зависимость означает, что обеспечение выполнения социальных обязательств государством становится более проблематичным при низких нефтяных ценах. Особенно это становится актуальным в периоды выборных кампаний», — согласен экономист БКС Владимир Тихомиров. Впрочем, это характерно не только для России, стремление обеспечить более высокие цены на нефть для поддержания внутренней стабильности присутствует и в политике Саудовской Аравии, Ирана и т.д., говорит Тихомиров. Многим нефтедобывающим странам, чтобы теоретически сбалансировать их бюджеты, нужны гораздо более высокие цены на нефть, чем сейчас: для Алжира бездефицитная цена составляет $64,7, для Саудовской Аравии — $83,8, ОЭА — $67, Венесуэлы — $216 (оценки МВФ и RBC Capital Markets).

Российские нефтяники довольны

Российские нефтяные компании, опрошенные РБК, одобряют продление соглашения о сокращении добычи. «Русснефть» довольна решением ОПЕК по сокращению добычи, передал РБК через представителя президент компании Евгений Толочок. Меры, которые принимает Минэнерго, положительно влияют на ценовые характеристики на мировом рынке и способствуют поддержанию этих цен на текущем уровне, отметил он.

«Русснефть» рассчитывает как минимум на стабилизацию цен на нефть, максимум — на рост, говорит Толочок.

ЛУКОЙЛ выполнит решение о сокращении нефтедобычи, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу») и планирует сокращать добычу на всех малоэффективных месторождениях. Иркутская нефтяная компания поддерживает продление сокращений, сейчас компания полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи пропорционально своей доле на рынке, сообщил РБК ее представитель.

В «Роснефти» обращают внимание на риски, связанные со сланцевой добычей в США. Как сказал РБК представитель компании Михаил Леонтьев, «кроме Саудовской Аравии и России, которые решили сотрудничать, существует другой мощный регулятор — США, который ни с кем даже технически не умеет договариваться, потому что в стране другая философия, отсутствует концепция регулирования». «Мы заинтересованы в поддержании баланса всеми возможными средствами, но в то же время не хотим потерять долю рынка», — рассуждает Леонтьев.

При участии Людмилы Подобедовой