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Газета № 089 (2586) (2605) Вчера, 07:10
Алексей Пастушин
Доля падает вслед за рынком
Представлен ежегодный рейтинг российских девелоперов
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Общая доля десяти крупнейших застройщиков России в 2016 году уменьшилась до 9,6%. Это произошло из-за ухода с рынка ряда крупнейших компаний, которые являлись лидерами 2015 года

Больше метров — меньше доля

Объем ввода в эксплуатацию десяти крупнейших застройщиков России в 2016 году составил 4,65 млн кв. м, а их совокупная доля на российском рынке продолжила снижаться, достигнув 9,6% против 10% в 2015 году и 11,9% в 2014-м, ​свидетельствуют данные рейтинга INFOLine Building Russia TOP (есть у РБК), который ежегодно готовит компания «INFOLine-Аналитика». Сам рынок массового жилья в многоквартирных домах при этом также сократился, по данным Росстата, на 3,4%, до 48,4 млн кв. м.

Снижение доли топ-10 девелоперов произошло из-за изменения состава участников рейтинга. Так, в конце 2016 года состоялось слияние ГК «ПИК» и ГК «Мортон». По итогам предыдущего года эти компании занимали третье и первое места соответственно. В 2016 году крупнейшим застройщиком в России стала ГК «ПИК» Сергея Гордеева с 930 тыс. кв. м сданного жилья, а ГК «Мортон», напротив, покинула рейтинг.

Также из десятки лидеров исчез еще один крупный участник 2015 года — ГК «СУ-155». В 2016 году компания сдала 630 тыс. кв. м и, таким образом, могла рассчитывать на третье место, но не была включена в рейтинг, поскольку проходит санацию. В итоге третье место досталось петербургской компании Setl Group (ввела 620 тыс. кв. м). Второе место, как и год назад, заняла группа ЛСР (789 тыс. кв. м).

Новичками рейтинга в 2016 году стали группа «Абсолют» Александра Светакова, ворвавшаяся сразу на четвертую строчку с объемом строительства жилья в 555 тыс. кв. м, и компания «Самолет Девелопмент», которая ввела в эксплуатацию 275 тыс. кв. м квартир. Также серьезно улучшили свои позиции петербургская группа компаний ЦДС (400 тыс. кв. м) и московская ФСК «Лидер» (355 тыс. кв. м). В то же время такие крупные компании, как «Интеко», MR Group, а также стройсектор «Базового элемента» («Главмосстрой», «Главстрой-девелопмент» и «Главстрой-СПб»), выбыли из рейтинга. Впрочем, они могут вернуться в него по итогам 2017 года, когда завершится строительный цикл их объектов.

Как считала INFOLine

При составлении рейтинга «INFOLine-Аналитика» опирается на данные самих застройщиков, перепроверяя их на основании разрешительной документации. Компания учитывает только показатели ввода жилых площадей застройщиков, за вычетом объектов, построенных по субподрядным схемам, говорит генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Также в рейтинге не учитываются коммерческие объекты, в том числе апартаменты, объекты социальной инфраструктуры и прочие нежилые здания и помещения.

Московские правила

«Рост объемов ввода жилья в 2016 году по результатам работы топ-10 крупнейших девелоперов при одновременном падении количества сданных квадратных метров в России еще раз свидетельствует о том, что столица живет абсолютно по своим законам, — указывает управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. — И их нельзя экстраполировать на весь первичный рынок недвижимости России».

По «своим законам» живет и рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где застройщики также наращивают объемы, уверен руководитель департамента аналитики и консалтинга «Бест Новострой» Сергей Лобжанидзе. Однако в целом по России объем ввода жилья в 2017 году, скорее всего, продолжит сокращаться, прогнозирует начальник отдела исследований «ИРН-Консалтинг» Татьяна Бокачева. «Региональные застройщики не обладают финансовыми ресурсами столичных коллег, к тому же покупательная способность в регионах существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге», — добавляет она.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В целом в сегменте первичного жилья развивается тенденция к укрупнению и компаний, и проектов, которыми они занимаются, делится наблюдениями руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. «В условиях кризиса при покупке наибольшее количество потребителей привлекает репутация бренда — это как раз те самые крупные и надежные застройщики», — объясняет он.

Снижение объемов ввода жилья в России должно поддержать цены на недвижимость, указывает Мария Литинецкая. По итогам 2016 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в России составила 53,3 тыс. руб., что на 4% выше, чем в 2015 году, говорит она. «Полагаю, что в 2017 году цены в России будут стагнировать и останутся на уровне 53 тыс. руб.», — заключает эксперт.

Впрочем, власти настроены более оптимистично, чем опрошенные РБК участники рынка. В 2017 году объем ввода индустриального домостроения будет близок к прошлогодним показателям, заявил РБК замглавы Минстроя России Никита Стасишин. Для этого, по его словам, приняты необходимые меры господдержки. В частности, речь идет о субсидировании строительства инфраструктуры при комплексном освоении территорий. «Прогнозировать общий объем ввода с учетом индивидуального домостроения преждевременно», — добавил он.

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Теги
продажи, Сергей Гордеев, квартиры, новостройки, INFOLine, ГК «ПИК», «Самолет Девелопмент»
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