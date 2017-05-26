«Газпром» просчитал путь в Индию

Компания составила смету нового газопровода в Азии

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

«Газпром» и его индийские партнеры просчитали возможные маршруты газопровода для поставки российского либо иранского газа в Индию. В рамках ПМЭФ Минэнерго подпишет соглашение о сотрудничестве по реализации и поддержке проекта с главами профильных министерств Ирана, Пакистана и Индии

Иранская труба и ее конкуренты

Глава Минэнерго Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня собирается подписать с коллегами из Министерства нефти Ирана, Министерства нефти и природных ресурсов Пакистана и Министерства нефти и газа Индии пятилетнее соглашение о сотрудничестве по реализации и всесторонней поддержке проекта строительства морского трубопровода Иран — Пакистан — Индия для поставки газа в Индию при участии «Газпрома», сообщил РБК официальный представитель ведомства. Также на этом форуме в качестве почетного гостя ждут индийского премьер-министра Нарендру Моди. В марте «Газпром» вместе с индийскими партнерами по проекту просчитал варианты финансирования трубопровода, выбрав приоритетными два маршрута стоимостью от $5,7 млрд до 16,5 млрд, говорится в материалах компании, имеющихся в распоряжении РБК.

В этом соглашении (его проект есть у РБК) стороны определяют уполномоченные компании по проекту, сроки подготовки ТЭО трубопровода, которое определит ресурсную базу и оптимальную конфигурацию проекта. С российской стороны уполномоченной компанией выбран «Газпром», с иранской — Национальная иранская нефтяная компания, с пакистанской — Inter State Gas System Limited. Индийский партнер в текущей редакции проекта соглашения не указан. Если на основании результатов ТЭО компании дадут проекту дальнейший ход, то стороны заключат межправительственные соглашения.

Идея строительства газопровода в Индию через территорию Пакистана возникла в Иране еще в 1996 году. Тогда страна планировала построить газопровод длиной 2775 км стоимостью $7 млрд, чьей основной ресурсной базой должно было стать газовое месторождение Южный Парс в Иране. Однако проекту помешали политические трения между странами-участницами, а также противодействие США, которые ввели в 2008 году санкции против Ирана из-за ядерной программы страны. После этого Индия отказалась от газового проекта с Ираном и переключилась на альтернативную трубу из Туркмении через территорию Афганистана и Пакистана (ТАПИ). Но снятие санкций с Ирана всколыхнуло интерес к проекту.

Туркменский газ в Индию Индия ждет газ из Туркмении к 2020 году. TAPI Pipeline Company Limited, оператор строительства газопровода ТАПИ, планирует начать подачу газа с территории Туркмении в начале 2020 года, сообщил 24 мая главный исполнительный директор компании Мухамметмырат Аманов, которого цитирует «Интерфакс». ​По этой трубе протяженностью 1,814 км и стоимостью около $10 млрд планируется поставлять 33 млрд куб. м газа в год с месторождения Галкыныш на востоке Туркмении с запасами около 21,2 трлн куб. м газа. TAPI Pipeline Company владеет «Туркменгаз» (85%), по 5% у Афганской газовой корпорации, пакистанской Inter State Gas Systems Limited и индийской GAIL.

Российский газ со свопом через Китай

«Газпром» готов принимать участие в сооружении газопровода Иран — Пакистан — Индия, помочь и технологически, и, если потребуется, финансовыми ресурсами. Они готовы привлечь их в неограниченном масштабе, тем более под такой проект, совершенно окупаемый», — говорил президент Владимир Путин в Шанхае еще в июне 2006 года.

В октябре 2016 года на саммите БРИКС в индийском штате Гоа глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о заинтересованности в сбыте как трубопроводного, так и сжиженного газа на индийском рынке. По его словам, потребность в импорте газа со стороны Индии только до 2022 года увеличится втрое, а до 2030 года — уже более чем в шесть раз. В 2016 году потребность Индии в газе составила 50,6 млрд куб. м, а собственная добыча — лишь 29,2 млрд куб. м. Оставшиеся 21,7 млрд куб. м Индия импортировала в виде СПГ (сжиженного природного газа).

На полях саммита «Газпром» и индийская Engineers India подписали соглашение, предусматривающее проведение исследования маршрутов поставок трубопроводного газа из России и других стран в Индию, официально сообщала монополия. Как стало известно РБК, его подготовили в марте 2017 года. «Газпром» с участием индийских партнеров Engineers India, ONGC, Gail и Petronet LNG Limited просчитали маршруты поставок газа в Индию стоимостью от $5,7 млрд до 49 млрд и протяженностью от 1,13 тыс. до 9 тыс. км. Эти расчеты приводятся в отчете совместной экспертной комиссии «О трассе прокладки трубопровода для поставки природного газа из России и других государств в Индию» (копия есть у РБК).

«Газпром» с группой индийских компаний просчитали всего десять вариантов трубопроводов в Индию: семь из них стартуют из России, а три — в Иране, но с участием «Газпрома» в качестве партнера как по реализации газа, так и по строительству трубы. Приоритетными считаются два маршрута. По первому варианту — «Восточный маршрут» — газ с сибирских месторождений «Газпрома» (названия не указаны) доставят транзитом через Китай и Мьянму до Бангладеш и по морю — до Индии. Этот проект оценивается в $16,5 млрд, его протяженность — 4,5 тыс. км и мощность 31,4 млрд куб. м газа в год. Такая схема доставки газа в Индию предусматривает своповые сделки с газом в Китае и Мьянме (при условии будущего роста добычи газа в Мьянме). К этому проекту «Газпром» мог бы привлечь своего партнера в Китае — компанию CNPC. В рамках «Восточного маршрута» предусмотрено строительство 14 компрессорных станций и 1,26 тыс. МВт энергомощностей. Варианты продления трубопровода «Сила Сибири» (маршрут «Алтай») через Монголию и Китай признаны нерентабельными «в силу высоких капзатрат», указано в отчете (они стоили от $34 млрд до 36 млрд).

«Мьянма поставляет газ в Китай через существующий газопровод. Если Россия сможет предоставить эквивалентный объем газа в Китай, то мы можем направить обратным потоком газ из Мьянмы в Индию», — цитирует Reuters слова главы ONGC Нарендры Верма, сказанные в кулуарах конференции Petrotech осенью прошлого года. Для этого понадобится газопровод из Мьянмы в Индию, подчеркнул он.

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

Иранский маршрут при участии «Газпрома»

Второй, «Западный маршрут» начинается в иранском селении Чабахар и идет через морское мелководье Пакистана в Индию. Его протяженность всего 1,13 км, стоимость $5,7 млрд, мощность 33 млрд куб. м газа. Для «Западного маршрута» необходимо построить только одну компрессорную станцию и 320 МВт ЛЭП. Хотя «Западный маршрут» значительно дешевле и логистически проще, ресурсная база для этого проекта еще не определена. В качестве нее, в частности, рассматривается иранское шельфовое месторождения Farzad B в Персидском заливе. Кроме того, этот маршрут осложнен политическим конфликтом между Пакистаном и Индией.

Минэнерго прорабатывает варианты сухопутных поставок газа в Индию, включая возможность свопов через Иран, цитирует «РИА Новости» слова заместителя министра энергетики РФ Юрия Сентюрина 12 апреля. «У нас работает исследовательская группа по вариантам поставки природного газа в Индию сухопутным путем. Изучаются разные схемы, например свопы; допустим, из Ирана по своим газопроводам на север Ирана наши газ поставляют, иранцы такое же количество газа отдают», — сказал он.

Окончательное решение по выбору приоритетного проекта примут по итогам переговоров со всеми заинтересованными сторонами, финансового анализа и после подготовки ТЭО.

Представитель «Газпрома» отказался комментировать детали участия монополии в проекте, его индийские партнеры, как и Национальная иранская нефтяная компания и пакистанская Inter State Gas System Limited, на запрос РБК не ответили.

На полях саммита ОПЕК в Вене 25 мая министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил журналистам, что российская компания может войти в Farzad-B вместо индийских партнеров. «Русские», — цитирует ТАСС его ответ на вопрос, кто может войти в проект, если сделка с индийской ONGC Videsh не состоится. По его словам, индийская компания «не смогла представить приемлемое предложение», однако переговоры с ними пока не приостановлены полностью. Источник РБК в «Газпроме» сообщил, что монополия интересуется участием в проекте, но до получения окончательных условий контракта с иранской стороны, предусматривающего финансовые условия вхождения и нормы внутренней рентабельности, решение не принято.

Поставки газа «Газпрома» в Индию В 2009–2016 годах «Газпром» поставил в Индию 26 партий СПГ общим объемом 1,7 млн т. В 2012 году компания Gazprom Marketing & Trading Singapore подписала с индийской GAIL договор купли-продажи СПГ, предполагающий поставки 2,5 млн т СПГ в год в течение 20 лет с возможностью продления договора.

По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, два варианта прохождения трассы газопровода в Индию, которые просчитал «Газпром» с участием индийских партнеров, конкурируют между собой. В случае прохождении трассы этой трубы через территорию России речь пойдет о поставках в Индию российского газа с месторождений «Газпрома» в Западной Сибири в объеме до 30 млрд куб. м. Если начальной точкой будет Иран, то в Индию попадет именно его газ, а «Газпром» сможет получить свою выгоду только в том случае, если попадет в партнеры по разработке иранских газовых месторождений, и она будет на порядок меньше.

По его мнению, варианты прохождения трассы как через Иран, так и через Китай имеют свои трудности и подводные камни. В случае маршрута Иран — Пакистан — Индия это политические риски из-за сложных взаимоотношений Пакистана и Индии, в которых отсутствует гарантия по обеспечению безопасности поставок этого газа.

При маршруте через Китай из России с привлечением Китая в партнеры по своповым сделкам с газом и как транзитера газа в Индию помимо политических рисков есть риски экономические. Китай, по мнению Гривача, может оказывать давление как на поставщика газа, так и на потребителя, потому что сам является как крупным покупателем сырья, так и добывающей газ страной с претензией на рост добычи сырья. Он не заинтересован в доставке в Индию дешевого газа. Учитывая, что Индия — одна из немногих стран, которая не прислала своих делегатов на пекинский форум «Один пояс, один путь», их взаимоотношения с Китаем далеки от дружеских. Индии же предельно важна цена сырья ниже стоимости сжиженного природного газа. А «Газпрому» важен такой крупный и растущий рынок сбыта своего газа, особенно в условиях, когда Европа диверсифицирует поставки этого вида топлива.

Проект строительства трубопровода Иран — Пакистан — Индия обсуждается слишком давно, на протяжении этого периода даже подписывались обязывающие контракты на поставку газа, например из Ирана в Пакистан, но они не были реализованы, напоминает эксперт. Сам Пакистан сейчас наращивает потребление СПГ, что делает более затруднительной реализацию трубопроводного проекта.

У России, по словам Гривача, может быть роль посредника и гаранта снятия напряженности между всеми транзитными странами по проекту, однако политические риски проекта пока слишком высоки для того, чтобы ожидать его реализации в ближайшее время. Пока идут переговоры, удовлетворить аппетиты Индии в области поставок газа могут Туркмения и ее партнеры по проекту ТАПИ, а также мировые поставщики сжиженного газа, заключает эксперт.