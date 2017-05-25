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Филиппинам нужно оружие «без условий»
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Анжелика Басисини
Филиппинам нужно оружие «без условий»
Как прошел первый визит в Москву президента Родриго Дутерте

Родриго Дутерте и Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Президент Филиппин срочно покинул Москву из-за обострения боев правительственной армии с присягнувшими ИГ группировками. В России Дутерте рассчитывал закупить оружие для борьбы с экстремистами, однако предметные переговоры пока не начались

Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал свой первый официальный визит в Москву, после того как во вторник, 23 мая, стало известно, что боевики исламистской группировки «Маут» захватили город Марави на острове Минданао на юге страны. Дутерте планировал пробыть в Москве, куда прибыл 22 мая, четыре дня, однако из-за столкновений между боевиками и правительственной армией был вынужден вернуться в Манилу утром в среду. В связи с этим встреча Родриго Дутерте с президентом России Владимиром Путиным состоялась на два дня раньше запланированной даты.

Россия не ставит условий

К сокращению сроков визита Дутерте в Россию Путин отнесся с пониманием. «Я хочу выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки», — заявил Путин на встрече с Дутерте в Кремле вечером 23 мая. Российский президент выразил надежду, что конфликт будет урегулирован «как можно быстрее с наименьшими потерями».

Дутерте на встрече рассказал, что приехал в Москву подтвердить дружбу и заручиться поддержкой России — «надежного партнера» Филиппин. Он обратился к Путину с просьбой обеспечить его страну современным оружием для борьбы с подразделениями ИГ (запрещенной в России террористической организации) на юге Филиппин. «У нас были определенные заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая», — пожаловался Дутерте Путину. Ранее на встрече с российскими журналистами он объяснял, что в Америке «задаются такими вопросами, как права человека, заставляют делать то, что они хотят, и я решил не иметь больше с ними дел» (цитата по ТАСС).

Как сообщил Дутерте в интервью ТАСС, речь идет о «разведывательном оборудовании, ручных управляемых ракетах и вертолетах». По словам филиппинского президента, Россия «продает оружие без каких-либо условий» и «не говорит, что нужно делать стране» — в отличие от США. Предметные переговоры по экспорту российского вооружения в Филиппины еще не начались, заявил в среду глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Михеев отметил, что в свете атаки террористов на город Марави Филиппины могут заинтересовать стрелковое вооружение и боеприпасы.

Видео: РБК

Минданао в огне

Еще находясь в Москве, Дутерте 23 мая ввел на территории всего острова Минданао военное положение на 60 дней. «Вы знаете о ситуации в провинции Минданао, подразделение ИГ заняло эту провинцию. Столкновения, боевые действия продолжаются. Я должен вылететь туда», — объяснил филиппинский президент Путину. По его словам, вооруженные группировки, включая сторонников ИГ, «распространяют хаос, лишают жизни невинных и уничтожают имущество».

Конфликт между властями страны и исповедующими ислам группировками начался в 1970 году. Исламисты хотят получить автономию на юге Филиппин, столкновения уже унесли жизни более 130 тыс. человек. Некоторые исламистские формирования, в том числе группировки «Маут» и «Абу Сайяф», присягнули на верность ИГ и отказываются вести переговоры с властями. «Абу Сайяф», «Маут» и другие бескомпромиссные исламистские формирования хотят создать провинцию исламского халифата ИГ на юге страны, говорят опрошенные малайзийской ежедневной газетой New Straits Times аналитики по вопросам безопасности.

Насилие в преимущественно мусульманском городе Марави, расположенном в 800 км к югу от Манилы на острове Минданао, вспыхнуло 23 мая, после того как силы безопасности Филиппин начали операцию по поимке лидера «Абу Сайяф» Иснилона Хапилона. Во время перестрелки при штурме дома, в котором, по данным филиппинских спецслужб, укрывался Хапилон, погибли один полицейский и два солдата, о чем сообщил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана. По его словам, в доме находились и боевики группировки «Маут». По данным Лоренсана, в тот же день около 100 боевиков захватили в Марави здания больницы и тюрьмы, некоторые контрольно-пропускные пункты, а также сожгли католическую церковь.

В среду ситуация в городе «стабилизировалась», он под полным контролем сил безопасности, сообщил представитель Минобороны Эдгар Аревало. Он также отметил, что участники нападения были «не игиловцами», а членами местной террористической группировки, названия которой не сообщил. В то время как Дутерте подчеркивает исходящую от террористов ИГ опасность, его собственные военные не видят в них большой угрозы стране, пишет The New York Times.

Однако, по данным Reuters, в среду бои в городе продолжались, а количество погибших силовиков возросло до семи.

В своей предвыборной кампании Дутерте, будучи родом из Минданао, делал ставку на то, что сможет вести переговоры с повстанцами и покончить с затянувшимся конфликтом. Однако, став президентом, он бросил все силы на войну с наркоторговцами в ущерб переговорному процессу с мусульманскими сепаратистами.

Проблемы положения

Военное положение на Минданао может продлиться год, если столько времени понадобится на подавление боевиков, заявил Дутерте по возвращении на Филиппины. При необходимости, заявил он, военное положение может быть введено на всей территории Филиппин.

Военное положение позволяет задействовать силы безопасности страны не только для обеспечения порядка, но и для задержания людей без предъявления обвинения. Согласно филиппинской Конституции, президент может ввести военное положение только на 60 дней. Парламент может отменить эту меру в течение 48 часов после его объявления, в то время как Верховный суд может пересмотреть законность введения военного положения. Политолог Ричард Джавад Хейдариан, доцент университета Де Ла Саль в Маниле, заявил газете Financial Times, что теперь филиппинскому конгрессу и Верховному суду предстоит «оценить обоснованность этой радикальной меры».

Введение военного положения является очень чувствительным вопросом на Филиппинах, так как им злоупотреблял бывший диктатор Фердинанд Маркос. Большая часть двадцатилетнего правления Маркоса проходила в условиях военного положения, что привело к широкому распространению нарушений прав человека и внесудебных казней, пишет The New York Times. Маркос был свергнут в 1986 году и вынужден бежать на Гавайи, где через три года умер.

Хотя террористическая угроза в Минданао была реальной, Дутерте, вероятно, ввел военное положение по причинам «более политическим, чем оперативным», заявил FT политолог из Университета Филиппин Герман Крафт. По мнению Крафта, популярность и успех Дутерте основаны на впечатлении, что «он является человеком дела», однако введение военного положения может привести к негативной реакции в обществе, особенно если не будет ясно, как долго оно будет длиться. 

Теги
Владимир Путин , ИГИЛ, Филиппины, визит в Москву, Родриго Дутерте
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