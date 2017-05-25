Анонимам в чате не место

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Депутаты хотят ввести обязательную идентификацию пользователей мессенджеров
Фото: Владимир Афанасьев / ТАСС
Представители трех фракций внесли в Госдуму поправки в федеральный закон, предусматривающие обязательную идентификацию пользователей в мессенджерах

Документ, который внесли в нижнюю палату представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями обеспечивать передачу сообщений лишь пользователей, идентифицированных в соответствии с законодательством.

Предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера. Для этого необходим договор об идентификации, заключенный организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Также депутаты предлагают обязать мессенджеры обеспечить техническую возможность отказа получать электронные сообщения от других пользователей, обеспечить возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к мессенджерам на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Записанные в документе положения совпадают с поправками, которые в конце прошлого года разработал Медиакоммуникационный союз. В первоначальной версии требования предъявлялись «организатору распространения информации». Однако экспертный совет при правительстве России предупредил, что подобный документ «может повлечь уход с российского рынка большого количества игроков и общую деградацию интернет-отрасли». Они объяснили это тем, что под «организатором распространения информации» можно было подразумевать любой интернет-сайт. В связи c этим формулировку поменяли на «организатора обмена мгновенными сообщениями».

Источник РБК в комитете Госдумы по информационной политике подчеркнул, что Роскомнадзор в целом поддерживает документ, однако он будет еще обсуждаться и дорабатываться, так как «законопроект очень сырой по техническому исполнению». Он не исключил, что в первом чтении документ может быть принят еще до конца этой сессии Госдумы.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя РБК законопроект о регулировании мессенджеров, отметил, что в настоящее время эти сервисы находятся вне правового регулирования, что привело к появлению там огромного количества противоправной информации.

«Важным нововведением данного законопроекта также является обязательная идентификация пользователей мессенджеров через привязку к телефонному номеру. Данная мера поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий», — сказал Левин. При этом депутат отметил важность того, чтобы «шаги в этом направлении не приводили к ограничению прав и свобод наших законопослушных граждан».

Левин подчеркнул, что принятие закона не приведет к нарушению конфиденциальности переписки в мессенджерах «и в законе это прописано».

Президент Медиакоммуникационного союза Павел Степанов сообщил, что внесенный проект «в целом опирается на те экспертные наработки, которые предлагал МКС». «Мы надеемся, что включение мессенджеров в систему регулирования Российской Федерации обеспечит повышение качества их работы и повысит гарантии пользователям. Де факто большинство мессенджеров уже используют абонентский номер при идентификации абонента, и от него не потребуется каких-либо дополнительных действий при вступлении закона в силу», — сказал он. 

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