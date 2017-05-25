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Уралвагонзавод поставят на частные рельсы
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Инна Сидоркова
Уралвагонзавод поставят на частные рельсы
«Ростех» может продать пакет акций производителя «Арматы»

Танки Т-14 «Армата»

Фото: Сергей Бобылев / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
«Ростех» начал поиски инвестора для Уралвагонзавода. Источники РБК допускают, что это может быть концерн «Калашников». В результате на его базе может быть сформирован многопрофильный военно-промышленный холдинг

Патриотичный инвестор

«Ростех» ищет инвестора для принадлежащего ему Уралвагонзавода (УВЗ). Об этом РБК сообщили высокопоставленный чиновник Минпромторга, источник в «Ростехе», а также источник, близкий к руководству УВЗ.

Поиск инвестора для одного из крупнейших российских производителей вагонов и танков обсуждается не первый месяц, сообщил источник в «Ростехе». Это подтвердил собеседник РБК, близкий к руководству УВЗ. Кто станет инвестором УВЗ, пока непонятно. Источник, близкий к руководству завода, утверждает, что в качестве основного претендента рассматривается концерн «Калашников».

Концерн «Калашников» на 51% принадлежит «Ростеху», на 49% — «Транскомплектхолдингу» (ТКХ), владельцем которого является «ТКХ-Инвест», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Собственниками «ТКХ-Инвест» являются Алексей Криворучко (50%), Искандар Махмудов (25%) и Андрей Бокарев (25%). В конце апреля «Ростех» принял решение продать еще 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. Таким образом, после оформления этой сделки частным инвесторам будет принадлежать 75% минус одна акция, а «Ростеху» — блокирующий пакет.

Схема сделки по продаже акций УВЗ будет аналогична той, по которой происходит сейчас продажа самого «Калашникова», отметил источник в Минпромторге: «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одна акция), а остальное отдаст в руки «патриотичных хороших инвесторов». ​

Другой источник РБК в УВЗ полагает, что ключевая роль в сделке отводится фигуре Андрея Бокарева, который на хорошем счету у президента Владимира Путина. Ранее Путин назвал работу бизнесмена эффективной. Он отметил, что Бокарев добился хороших показателей «Калашникова». «Он вполне такой исправный российский предприниматель, эффективно работающий. Концерн поставил, в общем, на такую хорошую позицию», — сказал президент в конце апреля этого года, во время посещения рыбинского предприятия «Вымпел», часть акций которого также может перейти во владение «Калашникова».

Источник РБК из «Ростеха» отметил, что инвесторов у УВЗ может быть несколько.

Кто такой Андрей Бокарев

В 2017 году Андрей Бокарев занял 52-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,7 млрд. По словам источника РБК в Минобороны, 50-летний бизнесмен является близким другом министра обороны Сергея Шойгу.

Среди активов Бокарева — доли в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (ежегодно поставляет РЖД до 70% продукции), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп». С конца 1990-х годов предприниматель участвует в большинстве проектов бизнесмена Искандара Махмудова и считается его младшим партнером. Одна из самых громких сделок партнеров в последние годы — консолидация 100% акций «Мосметростроя» в 2014 году, как раз к началу масштабной программы строительства московского метро.

В 2014 году компании «Трансмашхолдинга» победили в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более $7 млрд. В 2015 году Бокарев и Махмудов возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

В апреле этого года Сергей Чемезов, комментируя увеличение доли частных инвесторов в концерне «Калашников», сообщил, что Бокарев может приобрести акции и другого холдинга «Ростеха». «Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать», — сказал глава госкорпорации.

В «Ростехе» не стали комментировать РБК информацию о поиске инвестора для Уралвагонзавода и опровергли переговоры с Бокаревым. ​Сам бизнесмен также заявил РБК, что никаких переговоров в отношении приобретения им акций УВЗ не ведется. Директор по внешним коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова также опровергла РБК информацию о переговорах по приобретению концерном пакета акций Уралвагонзавода. «Мы не вели и не ведем переговоров о покупке пакета акций УВЗ», — заявила Иванова.

Модернизация танка Т-72 на одном из предприятий Уралвагонзавода

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Выгодный актив

Источники РБК не стали называть причину, по которой было принято решение о передаче УВЗ в частные руки. При этом собеседник РБК на Уралвагонзаводе подчеркнул: «Если это будет не государственный бизнес, а частный, может быть, будут более эффективно расходоваться деньги».

Уралвагонзавод перешел в собственность «Ростеха» 27 декабря 2016 года, когда соответствующий указ подписал Владимир Путин. Одной из главных задач при этом называлось «финансовое оздоровление» предприятия, пояснял глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он отмечал, что у УВЗ «достаточно большие долги», образовавшиеся прежде всего из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ), которая «сама себе покупала вагоны». Выручка Уралвагонзавода за 2016 год по МСФО составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб.

«Калашников» перестал быть убыточным более двух лет назад, напомнил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По итогам 2016 года выручка концерна «Калашников» по МСФО составила 18,3 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что все долги УВЗ «виртуальны» и исчезнут, если продать «УВЗ-Логистик». В пресс-службе «Ростеха» также отметили, что сделка с «УВЗ-Логистик» окажет существенное влияние на структурирование существующего долга УВЗ. «О конкретных параметрах сделки пока говорить преждевременно, но мы ожидаем, что результат будет максимально эффективным», — сказал РБК представитель пресс-службы госкорпорации.

Уралвагонзавод — перспективный актив, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Он согласен с тем, что долги УВЗ, о которых идет речь, «виртуальные» и бóльшая их часть исчезнет после продажи «УВЗ-Логистик». «Кроме того, актив административно разделен: УВЗ производит как гражданскую, так и военную продукцию. С учетом этих обстоятельств актив выглядит привлекательным», — считает эксперт.

Мураховский также подчеркнул, что УВЗ всегда конкурировал и фактически, и «медийно» с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), президентом и совладельцем которого является Андрей Бокарев. При этом УВЗ и ТМХ совместно владеют Тверским вагоностроительным заводом (42 и 51% соответственно).

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Многопрофильная корпорация

В апреле прошлого года гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял, что к 2020 году концерн преобразуется в многопрофильный оборонный холдинг. И эта трансформация происходит довольно успешно, отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

В частности, в марте этого года «Калашников» заявил, что приобретет 33% акций новосибирского Института прикладной физики, который занимается разработкой авиационных ракет и военных помеховых систем, чтобы «нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия».

В апреле глава рыбинского судостроительного завода «Вымпел», производящего военные катера, Олег Белков сообщил, что акции завода передаются из «Ростеха» концерну «Калашников». Путин против ничего не имеет: «Может, так и нужно поступить», — сказал он.

Продажа УВЗ «Калашникову» или его совладельцам вполне «ложится» в планы создания многопрофильного оборонного холдинга, о котором говорил Криворучко, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Если создать такой холдинг, то России будет легче конкурировать на международных рынках, отметил он.

Опрошенные РБК аналитики оценивают Уралвагонзавод в сумму от 150 млрд до 300 млрд руб.

С учетом того, что корпорация непубличная, стоимость УВЗ можно оценить на основании его финансовой отчетности за 2016 год и лишь приблизительно, пояснил РБК аналитик инвестиционной компании «Финам» Алексей Калачев. По его расчетам, на данный момент это 200–250 млрд руб.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что стоимость подобных активов на момент продажи зависит от очень многих факторов, в том числе от позиции государства. «Одно заявление Минобороны может изменить стоимость в два-три раза», — объясняет аналитик. По его мнению, цена УВЗ — от 150 млрд до 300 млрд руб.

При участии Светланы Бурмистровой, Филиппа Алексенко, Марии Истоминой 

Теги
Сергей Чемезов, «Калашников», Уралвагонзавод, «Ростех», Андрей Бокарев
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