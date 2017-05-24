На Востоке показался Трамп

Чем закончилось турне президента США

Дональд Трамп у ​Стены плача в ​Иерусалиме Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп завершил ближневосточную часть своего первого зарубежного турне. В Саудовской Аравии и Израиле президент США призывал противостоять Ирану и не прояснил подхода к палестино-израильскому урегулированию

Во вторник, 23 мая, президент США Дональд Трамп вылетел из Израиля в Италию, завершив четырехдневное пребывание на Ближнем Востоке. Первая зарубежная поездка Трампа в статусе главы Белого дома началась 20 мая с двухдневного визита в Саудовскую Аравию, после которой он посетил Израиль.

Антииранский фронт

Центральное место в выступлениях в обеих странах Трамп уделил рассказу об исходящих от Ирана угрозах. На состоявшемся в Эр-Рияде 21 мая арабо-исламском саммите президент США призвал усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма, поддержке режима Башара Асада в Сирии и публичных призывах к уничтожению Израиля. По словам Трампа, Иран «разжигает огонь террора и сектантских конфликтов» на Ближнем Востоке в течение последних десятилетий. Американский президент призвал лидеров арабских и мусульманских стран объединить усилия и взять на себя часть бремени борьбы с экстремизмом и терроризмом.

В заявлении по итогам саммита лидеры исламского мира заявили о готовности сформировать резервный контингент военнослужащих в 34 тыс. человек для проведения антитеррористических операций в Ираке и Сирии. Однако, когда будет сформирован и каким мандатом будет наделен этот контингент, прозванный в СМИ «арабским НАТО», лидеры не сообщили.

​На встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином 22 мая Трамп вновь обрушился на Иран. «Самое важное, Соединенные Штаты и Израиль вместе заявляют, что никогда — вообще никогда — нельзя допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием», — заявил Трамп (цитата по Reuters). Трамп посоветовал израильскому президенту воспользоваться тем, что на данный момент из-за происходящего в Иране многие страны Ближнего Востока встали на сторону Израиля: «Вы можете воспользоваться выгодами, которые представляет эта ситуация».​ Задекларированная Трампом позиция совпадает с официальным подходом к Ирану большинства ближневосточных государств, включая Израиль и Саудовскую Аравию, и противоречит его предвыборной позиции. Во время кампании Трамп называл главным спонсором терроризма Саудовскую Аравию, а не Иран, хотя он и критиковал Тегеран за гипотетическое несоблюдение ядерной сделки.

В ходе турне Трамп ​критиковал не только Иран, но и силы, которые Тегеран поддерживает в регионе: палестинское движение «Хамас» и ливанскую шиитскую группировку «Хезболла».

Дональд Трамп и король Саудовской Аравии ​Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд Фото: Evan Vucci / AP

Переизбранный на пост президента Ирана 19 мая Хасан Роухани не оставил выступления в Эр-Рияде без комментария. Саммит он назвал «шоу, лишенным политической и практической целесообразности». Вашингтон должен отказаться от милитаристской политики, вмешательства в дела других государств, распространения иранофобии и продажи опасного и бесполезного оружия главным спонсорам терроризма, прокомментировал выступления американского президента 22 мая представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. По его словам, основной целью американского президента было добиться продажи американского оружия в страны региона. Главным коммерческим результатом визита Трампа в Эр-Рияд стало заключение контрактов на поставку вооружений почти на $110 млрд.

«Своей антииранской риторикой Трамп демонстрирует ту модель поведения, которую от него ждут его ближневосточные союзники», — заявил РБК старший преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев. По мнению эксперта, ближневосточные лидеры демонстрируют свою лояльность Вашингтону, а взамен рассчитывают на гарантии стабильности и защиты, как это было до правления предыдущего президента США Барака Обамы. Обама придерживался другой стратегии, он считал, что главная угроза исходит от запрещенного в России ИГ, а не от Ирана, поэтому был готов идти на сотрудничество с Тегераном в борьбе с терроризмом, объясняет Исаев.

Визитом и обменом любезностями Трамп показал властителям Саудовской Аравии, что при нем отношения будут развиваться иначе, но это не значит, что будет создаваться реальная коалиция против Ирана, так как война никому не нужна, говорит Исаев.

Урегулирование в тумане

«Исторический», как выразился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, двухдневный визит Трампа в Израиль не прояснил подхода новой американской администрации к урегулированию палестино-израильского конфликта. В начале пребывания Трамп подтвердил нерушимость союза США с государством Израиль. Об этом же он говорил перед отлетом: «Моя администрация всегда будет вместе с Израилем» (цитата по Reuters).

Израильские СМИ подчеркивают важность этих заявлений, после того как в конце правления президента США Барака Обамы отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном резко ухудшились, из-за того что США не стали накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осудившую строительство еврейских поселений на спорных территориях.

По итогам переговоров с Нетаньяху Трамп лишь выразил уверенность в том, что конфликт между израильтянами и палестинцами может быть решен миром. «Он (Нетаньяху. — РБК) делает многое, и это нелегко. Я слышал, что это самая трудная сделка, но я чувствую, что в конечном счете мы ее достигнем, я надеюсь», — прокомментировал возможность заключение соглашения между Израилем и Палестиной американский президент.

​В ходе визита в Израиль Трамп встретился не только с лидерами еврейского государства, но и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Встреча в Вифлееме стала для них второй за последнее время (Аббас приезжал с визитом в Вашингтон 3 мая). Однако ни о каких конкретных договоренностях ее участники не сообщили.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Говоря о возможном решении проблемы, Трамп указал, что оно должно быть принято «в среде, свободной от насилия». ​​О том, что искать дипломатическое решение конфликта можно будет только после прекращения атак с палестинской территории по Израилю, последовательно заявляет премьер Нетаньяху. Аббас слова Трампа о насилии не комментировал. По словам палестинского лидера, конфликт с Израилем носит не религиозный характер, а основная проблема заключается в продолжающейся поселенческой активности Израиля на спорных территориях (на Западному берегу реки Иордан) и непризнании палестинского государства. Аббас повторил свою позицию, согласно которой мирное решение должно основываться на создании двух отдельных государств в границах 1967 года.

Трамп о принципе двух государств в этой поездке не говорил. Ранее он указывал, что его устроит любое решение, которое устроит стороны. Нетаньяху также не касался возможности создания палестинского государства и проблемы Иерусалима. Как заявил израильский премьер в понедельник, мирное соглашение с палестинцами должно быть «подлинным и долгосрочным» и признающим еврейское государство.

Ближневосточная стратегия американского президента по итогам визита не прояснилась, так как у него нет четкого понимания ситуации в регионе во многом из-за дефицита экспертов в Государственном департаменте, объясняет Исаев. Ближневосточную проблематику Трамп решает в общем, без конкретики, демонстрирует свои намерения и обозначает круг сторон, с которыми в будущем готов вести переговоры, говорит эксперт.

Визиты Трампа не являются элементами масштабной стратегии США в отношении ближневосточного региона, говорит программный директор Фонда клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. Учитывая то, что администрация парализована по многим вопросам внутренней политики, Трампу необходимо постоянно оставаться в сфере медийного освещения, владеть инициативой и проецировать образ победителя, чему и послужила серия визитов, говорит Сушенцов.