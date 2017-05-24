Концерт, который прогремел

Как взрыв в Манчестере изменит Великобританию

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Взрыв на стадионе в Манчестере продолжает серию терактов в Европе, инспирированных исламистами. Предвыборная кампания в Британии приостановлена, но запрос граждан на безопасность резко повышает шансы консерваторов на победу, отмечают эксперты

Одинокий шакал

В ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер-Арена» в Великобритании прогремел взрыв. Инцидент произошел в фойе комплекса сразу после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде, когда зрители направлялись к выходу. По официальным данным на вечер среды, погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

По данным The Guardian, на концерте присутствовали около 21 тыс. человек — это соответствует максимальной вместимости стадиона. Большинство зрителей, пришедших на концерт поп-певицы, составляли молодежь и подростки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что этот теракт превзошел все другие именно потому, что террорист выбрал своей целью подростков и детей.

Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй делает запись в книге соболезнований жертвам теракта Фото: Ben Birchall / Reuters

По словам Мэй, основной версией случившегося является работа террориста-смертника: его имя правоохранительные органы уже установили, но пока в интересах следствия не разглашают. Во вторник около полудня по местному времени полиция Манчестера сообщила об аресте 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту, а днем ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Впоследствии канал CBS News сообщил неподтвержденную властями информацию о том, что исполнителем теракта был некий Салман Абеди. По информации издания SITE, которое занимается мониторингом деятельности исламистов, в своих соцсетях ИГ указала, что исполнитель теракта был «солдатом халифата». Это может означать, что атака «была скорее инспирирована ИГ, чем напрямую ими направлена», предполагает эксперт Би-би-си по безопасности Гордона Корер.

Вопросы безопасности

Взрыв в Манчестере — второй теракт в Великобритании с начала года и крупнейший со времени атаки в центре Лондона в июле 2005 года, когда погибли 56 человек.

Крупнейшие теракты в Европе за последнее время 19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с ИГ. 14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В результате теракта погибли 84 человека. 22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маальбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГ. 13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ. 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.

В последний раз террористическая атака в Британии произошла всего два месяца назад: 22 марта Халид Масуд на автомобиле протаранил толпу на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего напал на патрульного и был застрелен полицейскими. Всего тогда погибли шесть человек, включая Масуда.

Свидетели событий на «Манчестер-Арене» утверждают, что до и после теракта безопасность мероприятия обеспечивалась неудовлетворительно. Так, в интервью РБК очевидцы Луиза Тян и Николай Боровинский заявили, что при входе на концерт они не заметили никаких усиленных мер безопасности, а после взрыва организованного выхода со стадиона не было. Другой очевидец, Никола Трохтова, сообщила «Чешскому радио», что на входе не было металлодетекторов, а охрана даже не проверяла у зрителей сумки.

Работа полиции на месте теракта Фото: Darren Staples / Reuters

В то же время уже после теракта меры безопасности по всей стране были значительно повышены. Во всех крупных городах было усилено полицейское патрулирование, в самом Манчестере прилегающий к стадиону район был частично перекрыт, в течение всего вторника был закрыт находящийся неподалеку железнодорожный вокзал «Виктория». Лондонская полиция сообщила, что уже пересматривает планирование безопасности на грядущих массовых мероприятиях в сторону ужесточения контроля.

Пять ступеней угроз Как и после атаки на здание парламента два месяца назад, британские власти сохранили уровень террористической угрозы на текущем уровне severe («высокий») — втором по серьезности из пяти. На этом уровне он находится с августа 2014 года, когда Мэй, будучи еще министром внутренних дел, повысила его после военных успехов ИГ в Сирии и Ираке и первых публичных казней иностранцев исламистами. Пять уровней угрозы соответствуют трем степеням реакции спецслужб и полиции. Когда уровень угрозы «низкий» и «умеренный», ситуация характеризуется как «нормальная», когда «значительный» и «высокий», меры безопасности в местах общественного скопления повышаются, что означает дополнительные проверки и контроль в общественных местах. Когда уровень «критический», то полиция и спецслужбы находятся в состоянии повышенной готовности. «Уровни угрозы обычно расширяют полномочия силовиков, чтобы повысить меры безопасности. Высокий уровень означает, что они работают в режиме, который включает дополнительные проверки в общественных местах, установление рамок и металлоискателей в метро и аэропортах, дополнительные патрули, усиленную проверку документов, создание штабов и мест эвакуации», — пояснил РБК эксперт по безопасности ассоциации Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы Артем Куреев.

К​ак отмечает корреспондент The Guardian и эксперт по исламскому экстремизму Джейсон Берк, военные аналитики уже некоторое время назад предупреждали о грозящей волне терактов. Связано это с тем, что последние полгода западная коалиция развивает успешное наступление на «столицы» ИГ Мосул и Ракку, соответственно, боевики вынуждены бежать домой — в Бельгию, Германию, Францию, Великобританию. По информации The Independent со ссылкой на данные правительства, в рядах ИГ сражались около 800 британских подданных, около половины из них к апрелю 2017 года уже вернулись домой, арестованы же лишь 14 боевиков.

Издание The Economist в редакционной колонке указывает на связь взрыва в Манчестере с парижским терактом в ноябре 2015 года. Тогда из нескольких нападений крупнейшее произошло на рок-концерте в зале «Батаклан»: «Для исламистов стало традицией атаковать крупные мероприятия, символизирующие для них западную культуру». При этом, отмечает газета, отличием является использование бомбы вместо автоматов, что может быть связано с жестким ограничением на оборот оружия в Великобритании.

Военный премьер-министр

Взрыв в Манчестере произошел незадолго до досрочных парламентских выборов в Великобритании, назначенных на 8 июня. Утром после теракта на «Манчестер-Арене» премьер Мэй как лидер Консервативной партии заявила о приостановке предвыборной кампании. Следом за ней так же поступило руководство крупнейших оппозиционных партий — лейбористов, либерал-демократов и шотландских националистов.

Мэй назначила перевыборы в середине апреля, чтобы укрепить парламентское большинство перед переговорами с ЕС по Brexit, начало которых намечено на 19 июня. Учитывая систему одномандатных округов, результат предсказать трудно, однако консерваторы могут рассчитывать на уверенную победу: сейчас их популярность колеблется в районе 45%.

Такие теракты, как взрыв в Манчестере, обычно приносят политические дивиденды британским консерваторам, которые выступают за ужесточение пограничного контроля и увязывают рост террористической угрозы с иммиграционным кризисом, заявила РБК ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Рейтинг британского премьера Терезы Мэй может повыситься, считает она.

В конце апреля социологическое бюро Ipsos Mori сообщило, что премьер Мэй стала самым популярным политиком Великобритании за все время наблюдений, с 1979 года. Почти две трети респондентов (61%) заявили, что считают именно ее наиболее подходящей кандидатурой на пост главы правительства. Лидер официальной оппозиции лейборист Джереми Корбин получил лишь 23% поддержки.

Колумнист The Independent и эксперт клуба «Валдай» Мэри Дежевски напомнила, что на прошедших выходных консерваторы оказались в центре скандала: партийный манифест содержит противоречивую реформу, при которой максимальный размер имущества для получения государственной пенсии вырастет в четыре раза, но в это имущество будет включена недвижимость, что лишит пенсий многих состоятельных стариков. Теперь же, по словам Дежевски, фокус внимания общественности переключится на внутреннюю безопасность, где позиции консерваторов традиционно сильны. «П​одавляющее большинство в парламенте для консерваторов теперь выглядит более реально, чем это было сутки назад», — заключает эксперт.